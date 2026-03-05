Gryckiewicz sędzią meczu z Cracovią

Patryk Gryckiewicz | fot. Mishka / Legionisci.com
Redakcja
Legionisci.com Legionisci.com

Patryk Gryckiewicz z Torunia został wyznaczony do sędziowania meczu 24. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Cracovią. Na liniach pomagać mu będą Marcin Boniek i Bartosz Kaszyński, sędzią technicznym będzie Piotr Pazdecki, a w wozie VAR zasiądą Piotr Lasyk i Mateusz Piszczelok.

W obecnym sezonie Gryckiewicz prowadził 3 mecze Legii - zremisowany z Widzewem i przegrane z Zagłębiem i Koroną. 

Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę, 8 marca o godz. 20:15.


 


Obsada sędziowska 24. kolejki:

Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok: Piotr Lasyk (Bytom)
Korona Kielce - Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Karol Arys (Szczecin)
Piast Gliwice - Zagłębie Lubin: Wojciech Myć (Lublin)
Widzew Łódź - Lech Poznań: Szymon Marciniak (Płock)
Motor Lublin - Górnik Zabrze: Bartosz Frankowski (Toruń)
Radomiak Radom - GKS Katowice: Damian Kos (Gdańsk)
Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin: Jarosław Przybył (Kluczbork)
Legia Warszawa - Cracovia: Patryk Gryckiewicz (Toruń)
Wisła Płock - Arka Gdynia: Łukasz Kuźma (Białystok)




Komentarze (3)

Żmija - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

No to pograne…

odpowiedz
Kibic Legii od 1975 - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Jestem kibicem od 51 lat i pierwszy raz spotykam się z sytuacja, żeby większe emocje budzila walka o utrzymanie niż o mistrzostwo.
Dlatego niemożliwe jest, aby Legia I Widzew spadły.

odpowiedz
Mateusz z Gór - 38 minut temu, *.orange.pl

@Kibic Legii od 1975: A czy budzi większe emocje? Szczerze to wygląda tak, że kibice z Warszawy stawiają się w centrum polskiej piłki, a ta żyje swoim trybem i ta Legia w strefie spadkowej jej specjalnie nie rusza. Poza stolicą nikt o tym nie gada, ot czasem ktoś pośmieszkuje trochę i tyle. A walka o mistrzostwo przeciwnie - elektryzuje. 😎 Spadek Legii nie będzie kosztował Ekstraklasę więcej niż wcześniejszy spadek Wisły, a relegacja Widzewa to już w ogóle byłby ruch na poziomie spadku Ruchu Chorzów. 😎

odpowiedz
