Koszykówka

Anwil Włocławek 83-91 Legia Warszawa

Carl Ponsar w akcji podczas meczu we Włocławku | fot. Bodziach
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com

W meczu 21. kolejki koszykarskiej ekstraklasy Legia Warszawa pokonała na wyjeździe Anwil Włocławek 91-83. To ósme z rzędu zwycięstwo "Zielonych Kanonierów" na włocławskim parkiecie. Bilans Legii w bieżącym sezonie to 14 zwycięstw i 7 porażek.

REKLAMA

Kolejne spotkanie podopieczni Heiko Rannuli rozegrają w sobotę, 14 marca o godz. 17:30 w Hali Bemowo - rywalem będzie Zastal Zielona Góra.


 



PLK: Anwil Włocławek 83-91 Legia Warszawa
Kwarty: 19-24, 27-32, 15-21, 22-14

Anwil Włocławek

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0E. Fridriksson29:47196/12 (50%)3/6 (50%)3/6 (50%)4/4 (100%)272
1E. Lockett25:0262/7 (28%)0/3 (0%)2/4 (50%)002
4A. Slaughter14:2421/3 (33%)1/1 (100%)0/2 (0%)121
5T. Wahl27:202311/17 (64%)10/14 (71%)1/3 (33%)1003
7I. Mucius24:3893/10 (30%)1/5 (20%)2/5 (40%)1/2 (50%)502
11B. Łazarski0:540010
13K. Borowski22:4673/5 (60%)2/3 (66%)1/2 (50%)602
15M. Vucić19:4883/5 (60%)3/5 (60%)2/2 (100%)770
22M. Kołodziej3:510100
23M. Michalak19:3072/8 (25%)0/2 (0%)2/6 (33%)1/2 (50%)314
25T. Allen12:0020/6 (0%)0/3 (0%)0/3 (0%)2/2 (100%)402
Suma8331/73 (42%)20/42 (47%)11/31 (35%)10/12 (83%)421818

Trener: Ronen Ginzburg

Legia Warszawa

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0J. Graves28:02105/9 (55%)5/7 (71%)0/2 (0%)733
1B. Czapla0:000000
3A. Pluta28:39217/14 (50%)1/4 (25%)6/10 (60%)1/2 (50%)240
5W. Tomaszewski5:1120/1 (0%)0/1 (0%)2/2 (100%)101
7D. Brewton Iii27:56145/7 (71%)2/4 (50%)3/3 (100%)1/2 (50%)531
15O. Siliņš23:4494/7 (57%)3/3 (100%)1/4 (25%)114
23M. Kolenda27:1373/8 (37%)2/3 (66%)1/5 (20%)0/2 (0%)101
25R. Thompson18:0842/5 (40%)2/3 (66%)0/2 (0%)0/2 (0%)241
32M. Wilczek0:000000
40S. Hunter21:52115/7 (71%)5/6 (83%)0/1 (0%)1/2 (50%)200
42C. Ponsar19:15134/6 (66%)3/5 (60%)1/1 (100%)4/4 (100%)603
Suma9135/64 (54%)23/35 (65%)12/29 (41%)9/16 (56%)331514

Trener: Heiko Rannula

Komisarz: Krzysztof Antoniak
Sędziowie: Dariusz Zapolski, Łukasz Jankowski, Tomasz Szczurewski


Centrum informacji o koszykarskiej Legii


koszykówka Anwil Włocławek - Legia Warszawa kibice
fot. Bodziach
koszykówka Anwil Włocławek - Legia Warszawa kibice
fot. Bodziach

koszykówka Anwil Włocławek - Legia Warszawa Carl Ponsar
fot. Bodziach

koszykówka Anwil Włocławek - Legia Warszawa Michał Kolenda
fot. Bodziach

koszykówka Anwil Włocławek - Legia Warszawa kibice
fot. Bodziach

koszykówka Anwil Włocławek - Legia Warszawa Carl Ponsar
fot. Bodziach

koszykówka Anwil Włocławek - Legia Warszawa Dominic Brewton
fot. Bodziach

koszykówka Anwil Włocławek - Legia Warszawa kibice
fot. Bodziach

koszykówka Anwil Włocławek - Legia Warszawa kibice
fot. Bodziach

koszykówka Anwil Włocławek - Legia Warszawa
fot. Bodziach

koszykówka Anwil Włocławek - Legia Warszawa Andrzej Pluta
fot. Bodziach


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (2)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

majusL@legionista.com - 53 minuty temu, *.174.42

Brawo. Super. Gratulacje!!

odpowiedz
grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

na plus brewtons 3/3 za 3 pkt brawo.

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.