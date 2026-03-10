Wyniki 23. kolejki Ekstraklasy

Rozegrano mecze 23. kolejki Futsal Ekstraklasy. Na czele tabeli plasuje się Eurobus Przemyśl, który ma aż 9 punktów przewagi nad Piastem Gliwice. Legia zajmuje aktualnie 9. miejsce.
Kolejne ligowe mecze odbędą się w weekend 13-15 marca.
23. kolejka:
AZS UŚ Katowice 4-3 Red Dragons Pniewy
Rekord Bielsko-Biała 7-3 Widzew Łódź
Ruch Chorzów Futsal 3-1 We-Met Futsal Club Kamienica Królewska
FC Toruń 1-8 Futsal Leszno
Legia Warszawa 4-5 (1-0) Dreman Opole Komprachcice
Constract Lubawa 1-3 Piast Gliwice
Futsal Świecie 2-5 Eurobus Przemyśl
Śląsk Wrocław 4-3 BSF Bochnia
Terminarz i wyniki
Tabela Ekstraklasy