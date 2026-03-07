W meczu 21. kolejki koszykarskiej ekstraklasy Legia Warszawa pokonała na wyjeździe Anwil Włocławek 91-83. To ósme z rzędu zwycięstwo "Zielonych Kanonierów" na włocławskim parkiecie. Bilans Legii w bieżącym sezonie to 14 zwycięstw i 7 porażek.

Kolejne spotkanie podopieczni Heiko Rannuli rozegrają w sobotę, 14 marca o godz. 17:30 w Hali Bemowo - rywalem będzie Zastal Zielona Góra.

















PLK: Anwil Włocławek 83-91 Legia Warszawa

Kwarty: 19-24, 27-32, 15-21, 22-14



Anwil Włocławek



nr zawodnik minuty punkty rzuty z akcji za 2 punkty za 3 punkty za 1 punkt zbiórki asysty faule 0 E. Fridriksson 29:47 19 6/12 (50%) 3/6 (50%) 3/6 (50%) 4/4 (100%) 2 7 2 1 E. Lockett 25:02 6 2/7 (28%) 0/3 (0%) 2/4 (50%) 0 0 2 4 A. Slaughter 14:24 2 1/3 (33%) 1/1 (100%) 0/2 (0%) 1 2 1 5 T. Wahl 27:20 23 11/17 (64%) 10/14 (71%) 1/3 (33%) 10 0 3 7 I. Mucius 24:38 9 3/10 (30%) 1/5 (20%) 2/5 (40%) 1/2 (50%) 5 0 2 11 B. Łazarski 0:54 0 0 1 0 13 K. Borowski 22:46 7 3/5 (60%) 2/3 (66%) 1/2 (50%) 6 0 2 15 M. Vucić 19:48 8 3/5 (60%) 3/5 (60%) 2/2 (100%) 7 7 0 22 M. Kołodziej 3:51 0 1 0 0 23 M. Michalak 19:30 7 2/8 (25%) 0/2 (0%) 2/6 (33%) 1/2 (50%) 3 1 4 25 T. Allen 12:00 2 0/6 (0%) 0/3 (0%) 0/3 (0%) 2/2 (100%) 4 0 2 Suma 83 31/73 (42%) 20/42 (47%) 11/31 (35%) 10/12 (83%) 42 18 18

Trener: Ronen Ginzburg



Legia Warszawa



nr zawodnik minuty punkty rzuty z akcji za 2 punkty za 3 punkty za 1 punkt zbiórki asysty faule 0 J. Graves 28:02 10 5/9 (55%) 5/7 (71%) 0/2 (0%) 7 3 3 1 B. Czapla 0:00 0 0 0 0 3 A. Pluta 28:39 21 7/14 (50%) 1/4 (25%) 6/10 (60%) 1/2 (50%) 2 4 0 5 W. Tomaszewski 5:11 2 0/1 (0%) 0/1 (0%) 2/2 (100%) 1 0 1 7 D. Brewton Iii 27:56 14 5/7 (71%) 2/4 (50%) 3/3 (100%) 1/2 (50%) 5 3 1 15 O. Siliņš 23:44 9 4/7 (57%) 3/3 (100%) 1/4 (25%) 1 1 4 23 M. Kolenda 27:13 7 3/8 (37%) 2/3 (66%) 1/5 (20%) 0/2 (0%) 1 0 1 25 R. Thompson 18:08 4 2/5 (40%) 2/3 (66%) 0/2 (0%) 0/2 (0%) 2 4 1 32 M. Wilczek 0:00 0 0 0 0 40 S. Hunter 21:52 11 5/7 (71%) 5/6 (83%) 0/1 (0%) 1/2 (50%) 2 0 0 42 C. Ponsar 19:15 13 4/6 (66%) 3/5 (60%) 1/1 (100%) 4/4 (100%) 6 0 3 Suma 91 35/64 (54%) 23/35 (65%) 12/29 (41%) 9/16 (56%) 33 15 14

Trener: Heiko Rannula



Komisarz: Krzysztof Antoniak

Sędziowie: Dariusz Zapolski, Łukasz Jankowski, Tomasz Szczurewski





