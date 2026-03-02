Wypożyczeni: Legioniści dali zwycięstwo

Stanisław Gieroba | fot. Woytek / Legionisci.com
Udany weekend zaliczyli wypożyczeni legioniści do Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Stanisław Gieroba zdobył obie bramki dla swojej drużyny, a Oliwier Olewiński i Mateusz Szczepaniak zaliczyli kluczowe podania przy trafieniach. Dwaj bramkarze, Wojciech Banasik oraz Marcel Mendes-Dudziński czekają na debiuty w swoich drużynach.

Ekstraklasa

Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) - nie grał w zremisowanym 1-1 meczu z Radomiakiem Radom


I liga

Pogoń Grodzisk Mazowiecki wygrała 2-1 z Polonią Bytom, a udział w zwycięstwie mieli wypożyczeni legioniści. Stanisław Gieroba rozegrał pełne zawody i zaufanie trenera odpłacił dwiema bramkami. Najpierw 18-latek doprowadził do wyrównania, a w 82. minucie ustalił wynik spotkania. Przy trafieniach Gieroby asystowali dwaj inni wypożyczeni - Mateusz Szczepaniak oraz Oliwier Olewiński. Obaj asystenci zostali zmieni w 87. minucie. Natomiast Jakub Adkonis rozegrał cały mecz. Po stronie ekipy z Bytomia, Wojciech Banasik przesiedział zawody na ławce rezerwowych.

Pogoń Siedlce zremisowała 1-1 z Górnikiem Łęczna. Bartosz Dembek rozegrał całe spotkanie, a Jakub Zbróg wszedł na boisko w 64. minucie i w czasie gry został ukarany żółtą kartką.


Skrót meczu Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Polonia Bytom


II liga

Marcel Mendes-Dudziński (Świt Szczecin) - nie grał w przegranym 2-3 meczu z Unią Skierniewice


Hiszpania - LaLiga2

Piłkarze Las Palmas przełamali serię bez wygranej i w minionej kolejce pokonali Cultural Leonesa 3-0. W spotkaniu wystąpił Sergio Barcia, który rozegrał całe zawody. Defensor zakończył mecz z żółtą kartką, co oznacza, że nie będzie mógł wystąpić w potyczce z Ceutą. 



