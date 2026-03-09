24. kolejka Ekstraklasy. Arka wygrała na wyjeździe

Cztery spotkania odbyły się w niedzielę. Motor podzielił się punktami z Górnikiem, a Radomiak przegrał z GKS-em. Legia wygrała na własnym stadionie z Cracovią i na chwilę wyszła ze strefy spadkowej. W poniedziałek pierwszy raz w tym sezonie Arka przywiezie trzy punkty z wyjazdu - gdynianie okazali się lepsi od Wisły.

24. kolejka Ekstraklasy za nami. W piątek Jagiellonia przegrała w Gdańsku aż 0-3. W sobotę Korona pokonała Bruk-Bet, a Zagłębie wygrało w Gliwicach i objęło prowadzenie w tabeli. Widzew pod wodzą Aleksandara Vukovicia pokonał Lecha.

Horhe - 15 minut temu, *.play-internet.pl Chyba jednak zacznę wierzyć, że jest spółdzielnia, a co najmniej chęć, spuszczenia Legii. odpowiedz

Wolfik - 30 minut temu, *.play.pl Wygrana Arki komplikuje sprawę. Jeśli do punktów zdobytych na swoim stadionie zaczną dorzucać coś z wyjazdów to pewnie się utrzymają. A to oznacza, że ktoś z pary Legia-Widzew spadnie. odpowiedz

Baryła - 44 minuty temu, *.vectranet.pl Arka wygrała . Koszmarna jest ta liga w tym sezonie ale w następnej kolejce Arka gra z Widzewem i jest spora szansa ,że nie wygra. To jest szansa dla Legii. Nie ma co się patrzeć na innych tylko na siebie. Legia jest na fali wznoszącej i to jest najważniejsze. Mamy Arkę i Piasta na wyciągniecie ręki. Piast też ma ciężki mecz na wyjeździe z Jagiellonią. My musimy wygrać z Radomiakiem. odpowiedz

Braveheart - 1 godzinę temu, *.216.69 Jak, pisałem.

Nad strefą do wieczora.



Znowu szorujemy☠️ odpowiedz

Ryj - 38 minut temu, *.t-mobile.pl @Braveheart: faktycznie tak pisałeś. Jesteśmy wszyscy tutaj pod wrażeniem, że ty to tak właśnie napisałeś, no. 👏 odpowiedz

Jjj - 24 minuty temu, *.orange.pl @Braveheart: ja też się przyłącze do braw. Co za bystrość umysłu! odpowiedz

Braveheart - 6 godzin temu, *.216.79 Niestety gol tego parality oznacza że dalej będzie "grał" i osłabiał drużynę.



Papszun co ty k. rwa robisz?

Kovacika wystaw bo go ktoś nam za paczkę gruszek podkupi odpowiedz

Braveheart - 6 godzin temu, *.216.79 Nad strefą do, wieczora odpowiedz

1234 - 7 godzin temu, *.164.8 Spadną Termalica, Arka, Piast odpowiedz

DamianChicago - 5 godzin temu, *.myvzw.com @1234: spadną Termalica, Płock i ktoś z pary Arka/Radom… a w pucharach czterej tegoroczni pucharowicze plus ktoś z pary Górnik/GKS. Pozdro odpowiedz

DamianFlorida - 42 minuty temu, *.mm.pl @DamianChicago: spadną Termalica, Widzew i ktoś z pary Legia/Radom… Pozdro odpowiedz

Wolfik - 08.03.2026 / 12:32, *.mm.pl Ciekawa, ale również komiczna i skandaliczna sytuacja z nie odbytym meczem we Wrocławiu. Jestem mega ciekawy reakcji PZPN. Kulesza zapowiada drastyczne kary. Zobaczymy, bo ja w jego zapewnienia średnio wierzę, zwłaszcza w decyzję dotyczące kar sportowych ( ujemne punkty). Ciekawy jestem czy decyzję wpłyną na układ tabeli 1 ligi. Osobiście w to nie wierzę. odpowiedz

Sadi - 08.03.2026 / 14:28, *.209.27 @Wolfik: UJ z wisła i prezesem HarrymPotterem odpowiedz

Johny - 8 godzin temu, *.153.224 @Wolfik:



Królewski ma dwa atuty - zapas punktów nad drugą w tabeli drużyną i całe zastępy prawników. Śląsk nie ma nic.



