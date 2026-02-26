Młodzież: mecze środowe

Legionisci.com

Swoje mecze towarzyskie rozegrały w środę dwa zespoły Akademii. Legia U16 pokonała 5-1 SEMP Ursynów U17, choć wbrew pozorom nie było to bynajmniej jednostronne spotkanie, a goście długo prowadzili. Legia U14 rozegrała ciekawy sparing z Varsovią, a zwycięski gol na 2-1 padł w końcówce meczu.

REKLAMA

Sparing: Legia U16 5-1(2-1) SEMP Ursynów U17

Gole:

0-1 3 min. Mikołaj Araszkiewicz (as. Maciej Sulej)

1-1 30 min. Aleks Szybalski (as. Aleksander Badowski)

2-1 42 min. Michał Kucała (as. Aleks Szybalski)

3-1 66 min. Michał Kucała (rzut karny)

4-1 71 min. Antoni Błoński (dob. strzału Bartosza Przybyłko)

5-1 85 min. Jan Szybicki (as. gracz testowany)


Strzały: Legia 12(7) - SEMP 9(8)


Legia: Błażej Ślazyk - Aleks Szybalski (60' Olivier Pruszyński), Mikołaj Maćkowiak, Cyprian Lipiński [11](46' Igor Lechecki), Artur Szmyt - gracz testowany (46' Dawid Rodak), Filip Reszka [11], Aleksander Badowski (67' Bartosz Przybyłko) - Jan Szybicki , Michał Kucała (67' gracz testowany), Kacper Kwiatkowski [11](67' Antoni Błoński)

Trener: Maciej Gadowski, II trener: Szymon Matyjasek, Łukasz Turzyniecki


Legia U14 2-1 (0-0) UKS Varsovia U14

Gole:

1-0 54 min. gracz testowany III

1-1 62 min.

2-1 79 min. Klaudiusz Półtorak (rzut karny)


Legia: Adam Dobrowolski, Julian Onyszko - Ignacy Silski, Oskar Marzec, gracz testowany I, gracz testowany II, Klaudiusz Połtorak, Karol Grzyb, Natan Turniak, Aleksander Rybka, Msateusz Krzyczmonik, Adam Smola, gracz testowany III, Adam Smoła, Klaudiusz Półtorak, Aleksander Rybka, gracz testowany, II Oskar Matusiewicz, Antoni Strąk, Krzysztof Opanowski, Aleksander Kocot

Trener: Wojciech Marczyk, II trener: Adrian Wojtysiak i Maciej Kokosza



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.