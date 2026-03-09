24. kolejka Ekstraklasy. Legia nad strefą spadkową

Cztery spotkania odbyły się w niedzielę. Motor podzielił się punktami z Górnikiem, a Radomiak przegrał z GKS-em. Legia wygrała na własnym stadionie z Cracovią i wyszła ze strefy spadkowej.

Trwa 24. kolejka Ekstraklasy. W piątek Jagiellonia przegrała w Gdańsku aż 0-3. W sobotę Korona pokonała Bruk-Bet, a Zagłębie wygrało w Gliwicach i objęło prowadzenie w tabeli. Widzew pod wodzą Aleksandara Vukovicia pokonał Lecha.

Komentarze (40)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Wolfik - 22 godziny temu, *.mm.pl Ciekawa, ale również komiczna i skandaliczna sytuacja z nie odbytym meczem we Wrocławiu. Jestem mega ciekawy reakcji PZPN. Kulesza zapowiada drastyczne kary. Zobaczymy, bo ja w jego zapewnienia średnio wierzę, zwłaszcza w decyzję dotyczące kar sportowych ( ujemne punkty). Ciekawy jestem czy decyzję wpłyną na układ tabeli 1 ligi. Osobiście w to nie wierzę. odpowiedz

Sadi - 20 godzin temu, *.209.27 @Wolfik: UJ z wisła i prezesem HarrymPotterem odpowiedz

MarioL - 22 godziny temu, *.wanadoo.fr Ale porąbana jest ta liga. odpowiedz

e(L)o - 08.03.2026 / 09:43, *.ksiezyc.pl Lubin rozpędzony...

Widzew z vuko szybko zatrybił...

U nas żółwie tempo! odpowiedz

Mistrzu84 - 08.03.2026 / 09:18, *.play-internet.pl Wyglada na to że Vuko i Kapuadi przyczynia się do spadku Legii...... odpowiedz

singspiel - 48 minut temu, *.4.198 @Mistrzu84: pozbyliśmy się Kapuadiego i zaczynamy punktować. Widzewek za rok będzie miał derby miasta odpowiedz

Grzywa - 08.03.2026 / 08:53, *.orange.pl Spółdzielnia działa + kiepska gra - spadamy. Obym nie miał racji. odpowiedz

Grzywa - 08.03.2026 / 08:52, *.orange.pl Spółdzielnia działa + kiepska gra - spadamy. Obym nie miał racji. odpowiedz

Wolfik - 23 godziny temu, *.mm.pl @Grzywa: Jaka spółdzielnia??? Spółdzielnie, to stworzył nam właściciel klubu wraz z Zarzadem. Sami jesteśmy sobie winni sytuacji w której jesteśmy. odpowiedz

matus007 - 08.03.2026 / 08:30, *.centertel.pl Widzew chyba odpalił ojjj będzie się działo odpowiedz

Kibic Legii od 1975 - 08.03.2026 / 00:02, *.orange.pl Coś podejrzewałem, że gwiazdy Widzewa mogą grać przeciwko trenerowi. Jeżeli tak było, to po przyjściu Vuko Widzew odjedzie że strefy spadkowej w ekspresowym tempie. odpowiedz

Miki - 07.03.2026 / 23:57, *.jmdi.pl Nieciecza leci ale już nawet Arka niekoniecznie. Naprawdę trudno znaleźć chetnych do spadku. Może Płock się posypie ale oni sporo nazbierali.



Legia potrzebuje nie zwycięstwa tylko porządnej serii zwycięstw aby wyleźć z jamy. odpowiedz

Wolfik - 07.03.2026 / 23:08, *.play.pl Efekt nowej miotły zadziałał. Ale to było do przewidzenia, że kiedyś "zaskoczą". To z kolei zła wiadomość dla nas, bo miejsce Widzewa i nasze musi ktoś zająć. I znowu wracam to tych nieszczęsnych meczów z Piastem, bo one w mojej ocenia mogą zdecydować o naszym spadku. odpowiedz

Alan - 08.03.2026 / 04:33, *.t-mobile.pl @Wolfik:



A kto zawalił mecz z Piastem ?



Podpowiem ulubieniec trybuny północnej i tej strony ( nie mylić z ludzmi piszącymi komentarze ) odpowiedz

Lupus - 07.03.2026 / 23:01, *.centertel.pl Oj czarno widzę tą kolejkę, niestety brak DNA legijnego się odbija.

Musowo trzeba wygrać z craksą. odpowiedz

Mateusz z Gór - 07.03.2026 / 22:08, *.orange.pl I cyk, Aleksandar Vuković klepie mistrza Polski grając Mateuszem Żyrą. 😂🤣 odpowiedz

Qtas - 07.03.2026 / 22:33, *.media.pl @Mateusz z Gór: Jakoś mnie to nie dziwi😂 A mógł Mioduski zatrudnić Vukovicia gdy ten był wolny... Już raz Vuko uratował nam ekstraklape. Teraz uratuje Widzewowi naszym kosztem odpowiedz

Mateusz z Gór - 07.03.2026 / 22:38, *.orange.pl @Qtas: No nie mógł, bo my się musimy rozwijać i brać trenerów z wizją, a nie zadaniowców. 🤣😂 odpowiedz

