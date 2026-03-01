Konferencja

Papszun: Jesteśmy rozczarowani wynikiem

Marek Papszun - fot. Maciek Gronau
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com

- Nie sądziłem, że w Białymstoku będziemy tak niezadowoleni. Zrobiliśmy bardzo dużo, żeby ten mecz wygrać – stworzyliśmy pięć klarownych sytuacji, a rywale tylko dwie. To pokazuje też, że zagraliśmy dobry mecz. Jesteśmy rozczarowani wynikiem, choć graliśmy przeciw drużynie, która walczy o mistrzostwo  - powiedział trener Legii, Marek Papszun.

REKLAMA

- Wcześniej myślę, że Legia by się nie podniosła w takiej sytuacji w Białymstoku, a dzisiaj się podniosła i jeszcze mogła to spotkanie spokojnie wygrać. No cóż, zabieramy ten punkt i musimy już myśleć o następnym meczu. Trzeba się dobrze przygotować, żeby wygrać następny mecz. Gratulacje dla kibiców. Oczywiście wsparcie gospodarzy musiało być silniejsze, ale nasi kibice też się przebijali i było to słychać, na pewno także w tych momentach trudniejszych.


 


Rajović i jego forma

- Do każdego zawodnika tej drużyny, kimkolwiek by nie był, podchodzę tak samo i w niego wierzę. Legia nie wygrała dwunastu spotkań z rzędu, w końcu przyszło przełamanie i tak samo może być z napastnikiem. Oczywiście musi dać jeszcze więcej z siebie i na to też liczę. Taki jest plan, żeby dawał z siebie więcej w różnych obszarach i to przyniesie efekty.


Zmęczenie Jagiellonii?

- Po pierwsze Jagiellonia wymieniła pół składu. Druga sprawa jest taka, że dla piłkarzy nie ma to aż takiego znaczenia. Europejskie puchary – wiadomo – wchodzi się tam na bardzo wysokie obroty, ale myślę, że dla Jagiellonii taki mecz z Legią u siebie to też są trochę takie europejskie puchary. W ogóle nie patrzyliśmy na to, że Jagiellonia może być w jakiś sposób zmęczona, szczególnie że wiedzieliśmy, iż może wymienić przynajmniej część składu.

Nieskuteczność i statystyki strzałów

- Problem polegał na najprostszych sytuacjach. Mówiłem o pięciu takich dużych szansach i oddaliśmy strzały, ale trzeba po prostu te sytuacje kończyć lepiej. Trzeba lepiej się nastawiać, mieć większą pewność i być bardziej precyzyjnym w tym ostatnim dotknięciu. Szankowało po prostu ostatnie dotknięcie.

LEGIOMETR - sentyment kibiców
Jak oceniasz pracę Marka Papszuna na stanowisku trenera Legii?

Zapisywanie głosu...

Uwaga: Poniższe dane są zamrożone na dzień publikacji (01.03.2026). Aby zobaczyć najnowsze wyniki, odwiedź aktualny Legiometr.

KATASTROFA SŁABO NEUTRALNIE DOBRZE REWELACJA 0 100
--
WCZYTYWANIE...
--
-- oś czasu --

Rozkład głosów w czasie

Podsumowanie

Dzisiejszy sentyment
--
Średnia z wybranego okresu
--
Najlepszy dzień
--
--
Najgorszy dzień
--
--

tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Oceń legionistów za mecz Jagiellonia - Legia


Hindrich
1
2
3
4
5
6
Piątkowski
1
2
3
4
5
6
Augustyniak
1
2
3
4
5
6
Pankov
1
2
3
4
5
6
Chodyna
1
2
3
4
5
6
Kapustka
1
2
3
4
5
6
Elitim
1
2
3
4
5
6
Kun
1
2
3
4
5
6
Biczachczjan
1
2
3
4
5
6
Adamski
1
2
3
4
5
6
Rajović
1
2
3
4
5
6
W. Urbański
1
2
3
4
5
6
K. Urbański
1
2
3
4
5
6
Čolak
1
2
3
4
5
6
Krasniqi
1
2
3
4
5
6

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.