24. kolejka Ekstraklasy. Legia nad strefą spadkową

Trwa 24. kolejka Ekstraklasy. W piątek Jagiellonia przegrała w Gdańsku aż 0-3.  W sobotę Korona pokonała Bruk-Bet, a Zagłębie wygrało w Gliwicach i objęło prowadzenie w tabeli. Widzew pod wodzą Aleksandara Vukovicia pokonał Lecha.

Cztery spotkania odbyły się w niedzielę. Motor podzielił się punktami z Górnikiem, a Radomiak przegrał z GKS-em. Legia wygrała na własnym stadionie z Cracovią i wyszła ze strefy spadkowej. 


 


24. kolejka:

Lechia Gdańsk 3-0 Jagiellonia Białystok

Korona Kielce 2-1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Piast Gliwice 1-3 Zagłębie Lubin
Widzew Łódź 2-1 Lech Poznań

Motor Lublin 0-0 Górnik Zabrze
Radomiak Radom 0-1 GKS Katowice
Raków Częstochowa 2-0 Pogoń Szczecin
Legia Warszawa 1-0 Cracovia


Poniedziałek, 09.03.

godz. 19:00 Wisła Płock - Arka Gdynia  (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)


Komentarze (40)

Wolfik - 22 godziny temu, *.mm.pl

Ciekawa, ale również komiczna i skandaliczna sytuacja z nie odbytym meczem we Wrocławiu. Jestem mega ciekawy reakcji PZPN. Kulesza zapowiada drastyczne kary. Zobaczymy, bo ja w jego zapewnienia średnio wierzę, zwłaszcza w decyzję dotyczące kar sportowych ( ujemne punkty). Ciekawy jestem czy decyzję wpłyną na układ tabeli 1 ligi. Osobiście w to nie wierzę.

odpowiedz
Sadi - 20 godzin temu, *.209.27

@Wolfik: UJ z wisła i prezesem HarrymPotterem

odpowiedz
MarioL - 22 godziny temu, *.wanadoo.fr

Ale porąbana jest ta liga.

odpowiedz
e(L)o - 08.03.2026 / 09:43, *.ksiezyc.pl

Lubin rozpędzony...
Widzew z vuko szybko zatrybił...
U nas żółwie tempo!

odpowiedz
Mistrzu84 - 08.03.2026 / 09:18, *.play-internet.pl

Wyglada na to że Vuko i Kapuadi przyczynia się do spadku Legii......

odpowiedz
singspiel - 48 minut temu, *.4.198

@Mistrzu84: pozbyliśmy się Kapuadiego i zaczynamy punktować. Widzewek za rok będzie miał derby miasta

odpowiedz
Grzywa - 08.03.2026 / 08:53, *.orange.pl

Spółdzielnia działa + kiepska gra - spadamy. Obym nie miał racji.

odpowiedz
Grzywa - 08.03.2026 / 08:52, *.orange.pl

Spółdzielnia działa + kiepska gra - spadamy. Obym nie miał racji.

odpowiedz
Wolfik - 23 godziny temu, *.mm.pl

@Grzywa: Jaka spółdzielnia??? Spółdzielnie, to stworzył nam właściciel klubu wraz z Zarzadem. Sami jesteśmy sobie winni sytuacji w której jesteśmy.

odpowiedz
matus007 - 08.03.2026 / 08:30, *.centertel.pl

Widzew chyba odpalił ojjj będzie się działo

odpowiedz
Kibic Legii od 1975 - 08.03.2026 / 00:02, *.orange.pl

Coś podejrzewałem, że gwiazdy Widzewa mogą grać przeciwko trenerowi. Jeżeli tak było, to po przyjściu Vuko Widzew odjedzie że strefy spadkowej w ekspresowym tempie.

odpowiedz
Miki - 07.03.2026 / 23:57, *.jmdi.pl

Nieciecza leci ale już nawet Arka niekoniecznie. Naprawdę trudno znaleźć chetnych do spadku. Może Płock się posypie ale oni sporo nazbierali.

Legia potrzebuje nie zwycięstwa tylko porządnej serii zwycięstw aby wyleźć z jamy.

odpowiedz
Wolfik - 07.03.2026 / 23:08, *.play.pl

Efekt nowej miotły zadziałał. Ale to było do przewidzenia, że kiedyś "zaskoczą". To z kolei zła wiadomość dla nas, bo miejsce Widzewa i nasze musi ktoś zająć. I znowu wracam to tych nieszczęsnych meczów z Piastem, bo one w mojej ocenia mogą zdecydować o naszym spadku.

odpowiedz
Alan - 08.03.2026 / 04:33, *.t-mobile.pl

@Wolfik:

A kto zawalił mecz z Piastem ?