Ja1916 - 07.03.2026 / 22:58, *.vectranet.pl @Mateusz z Gór: zgadza się, u nas to każdy trener przychodzi na długie lata i realizuje swoją wizję w spokoju odpowiedz

Mateusz z Gór - 23 godziny temu, *.orange.pl @Ja1916: To nas odróżnia od reszty tej ligi, która nie patrzy perspektywicznie i dlatego to my zawsze gramy o mistrzostwo. 😂🤣 odpowiedz

Dickson Chotowski - 07.03.2026 / 22:00, *.btcentralplus.com Ojrzynski liderem. Mogl byc naszym trenerem..... odpowiedz

Exsa - 07.03.2026 / 21:18, *.orange.pl Liderzy niespodziewani zmieniają się szybko odpowiedz

esa - 07.03.2026 / 16:40, *.orange.pl Dziekujemy Jagiellonii za 1pkt. ale przegrac 3-0 zLechia to nie przystoi wiec to skutek meczu z "LEGIA" a to tak wyglada ze na "LEGIE" sie mobilizuje na maxsa i meczu ktory tak sie ulozyl jak ulozyl nie wygrywa to nastepny gladko sie przegrywa o czym swiadczy wynik ! Powodzenia "L" w jutrzejszym meczu walczac o tak potrzebne punkty grajac na swoim stadionie ! "LEGIA 3-1 Cracovia !!! odpowiedz

Dajan O(L)KUSZ - 07.03.2026 / 10:32, *.inetia.pl Zaszaleje! 4-1 dla Legii z Cracovią! Adamski 2 x, Rajovic, Chodyna. odpowiedz

doni - 07.03.2026 / 19:58, *.play.pl @Dajan O(L)KUSZ: buahaha odpowiedz

Olo - 07.03.2026 / 00:48, *.play.pl Nasi obstawiacze w komentarzach stawiają na wygraną Legii, więc już wiadomo, że Cracovia wygra... odpowiedz

Sylwek do - 06.03.2026 / 23:04, *.orange.pl Zbieranina Widzewa dostanie lekki oklep z pyrami odpowiedz

Slywek - 07.03.2026 / 22:28, *.autocom.pl @Sylwek do: 100 procent racji! ... a nie poczekaj... Znowu my są w d*** 😜 odpowiedz

Wolfik - 06.03.2026 / 22:41, *.mm.pl Bardzo niedobry dla nas wynik meczu w Gdańsku. Dobrze, że Radom nie sfrajerzyl i Arkę ograł. Niestety spadają trzy ekipy a coś mi się wydaje, że łodzianie się przebudza.... odpowiedz

Łowca talentów - 07.03.2026 / 10:10, *.centertel.pl @Wolfik:

Wcześniej czy później, ten skład Widzewa musi zagadać. Z naszego punktu widzenia, oby jak najpóźniej. A najchętniej w przyszłym sezonie, na drugim poziomie rozgrywek. odpowiedz

Wycior - 07.03.2026 / 10:56, *.vectranet.pl @Wolfik: Też myślę, że zaczną grać, pewnie po przerwie na reprezentacje. Dlatego w 3 najbliższych meczach musimy zdobyć minimum 7 punktów. Wtedy w walkę o utrzymanie będzie uwikłane więcej niż 4 kluby. odpowiedz

Vuko Pinokio - 06.03.2026 / 22:10, *.kompex.pl Mileta x3. odpowiedz

wukashi - 07.03.2026 / 07:16, *.22.152 @Vuko Pinokio:

Ty zboczencu odpowiedz

Buk - 06.03.2026 / 15:58, *.12.141 Lechia - Jagiellonia - 2

Korona Kielce - Bruk-Bet Termalica Nieciecza - 1

Piast Gliwice - Zagłębie Lubin - x

Widzew Łódź - Lech Poznań - x

Motor Lublin - Górnik Zabrze - 2

Radomiak Radom - GKS Katowice - x

Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin -1

Legia Warszawa - Cracovia - 1

Wisła Płock - Arka Gdynia - 1 odpowiedz

Znawca - 06.03.2026 / 18:03, *.interkam.pl @Buk: Lechia 1X,Korona 1,Piast 1,Widzew 1X,Motor 1X,Radomiak 1,Raków X2,Legia prawdopodobnie X2,Płock X2. odpowiedz

Ka(L)i - 06.03.2026 / 14:33, *.orange.pl Opie...my frajerow w pasiakach az milo bedzie 😎 odpowiedz

Wycior - 06.03.2026 / 14:07, *.vectranet.pl Wczoraj Radomiak podał nam tlen ogrywając Arkę. Teraz czas żebyśmy i my coś ugrali. odpowiedz

Wolfik - 06.03.2026 / 22:43, *.mm.pl @Wycior: jeśli nie pokonamy dołującej obecnie Crazy, to trzeba się pomału żegnać z ekstraklasa.... odpowiedz

SF - 06.03.2026 / 13:44, *.orange.pl LEGIA 2-0 Cracovia ! "L" !!! odpowiedz

Legia - 06.03.2026 / 11:03, *.31.17 Legia - Cracovia 3:2 odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.