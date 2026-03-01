Boks

Pewne wygrane legionistów na gali RFA w Sosnowcu

2026-01-13 | Marcin Chraniuk | fot. / Legionisci.com
Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

Wczoraj wieczorem w Sosnowcu odbyła się gala sportów walki RFA 28, w której brali udział sportowcy Legii Warszawa oraz Zagłębia Sosnowiec. Na trybunach pojawiła się bardzo liczna grupa fanów obu klubów, którzy wcześniej uczestniczyli w meczu II-ligowych piłkarzy Zagłębia. Tam też pojawił się transparent startującym na gali zawodnikom - "Legia h Zagłębie. Maku, Albert, Błechu, Chraniuk, Hubert" oraz "Hubert tylko zwycięstwo!" z herbami Legii i MKS-u Ciechanów.

REKLAMA

Marcin Chraniuk w kat. -120kg w walce bokserskiej na małe rękawice, pokonał Leona Karola przez jednogłośną decyzję sędziów. W przedostatniej walce wieczoru, bokserskiej na małe rękawice, kat. -91kg, Hubert Łąkowski pokonał Nino Baliara przez TKO w pierwszej rundzie. Obu legionistom gratulujemy!

Legia i Zagłębie
fot. zaglebie.sosnowiec.pl
Hubert Łąkowski
fot. zaglebie.sosnowiec.pl


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.