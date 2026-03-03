Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Jagiellonią

Kacper Chodyna | fot. Woytek / Legionisci.com
Woytek
Legionisci.com

Najwyższą notę za mecz z Jagiellonią przyznaliście Kacprowi Chodynie. Występ pomocnika oceniliście na 4,4 w skali 1-6. Niezłe niższe noty uzyskali także Patryk Kun i Otto Iindrich. Z kolei najgorszą ocenę otrzymał Mileta Rajović - 1,3. W sumie oceniało 1238 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,9.

Chodyna - 4,4
Kun - 3,9
Hindrich - 3,5
Pankov - 3,3
Adamski - 3,3
Augustyniak - 3,1
Piątkowski - 3,1
Elitim - 3,1
Biczachczjan - 2,8
Kapustka - 2,8
Čolak - 2,5
W. Urbański - 2,5
Krasniqi - 2,4
K. Urbański - 2,0
Rajović - 1,3


 


oceny Jagiellonia

LEGIOMETR - sentyment kibiców
Jak oceniasz pracę Marka Papszuna na stanowisku trenera Legii?

Uwaga: Poniższe dane są zamrożone na dzień publikacji (03.03.2026). Aby zobaczyć najnowsze wyniki, odwiedź aktualny Legiometr.

Rozkład głosów w czasie

Podsumowanie

tagi:
Komentarze (6)

Rajovic? - 33 minuty temu, *.play-internet.pl

Mileta od 10 spotkan nie ma wyższej oceny niż 2. Naprawdę jest sens go wystawiać w pierwszej 11? Moze w Legii II powinien sie ograć?

odpowiedz
adr - 1 godzinę temu, *.inetia.pl

Rajovic za wysoko

odpowiedz
Fan Kacpera - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Rajovic zdecydowanie za niska ocena ludzie on swój własny strzał umie zablokować żeby piłka nie wpadł do siatki
Powiedzcie sami znać kogoś innego kto tak potrafi ????
Mam wrażenie że on jeszcze nie powiedział ostatniego słowa 😎😎😎😎😎🥳🥳🥳🥳
Jeszcze nas zaskoczy jakimiś umiejętnościami bo trenerzy tak mocno w niego wierzy zobaczycie

odpowiedz
Wyrwikufel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

Rajović nadal stabilnie...

odpowiedz
Juri - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Kiedy Rajović zacznie strzelać gole?

odpowiedz
Pesymista - 1 godzinę temu, *.33.122

@Juri: Jak tylko zagra pierwszy mecz przeciwko Legii.😜

odpowiedz
