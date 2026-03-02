Elitim: Wiedzieliśmy, że musimy być konsekwentni

- To był bardzo trudny mecz. Myślę, że pierwsza połowa należała do Jagiellonii. Z jednej strony jesteśmy niezadowoleni z wyniku - w drugiej połowie, zwłaszcza na początku, powinniśmy byli zdobyć co najmniej jeszcze jedną bramkę. Z drugiej - jesteśmy bardzo dumni z powrotu do gry, z mentalności zespołu - powiedział po meczu w Białymstoku Juergen Elitim.

REKLAMA

- Jeszcze niedawno, kiedy traciliśmy bramki, nastawienie było zupełnie inne. Dzisiaj zespół się nie poddał. Gramy dalej, realizujemy nasz plan i dlatego udało nam się wrócić do gry.













- Najważniejsze było nastawienie, nie daliśmy się ponieść emocjom. Nie byliśmy impulsywni. Po prostu wiedzieliśmy, że musimy być konsekwentni. Mecz był długi, intensywny, więc wiedzieliśmy, że będziemy mieli swoje szanse. I ostatecznie myślę, że to było to, nad czym pracowaliśmy przez cały tydzień. Wysoki pressing, szanse, które mieliśmy po dośrodkowaniach. Niestety nie zakończyło się to zwycięstwem, ale jak powiedziałem, jestem dumny z drużyny.