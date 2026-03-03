Oceny legionistów za mecz z Jagiellonią

Najwyższą notę za mecz z Jagiellonią przyznaliście Kacprowi Chodynie. Występ pomocnika oceniliście na 4,4 w skali 1-6. Niezłe niższe noty uzyskali także Patryk Kun i Otto Iindrich. Z kolei najgorszą ocenę otrzymał Mileta Rajović - 1,3. W sumie oceniało 1238 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,9.

Rajovic? - 33 minuty temu, *.play-internet.pl Mileta od 10 spotkan nie ma wyższej oceny niż 2. Naprawdę jest sens go wystawiać w pierwszej 11? Moze w Legii II powinien sie ograć? odpowiedz

adr - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Rajovic za wysoko odpowiedz

Fan Kacpera - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Rajovic zdecydowanie za niska ocena ludzie on swój własny strzał umie zablokować żeby piłka nie wpadł do siatki

Powiedzcie sami znać kogoś innego kto tak potrafi ????

Mam wrażenie że on jeszcze nie powiedział ostatniego słowa 😎😎😎😎😎🥳🥳🥳🥳

Jeszcze nas zaskoczy jakimiś umiejętnościami bo trenerzy tak mocno w niego wierzy zobaczycie odpowiedz

Wyrwikufel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Rajović nadal stabilnie... odpowiedz

Juri - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Kiedy Rajović zacznie strzelać gole? odpowiedz

Pesymista - 1 godzinę temu, *.33.122 @Juri: Jak tylko zagra pierwszy mecz przeciwko Legii.😜 odpowiedz

