Elitim: Wiedzieliśmy, że musimy być konsekwentni

Juergen Elitim - fot. Maciek Gronau
źródło: Legia Warszawa

- To był bardzo trudny mecz. Myślę, że pierwsza połowa należała do Jagiellonii. Z jednej strony jesteśmy niezadowoleni z wyniku - w drugiej połowie, zwłaszcza na początku, powinniśmy byli zdobyć co najmniej jeszcze jedną bramkę. Z drugiej - jesteśmy bardzo dumni z powrotu do gry, z mentalności zespołu - powiedział po meczu w Białymstoku Juergen Elitim.

REKLAMA

- Jeszcze niedawno, kiedy traciliśmy bramki, nastawienie było zupełnie inne. Dzisiaj zespół się nie poddał. Gramy dalej, realizujemy nasz plan i dlatego udało nam się wrócić do gry. 


 


- Najważniejsze było nastawienie, nie daliśmy się ponieść emocjom. Nie byliśmy impulsywni. Po prostu wiedzieliśmy, że musimy być konsekwentni. Mecz był długi, intensywny, więc wiedzieliśmy, że będziemy mieli swoje szanse. I ostatecznie myślę, że to było to, nad czym pracowaliśmy przez cały tydzień. Wysoki pressing, szanse, które mieliśmy po dośrodkowaniach. Niestety nie zakończyło się to zwycięstwem, ale jak powiedziałem, jestem dumny z drużyny.



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Oceń legionistów za mecz Jagiellonia - Legia


Hindrich
1
2
3
4
5
6
Piątkowski
1
2
3
4
5
6
Augustyniak
1
2
3
4
5
6
Pankov
1
2
3
4
5
6
Chodyna
1
2
3
4
5
6
Kapustka
1
2
3
4
5
6
Elitim
1
2
3
4
5
6
Kun
1
2
3
4
5
6
Biczachczjan
1
2
3
4
5
6
Adamski
1
2
3
4
5
6
Rajović
1
2
3
4
5
6
W. Urbański
1
2
3
4
5
6
K. Urbański
1
2
3
4
5
6
Čolak
1
2
3
4
5
6
Krasniqi
1
2
3
4
5
6

Komentarze (3)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.247.44

Żeby Kapustka choć w połowie dorównał do Twojego poziomu, Jurgen. Byłoby wspaniale.

odpowiedz
Sebo(L) - 40 minut temu, *.vectranet.pl

@Mateusz z Gór: gdyby Elitim dorównywał swojemu poziomowi jaki prezentował w swoim pierwszym sezonie w barwach Legii też było by wspaniale. Wczorajsze wykonanie jego rzutu wolnego to było podsumowanie tego co prezentuje on obecnie.

odpowiedz
Mateusz z Gór - 15 minut temu, *.247.62

@Sebo(L): Posród ślepców jednooki jest królem...

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.