Kulesza ma do wyboru - ukarać Śląsk i mieć spokój albo wdać się w długotrwały prawny bój z Wisłą którego nie ma szans wygrać. odpowiedz

ws - 6 godzin temu, *.play.pl @Johny: Jeśli ukarze Śląsk to będzie przestroga dla innych aby nie wpływać w ten sposób na rywalizację sportową tylko wtedy sam sobie zaprzeczy . Pamiętamy jak postępował z Legią i wielokrotnie pod byle powodem zamykał sektor gości. Szkoda,że Śląsk nie użył argumentu o nieprzygotowaniu sektora po ciężkiej zimie 🤣. To kiedyś przechodziło jako powód wyłączenia z użytkowania części stadionu odpowiedz

Sadi - 5 godzin temu, *.209.27 @Johny: tutaj się mylisz i to bardzo odpowiedz

Johny - 45 minut temu, *.plus.pl @ws:



Kiedyś to byle co przechodziło, ale jakiś czas temu PZPN zaktualizował regulamin i dziś nie tak łatwo zamknąć trybunę gości. I dobrze bo dzięki temu wchodzimy na Jagę, a dawniej nie było to tak oczywiste :-) odpowiedz

Dr Bomba - 44 minuty temu, *.orange.pl @Wolfik:

Krolewski dobrze zrobi jak słoży skargę do UEFA na finansowanie Śląska z budżetu miasta Wrocław. Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. odpowiedz

Johny - 40 minut temu, *.plus.pl @Sadi:



Zobaczymy :-)

Na razie Królewski dobrze to prawnie rozgrywa. Cytuje regulamin który PZPN zaktualizował by zamykanie sektora gości było trudniejsze a jednocześnie przywołuje prawo pracy które mu zabrania wysyłać pracowników tam gdzie jest choć cień ryzyka.



Nie kibicuję w tym sporze Wiślakom, ale patrzę na to od strony prawnej i naprawdę PZPN nie ma łatwego zadania.



A jeszcze PZPN sam się wystawił bo pierwsze pismo Wisły potraktowali jako protest - myśleli że Wisłą godzi się na walkower by się przypodobać swoim kibicom. A tymczasem Królewski tam napisał coś innego - żądał meczu równych szans na neutralnym stadionie lub bez kibiców i do tego PZPN się nie odniósł. Przez to że się nie odnieśli dali kolejnego asa Wiśle. Bo ciężko teraz podnosić argument że Wisłą nie chciała grać. Chcieli ale w bezpiecznych warunkach. odpowiedz

Wolfik - 16 minut temu, *.play.pl @Johny: Doprowadzono do sytuacji kuriozalnej i nie widzę tutaj, by działania Królewskiego miały sens. Z tego co czytałem Wisła odwołała przyjazd do Wrocławia na mediach społecznościowych. Ja wiem, że uprawianie polityki na różnych "Tik tokach" jest modne, ale liczy się raczej droga oficjalna, której nie było (??? - tak przynajmniej mówiono wczoraj w "Cafe futbol"). Skoro tak, to brak stawiennictwa na meczu nie miało żadnego sensu, prócz wywołania tematu. Pytanie co teraz. Obustronny walkower? Ale patrząc z tej strony do dlaczego miałby go dostać Wrocław, skoro oni na mecz się stawili. Skoro się stawili, mogła stawić się Wisła. Nie jestem ekspertem od regulaminu, ale czy tam gdzieś jest napisane że trzeba przyjmować grupy kibiców przyjezdnych??? A jeśli tak, to dlaczego nie dawano walkowera wcześniej innym ekipom, które krakusów nie wpuszczały??? A co się stanie, gdy kolejni rywale nie wpuszczą ich na stadion? Wisła też nie pojedzie? Rywale też dostaną walkowera? odpowiedz

MarioL - 08.03.2026 / 12:23, *.wanadoo.fr Ale porąbana jest ta liga. odpowiedz

e(L)o - 08.03.2026 / 09:43, *.ksiezyc.pl Lubin rozpędzony...

Widzew z vuko szybko zatrybił...

U nas żółwie tempo! odpowiedz

Kobo(L)t - 5 godzin temu, *.stansat.pl @e(L)o: A jesteś zaskoczony, ze Vuko zaskoczył? To jego żywioł. Tego było potrzeba po Rumunie. Pozbierac zespół, to wymyślili Astiza. Do końca sezonu uratowałby wiele, a potem można było myśleć o Papszunie, zamiast go przeplacać. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Kobo(L)t: Dokładnie 👍 odpowiedz

Mistrzu84 - 08.03.2026 / 09:18, *.play-internet.pl Wyglada na to że Vuko i Kapuadi przyczynia się do spadku Legii...... odpowiedz

singspiel - 11 godzin temu, *.4.198 @Mistrzu84: pozbyliśmy się Kapuadiego i zaczynamy punktować. Widzewek za rok będzie miał derby miasta odpowiedz

Grzywa - 08.03.2026 / 08:53, *.orange.pl Spółdzielnia działa + kiepska gra - spadamy. Obym nie miał racji. odpowiedz

Egon - 10 godzin temu, *.waw.pl @Grzywa:



Spadek Legii, to cios nie tylko w nas, ale także w PZPN, sponsorów, media, reklamodawców itd.



