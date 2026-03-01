Pewne wygrane legionistów na gali RFA w Sosnowcu

Wczoraj wieczorem w Sosnowcu odbyła się gala sportów walki RFA 28, w której brali udział sportowcy Legii Warszawa oraz Zagłębia Sosnowiec. Na trybunach pojawiła się bardzo liczna grupa fanów obu klubów, którzy wcześniej uczestniczyli w meczu II-ligowych piłkarzy Zagłębia. Tam też pojawił się transparent startującym na gali zawodnikom - "Legia h Zagłębie. Maku, Albert, Błechu, Chraniuk, Hubert" oraz "Hubert tylko zwycięstwo!" z herbami Legii i MKS-u Ciechanów.

w kat. -120kg w walce bokserskiej na małe rękawice, pokonał Leona Karola przez jednogłośną decyzję sędziów. W przedostatniej walce wieczoru, bokserskiej na małe rękawice, kat. -91kg,pokonał Nino Baliara przez TKO w pierwszej rundzie. Obu legionistom gratulujemy!