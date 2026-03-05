Gryckiewicz sędzią meczu z Cracovią

Patryk Gryckiewicz z Torunia został wyznaczony do sędziowania meczu 24. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Cracovią. Na liniach pomagać mu będą Marcin Boniek i Bartosz Kaszyński, sędzią technicznym będzie Piotr Pazdecki, a w wozie VAR zasiądą Piotr Lasyk i Mateusz Piszczelok.

Żmija - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl No to pograne… odpowiedz

Kibic Legii od 1975 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jestem kibicem od 51 lat i pierwszy raz spotykam się z sytuacja, żeby większe emocje budzila walka o utrzymanie niż o mistrzostwo.

Dlatego niemożliwe jest, aby Legia I Widzew spadły. odpowiedz

Mateusz z Gór - 38 minut temu, *.orange.pl @Kibic Legii od 1975: A czy budzi większe emocje? Szczerze to wygląda tak, że kibice z Warszawy stawiają się w centrum polskiej piłki, a ta żyje swoim trybem i ta Legia w strefie spadkowej jej specjalnie nie rusza. Poza stolicą nikt o tym nie gada, ot czasem ktoś pośmieszkuje trochę i tyle. A walka o mistrzostwo przeciwnie - elektryzuje. 😎 Spadek Legii nie będzie kosztował Ekstraklasę więcej niż wcześniejszy spadek Wisły, a relegacja Widzewa to już w ogóle byłby ruch na poziomie spadku Ruchu Chorzów. 😎 odpowiedz

