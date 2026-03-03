Oceny legionistów za mecz z Jagiellonią

Najwyższą notę za mecz z Jagiellonią przyznaliście Kacprowi Chodynie. Występ pomocnika oceniliście na 4,4 w skali 1-6. Niezłe niższe noty uzyskali także Patryk Kun i Otto Iindrich. Z kolei najgorszą ocenę otrzymał Mileta Rajović - 1,3. W sumie oceniało 1238 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,9.
Chodyna - 4,4
Kun - 3,9
Hindrich - 3,5
Pankov - 3,3
Adamski - 3,3
Augustyniak - 3,1
Piątkowski - 3,1
Elitim - 3,1
Biczachczjan - 2,8
Kapustka - 2,8
Čolak - 2,5
W. Urbański - 2,5
Krasniqi - 2,4
K. Urbański - 2,0
Rajović - 1,3