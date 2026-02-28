Bilety na dwa mecze futsalistów

Futsaliści Legii w najbliższym tygodniu rozegrają dwa domowe mecze - najpierw w środę o 19:30 zagrają w 1/4 finału Pucharu Polski z BSF-em Bochnia, a następnie w niedzielę o 16:00 zmierzą się w meczu ligowym z Dremanem Opole Komprachcice.

Ruszyła sprzedaż biletów na pojedyncze mecze (15 zł ulgowy, 25 zł normalny), a także pakietu na oba spotkania (20 zł ulgowy, 40 zł normalny).











Bilety ulgowe obowiązują dla osób w wieku 4-16 lat. Dzieci do lat 3 będące pod opieką dorosłych oraz osoby z niepełnosprawnościami wchodzą na mecze za darmo. Oba mecze odbędą się w hali OSiR Włochy, przy ulicy Gładkiej 18. Bilety i pakiety kupować można TUTAJ.

