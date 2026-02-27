Jaka jedenastka na mecz z Jagiellonią?

W poprzedniej kolejce trener Legii Marek Papszun posłał do gry od pierwszej minuty dwóch napastników, a legioniści zakończyli serię meczów bez wygranej. Przed meczem z Jagiellonią sytuacja kadrowa jest dobra. Z powodu kartek nie może zagrać jedynie Damian Szymański, proces powrotu do gry kontynuuje Jean-Pierre Nsame. Po zawieszeniach do dyspozycji trenera ponownie będą Radovan Pankov i Bartosz Kapustka. Jaka jedenastka wybiegnie w Białymstoku na starcie Jagiellonią? Zachęcamy do ustawiania własnych propozycji składów na mecz.

REKLAMA

SKŁAD LEGII - WIOSNA 2026





Zachęcamy do korzystania z naszej aplikacji 11.legionisci.com, która pozwala Wam na poustawianie składu w prosty sposób zgodnie z Waszymi preferencjami a następnie dzielenie się nim ze znajomymi lub innymi kibicami w ulubionych platformach społecznościowych oraz poniżej w komentarzach!





Jak to działa? Wystarczy wejść na stronę 11.legionisci.com, a następnie wybrać jedno z preferowanych ustawień lub "ręcznie" poustawiać zawodników na boisku. Możesz także wybrać nazwisko zawodnika z listy, dodawać nowych lub podmieniać już dodanych. Po ustaleniu składu wystarczy jednym kliknięciem zapisać obraz PNG z Twoim ustawieniem i bez żadnych ograniczeń używać go w internecie. Po zapisaniu pojawi się link, który wystarczy skopiować i wkleić do komentarza pod jakimkolwiek newsem na legionisci.com - to automatycznie spowoduje wyświetlenie się grafiki.





Aplikacja jest bardzo łatwa w obsłudze, a jej intuicyjny interfejs pozwala na szybkie i efektywne ustalenie składu. Co więcej, dzięki aplikacji 11.legionisci.com możesz być pewny, że Twoja jedenastka będzie dopasowana do najnowszych informacji na temat drużyny i sytuacji kadrowej oraz numerów, z którymi występują gracze.