W meczu 21. kolejki koszykarskiej ekstraklasy Legia Warszawa pokonała na wyjeździe Anwil Włocławek 91-83. To ósme z rzędu zwycięstwo "Zielonych Kanonierów" na włocławskim parkiecie. Bilans Legii w bieżącym sezonie to 14 zwycięstw i 7 porażek.
Kolejne spotkanie podopieczni Heiko Rannuli rozegrają w sobotę, 14 marca o godz. 17:30 w Hali Bemowo - rywalem będzie Zastal Zielona Góra.
PLK: Anwil Włocławek 83-91 Legia Warszawa
Kwarty: 19-24, 27-32, 15-21, 22-14
Anwil Włocławek
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|E. Fridriksson
|29:47
|19
|6/12 (50%)
|3/6 (50%)
|3/6 (50%)
|4/4 (100%)
|2
|7
|2
|1
|E. Lockett
|25:02
|6
|2/7 (28%)
|0/3 (0%)
|2/4 (50%)
|0
|0
|2
|4
|A. Slaughter
|14:24
|2
|1/3 (33%)
|1/1 (100%)
|0/2 (0%)
|1
|2
|1
|5
|T. Wahl
|27:20
|23
|11/17 (64%)
|10/14 (71%)
|1/3 (33%)
|10
|0
|3
|7
|I. Mucius
|24:38
|9
|3/10 (30%)
|1/5 (20%)
|2/5 (40%)
|1/2 (50%)
|5
|0
|2
|11
|B. Łazarski
|0:54
|0
|0
|1
|0
|13
|K. Borowski
|22:46
|7
|3/5 (60%)
|2/3 (66%)
|1/2 (50%)
|6
|0
|2
|15
|M. Vucić
|19:48
|8
|3/5 (60%)
|3/5 (60%)
|2/2 (100%)
|7
|7
|0
|22
|M. Kołodziej
|3:51
|0
|1
|0
|0
|23
|M. Michalak
|19:30
|7
|2/8 (25%)
|0/2 (0%)
|2/6 (33%)
|1/2 (50%)
|3
|1
|4
|25
|T. Allen
|12:00
|2
|0/6 (0%)
|0/3 (0%)
|0/3 (0%)
|2/2 (100%)
|4
|0
|2
|Suma
|83
|31/73 (42%)
|20/42 (47%)
|11/31 (35%)
|10/12 (83%)
|42
|18
|18
Trener: Ronen Ginzburg
Legia Warszawa
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|J. Graves
|28:02
|10
|5/9 (55%)
|5/7 (71%)
|0/2 (0%)
|7
|3
|3
|1
|B. Czapla
|0:00
|0
|0
|0
|0
|3
|A. Pluta
|28:39
|21
|7/14 (50%)
|1/4 (25%)
|6/10 (60%)
|1/2 (50%)
|2
|4
|0
|5
|W. Tomaszewski
|5:11
|2
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|2/2 (100%)
|1
|0
|1
|7
|D. Brewton Iii
|27:56
|14
|5/7 (71%)
|2/4 (50%)
|3/3 (100%)
|1/2 (50%)
|5
|3
|1
|15
|O. Siliņš
|23:44
|9
|4/7 (57%)
|3/3 (100%)
|1/4 (25%)
|1
|1
|4
|23
|M. Kolenda
|27:13
|7
|3/8 (37%)
|2/3 (66%)
|1/5 (20%)
|0/2 (0%)
|1
|0
|1
|25
|R. Thompson
|18:08
|4
|2/5 (40%)
|2/3 (66%)
|0/2 (0%)
|0/2 (0%)
|2
|4
|1
|32
|M. Wilczek
|0:00
|0
|0
|0
|0
|40
|S. Hunter
|21:52
|11
|5/7 (71%)
|5/6 (83%)
|0/1 (0%)
|1/2 (50%)
|2
|0
|0
|42
|C. Ponsar
|19:15
|13
|4/6 (66%)
|3/5 (60%)
|1/1 (100%)
|4/4 (100%)
|6
|0
|3
|Suma
|91
|35/64 (54%)
|23/35 (65%)
|12/29 (41%)
|9/16 (56%)
|33
|15
|14
Trener: Heiko Rannula
Komisarz: Krzysztof Antoniak
Sędziowie: Dariusz Zapolski, Łukasz Jankowski, Tomasz Szczurewski
