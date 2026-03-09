24. kolejka Ekstraklasy. Arka wygrała na wyjeździe

24. kolejka Ekstraklasy za nami. W piątek Jagiellonia przegrała w Gdańsku aż 0-3. W sobotę Korona pokonała Bruk-Bet, a Zagłębie wygrało w Gliwicach i objęło prowadzenie w tabeli. Widzew pod wodzą Aleksandara Vukovicia pokonał Lecha.
Cztery spotkania odbyły się w niedzielę. Motor podzielił się punktami z Górnikiem, a Radomiak przegrał z GKS-em. Legia wygrała na własnym stadionie z Cracovią i na chwilę wyszła ze strefy spadkowej. W poniedziałek pierwszy raz w tym sezonie Arka przywiezie trzy punkty z wyjazdu - gdynianie okazali się lepsi od Wisły.
24. kolejka:Lechia Gdańsk 3-0 Jagiellonia Białystok
Korona Kielce 2-1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Piast Gliwice 1-3 Zagłębie Lubin
Widzew Łódź 2-1 Lech Poznań
Motor Lublin 0-0 Górnik Zabrze
Radomiak Radom 0-1 GKS Katowice
Raków Częstochowa 2-0 Pogoń Szczecin
Legia Warszawa 1-0 Cracovia
Wisła Płock 0-3 Arka Gdynia
