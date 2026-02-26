Młodzież: mecze środowe

Swoje mecze towarzyskie rozegrały w środę dwa zespoły Akademii. Legia U16 pokonała 5-1 SEMP Ursynów U17, choć wbrew pozorom nie było to bynajmniej jednostronne spotkanie, a goście długo prowadzili. Legia U14 rozegrała ciekawy sparing z Varsovią, a zwycięski gol na 2-1 padł w końcówce meczu.
Sparing: Legia U16 5-1(2-1) SEMP Ursynów U17
Gole:
0-1 3 min. Mikołaj Araszkiewicz (as. Maciej Sulej)
1-1 30 min. Aleks Szybalski (as. Aleksander Badowski)
2-1 42 min. Michał Kucała (as. Aleks Szybalski)
3-1 66 min. Michał Kucała (rzut karny)
4-1 71 min. Antoni Błoński (dob. strzału Bartosza Przybyłko)
5-1 85 min. Jan Szybicki (as. gracz testowany)
Strzały: Legia 12(7) - SEMP 9(8)
Legia: Błażej Ślazyk - Aleks Szybalski (60' Olivier Pruszyński), Mikołaj Maćkowiak, Cyprian Lipiński [11](46' Igor Lechecki), Artur Szmyt - gracz testowany (46' Dawid Rodak), Filip Reszka [11], Aleksander Badowski (67' Bartosz Przybyłko) - Jan Szybicki , Michał Kucała (67' gracz testowany), Kacper Kwiatkowski [11](67' Antoni Błoński)
Trener: Maciej Gadowski, II trener: Szymon Matyjasek, Łukasz Turzyniecki
Legia U14 2-1 (0-0) UKS Varsovia U14
Gole:
1-0 54 min. gracz testowany III
1-1 62 min.
2-1 79 min. Klaudiusz Półtorak (rzut karny)
Legia: Adam Dobrowolski, Julian Onyszko - Ignacy Silski, Oskar Marzec, gracz testowany I, gracz testowany II, Klaudiusz Połtorak, Karol Grzyb, Natan Turniak, Aleksander Rybka, Msateusz Krzyczmonik, Adam Smola, gracz testowany III, Adam Smoła, Klaudiusz Półtorak, Aleksander Rybka, gracz testowany, II Oskar Matusiewicz, Antoni Strąk, Krzysztof Opanowski, Aleksander Kocot
Trener: Wojciech Marczyk, II trener: Adrian Wojtysiak i Maciej Kokosza