Takie zespoły, jak Legia, Lech, ostatnio Jagiellonia czy Widzew nakręcają popularność, medialność, frekwencję, a co za tym idzie kasę w Ekstraklasie, więc są konkretną wartością dla wszystkich stron. odpowiedz

Kobo(L)t - 6 godzin temu, *.stansat.pl @Egon: Tak jak była Wisła, za którą nikt nie tęskni. Należy grac swoje. Skandalem jedt obecna sytuacja i to poraz drugi wciągu 5 lat.



W najblizszych 5 meczach nalezy zdobyć od 10 do 15 punktów. Narazie pierwsze 3 dopisane. odpowiedz

Wolfik - 08.03.2026 / 11:58, *.mm.pl @Grzywa: Jaka spółdzielnia??? Spółdzielnie, to stworzył nam właściciel klubu wraz z Zarzadem. Sami jesteśmy sobie winni sytuacji w której jesteśmy. odpowiedz

matus007 - 08.03.2026 / 08:30, *.centertel.pl Widzew chyba odpalił ojjj będzie się działo odpowiedz

Kibic Legii od 1975 - 08.03.2026 / 00:02, *.orange.pl Coś podejrzewałem, że gwiazdy Widzewa mogą grać przeciwko trenerowi. Jeżeli tak było, to po przyjściu Vuko Widzew odjedzie że strefy spadkowej w ekspresowym tempie. odpowiedz

Miki - 07.03.2026 / 23:57, *.jmdi.pl Nieciecza leci ale już nawet Arka niekoniecznie. Naprawdę trudno znaleźć chetnych do spadku. Może Płock się posypie ale oni sporo nazbierali.



Legia potrzebuje nie zwycięstwa tylko porządnej serii zwycięstw aby wyleźć z jamy. odpowiedz

Wolfik - 07.03.2026 / 23:08, *.play.pl Efekt nowej miotły zadziałał. Ale to było do przewidzenia, że kiedyś "zaskoczą". To z kolei zła wiadomość dla nas, bo miejsce Widzewa i nasze musi ktoś zająć. I znowu wracam to tych nieszczęsnych meczów z Piastem, bo one w mojej ocenia mogą zdecydować o naszym spadku. odpowiedz

Alan - 08.03.2026 / 04:33, *.t-mobile.pl @Wolfik:



A kto zawalił mecz z Piastem ?



Podpowiem ulubieniec trybuny północnej i tej strony ( nie mylić z ludzmi piszącymi komentarze ) odpowiedz

Lupus - 07.03.2026 / 23:01, *.centertel.pl Oj czarno widzę tą kolejkę, niestety brak DNA legijnego się odbija.

Musowo trzeba wygrać z craksą. odpowiedz

Mateusz z Gór - 07.03.2026 / 22:08, *.orange.pl I cyk, Aleksandar Vuković klepie mistrza Polski grając Mateuszem Żyrą. 😂🤣 odpowiedz

Qtas - 07.03.2026 / 22:33, *.media.pl @Mateusz z Gór: Jakoś mnie to nie dziwi😂 A mógł Mioduski zatrudnić Vukovicia gdy ten był wolny... Już raz Vuko uratował nam ekstraklape. Teraz uratuje Widzewowi naszym kosztem odpowiedz

Mateusz z Gór - 07.03.2026 / 22:38, *.orange.pl @Qtas: No nie mógł, bo my się musimy rozwijać i brać trenerów z wizją, a nie zadaniowców. 🤣😂 odpowiedz

Ja1916 - 07.03.2026 / 22:58, *.vectranet.pl @Mateusz z Gór: zgadza się, u nas to każdy trener przychodzi na długie lata i realizuje swoją wizję w spokoju odpowiedz

Mateusz z Gór - 08.03.2026 / 11:16, *.orange.pl @Ja1916: To nas odróżnia od reszty tej ligi, która nie patrzy perspektywicznie i dlatego to my zawsze gramy o mistrzostwo. 😂🤣 odpowiedz

Dickson Chotowski - 07.03.2026 / 22:00, *.btcentralplus.com Ojrzynski liderem. Mogl byc naszym trenerem..... odpowiedz

