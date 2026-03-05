Gryckiewicz sędzią meczu z Cracovią

Patryk Gryckiewicz z Torunia został wyznaczony do sędziowania meczu 24. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Cracovią. Na liniach pomagać mu będą Marcin Boniek i Bartosz Kaszyński, sędzią technicznym będzie Piotr Pazdecki, a w wozie VAR zasiądą Piotr Lasyk i Mateusz Piszczelok.
W obecnym sezonie Gryckiewicz prowadził 3 mecze Legii - zremisowany z Widzewem i przegrane z Zagłębiem i Koroną.
Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę, 8 marca o godz. 20:15.
Obsada sędziowska 24. kolejki:
Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok: Piotr Lasyk (Bytom)
Korona Kielce - Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Karol Arys (Szczecin)
Piast Gliwice - Zagłębie Lubin: Wojciech Myć (Lublin)
Widzew Łódź - Lech Poznań: Szymon Marciniak (Płock)
Motor Lublin - Górnik Zabrze: Bartosz Frankowski (Toruń)
Radomiak Radom - GKS Katowice: Damian Kos (Gdańsk)
Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin: Jarosław Przybył (Kluczbork)
Legia Warszawa - Cracovia: Patryk Gryckiewicz (Toruń)
Wisła Płock - Arka Gdynia: Łukasz Kuźma (Białystok)