Exsa - 07.03.2026 / 21:18, *.orange.pl Liderzy niespodziewani zmieniają się szybko odpowiedz

esa - 07.03.2026 / 16:40, *.orange.pl Dziekujemy Jagiellonii za 1pkt. ale przegrac 3-0 zLechia to nie przystoi wiec to skutek meczu z "LEGIA" a to tak wyglada ze na "LEGIE" sie mobilizuje na maxsa i meczu ktory tak sie ulozyl jak ulozyl nie wygrywa to nastepny gladko sie przegrywa o czym swiadczy wynik ! Powodzenia "L" w jutrzejszym meczu walczac o tak potrzebne punkty grajac na swoim stadionie ! "LEGIA 3-1 Cracovia !!! odpowiedz

Dajan O(L)KUSZ - 07.03.2026 / 10:32, *.inetia.pl Zaszaleje! 4-1 dla Legii z Cracovią! Adamski 2 x, Rajovic, Chodyna. odpowiedz

doni - 07.03.2026 / 19:58, *.play.pl @Dajan O(L)KUSZ: buahaha odpowiedz

Olo - 07.03.2026 / 00:48, *.play.pl Nasi obstawiacze w komentarzach stawiają na wygraną Legii, więc już wiadomo, że Cracovia wygra... odpowiedz

Sylwek do - 06.03.2026 / 23:04, *.orange.pl Zbieranina Widzewa dostanie lekki oklep z pyrami odpowiedz

Slywek - 07.03.2026 / 22:28, *.autocom.pl @Sylwek do: 100 procent racji! ... a nie poczekaj... Znowu my są w d*** 😜 odpowiedz

Wolfik - 06.03.2026 / 22:41, *.mm.pl Bardzo niedobry dla nas wynik meczu w Gdańsku. Dobrze, że Radom nie sfrajerzyl i Arkę ograł. Niestety spadają trzy ekipy a coś mi się wydaje, że łodzianie się przebudza.... odpowiedz

Łowca talentów - 07.03.2026 / 10:10, *.centertel.pl @Wolfik:

Wcześniej czy później, ten skład Widzewa musi zagadać. Z naszego punktu widzenia, oby jak najpóźniej. A najchętniej w przyszłym sezonie, na drugim poziomie rozgrywek. odpowiedz

Wycior - 07.03.2026 / 10:56, *.vectranet.pl @Wolfik: Też myślę, że zaczną grać, pewnie po przerwie na reprezentacje. Dlatego w 3 najbliższych meczach musimy zdobyć minimum 7 punktów. Wtedy w walkę o utrzymanie będzie uwikłane więcej niż 4 kluby. odpowiedz

Vuko Pinokio - 06.03.2026 / 22:10, *.kompex.pl Mileta x3. odpowiedz

wukashi - 07.03.2026 / 07:16, *.22.152 @Vuko Pinokio:

Ty zboczencu odpowiedz

Buk - 06.03.2026 / 15:58, *.12.141 Lechia - Jagiellonia - 2

Korona Kielce - Bruk-Bet Termalica Nieciecza - 1

Piast Gliwice - Zagłębie Lubin - x

Widzew Łódź - Lech Poznań - x

Motor Lublin - Górnik Zabrze - 2

Radomiak Radom - GKS Katowice - x

Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin -1

Legia Warszawa - Cracovia - 1

Wisła Płock - Arka Gdynia - 1 odpowiedz

Znawca - 06.03.2026 / 18:03, *.interkam.pl @Buk: Lechia 1X,Korona 1,Piast 1,Widzew 1X,Motor 1X,Radomiak 1,Raków X2,Legia prawdopodobnie X2,Płock X2. odpowiedz

Autor - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Znawca: jeden lepszy od drugiego 🤣 a nie, to kolejka cudów była odpowiedz

Ka(L)i - 06.03.2026 / 14:33, *.orange.pl Opie...my frajerow w pasiakach az milo bedzie 😎 odpowiedz

Wycior - 06.03.2026 / 14:07, *.vectranet.pl Wczoraj Radomiak podał nam tlen ogrywając Arkę. Teraz czas żebyśmy i my coś ugrali. odpowiedz

Wolfik - 06.03.2026 / 22:43, *.mm.pl @Wycior: jeśli nie pokonamy dołującej obecnie Crazy, to trzeba się pomału żegnać z ekstraklasa.... odpowiedz

SF - 06.03.2026 / 13:44, *.orange.pl LEGIA 2-0 Cracovia ! "L" !!! odpowiedz

Legia - 06.03.2026 / 11:03, *.31.17 Legia - Cracovia 3:2 odpowiedz