Podpowiem ulubieniec trybuny północnej i tej strony ( nie mylić z ludzmi piszącymi komentarze )

odpowiedz
Lupus - 07.03.2026 / 23:01, *.centertel.pl

Oj czarno widzę tą kolejkę, niestety brak DNA legijnego się odbija.
Musowo trzeba wygrać z craksą.

odpowiedz
Mateusz z Gór - 07.03.2026 / 22:08, *.orange.pl

I cyk, Aleksandar Vuković klepie mistrza Polski grając Mateuszem Żyrą. 😂🤣

odpowiedz
Qtas - 07.03.2026 / 22:33, *.media.pl

@Mateusz z Gór: Jakoś mnie to nie dziwi😂 A mógł Mioduski zatrudnić Vukovicia gdy ten był wolny... Już raz Vuko uratował nam ekstraklape. Teraz uratuje Widzewowi naszym kosztem

odpowiedz
Mateusz z Gór - 07.03.2026 / 22:38, *.orange.pl

@Qtas: No nie mógł, bo my się musimy rozwijać i brać trenerów z wizją, a nie zadaniowców. 🤣😂

odpowiedz
Ja1916 - 07.03.2026 / 22:58, *.vectranet.pl

@Mateusz z Gór: zgadza się, u nas to każdy trener przychodzi na długie lata i realizuje swoją wizję w spokoju

odpowiedz
Mateusz z Gór - 23 godziny temu, *.orange.pl

@Ja1916: To nas odróżnia od reszty tej ligi, która nie patrzy perspektywicznie i dlatego to my zawsze gramy o mistrzostwo. 😂🤣

odpowiedz
Dickson Chotowski - 07.03.2026 / 22:00, *.btcentralplus.com

Ojrzynski liderem. Mogl byc naszym trenerem.....

odpowiedz
Exsa - 07.03.2026 / 21:18, *.orange.pl

Liderzy niespodziewani zmieniają się szybko

odpowiedz
esa - 07.03.2026 / 16:40, *.orange.pl

Dziekujemy Jagiellonii za 1pkt. ale przegrac 3-0 zLechia to nie przystoi wiec to skutek meczu z "LEGIA" a to tak wyglada ze na "LEGIE" sie mobilizuje na maxsa i meczu ktory tak sie ulozyl jak ulozyl nie wygrywa to nastepny gladko sie przegrywa o czym swiadczy wynik ! Powodzenia "L" w jutrzejszym meczu walczac o tak potrzebne punkty grajac na swoim stadionie ! "LEGIA 3-1 Cracovia !!!

odpowiedz
Dajan O(L)KUSZ - 07.03.2026 / 10:32, *.inetia.pl

Zaszaleje! 4-1 dla Legii z Cracovią! Adamski 2 x, Rajovic, Chodyna.

odpowiedz
doni - 07.03.2026 / 19:58, *.play.pl

@Dajan O(L)KUSZ: buahaha

odpowiedz
Olo - 07.03.2026 / 00:48, *.play.pl

Nasi obstawiacze w komentarzach stawiają na wygraną Legii, więc już wiadomo, że Cracovia wygra...

odpowiedz
Sylwek do - 06.03.2026 / 23:04, *.orange.pl

Zbieranina Widzewa dostanie lekki oklep z pyrami

odpowiedz
Slywek - 07.03.2026 / 22:28, *.autocom.pl

@Sylwek do: 100 procent racji! ... a nie poczekaj... Znowu my są w d*** 😜

odpowiedz
Wolfik - 06.03.2026 / 22:41, *.mm.pl

Bardzo niedobry dla nas wynik meczu w Gdańsku. Dobrze, że Radom nie sfrajerzyl i Arkę ograł. Niestety spadają trzy ekipy a coś mi się wydaje, że łodzianie się przebudza....

odpowiedz
Łowca talentów - 07.03.2026 / 10:10, *.centertel.pl

@Wolfik:
Wcześniej czy później, ten skład Widzewa musi zagadać. Z naszego punktu widzenia, oby jak najpóźniej. A najchętniej w przyszłym sezonie, na drugim poziomie rozgrywek.

odpowiedz
Wycior - 07.03.2026 / 10:56, *.vectranet.pl

@Wolfik: Też myślę, że zaczną grać, pewnie po przerwie na reprezentacje. Dlatego w 3 najbliższych meczach musimy zdobyć minimum 7 punktów. Wtedy w walkę o utrzymanie będzie uwikłane więcej niż 4 kluby.

odpowiedz
Vuko Pinokio - 06.03.2026 / 22:10, *.kompex.pl

Mileta x3.

odpowiedz
wukashi - 07.03.2026 / 07:16, *.22.152

@Vuko Pinokio:
Ty zboczencu

odpowiedz
Buk - 06.03.2026 / 15:58, *.12.141

Lechia - Jagiellonia - 2
Korona Kielce - Bruk-Bet Termalica Nieciecza - 1
Piast Gliwice - Zagłębie Lubin - x
Widzew Łódź - Lech Poznań - x
Motor Lublin - Górnik Zabrze - 2
Radomiak Radom - GKS Katowice - x
Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin -1
Legia Warszawa - Cracovia - 1
Wisła Płock - Arka Gdynia - 1

odpowiedz
Znawca - 06.03.2026 / 18:03, *.interkam.pl

@Buk: Lechia 1X,Korona 1,Piast 1,Widzew 1X,Motor 1X,Radomiak 1,Raków X2,Legia prawdopodobnie X2,Płock X2.

odpowiedz
Ka(L)i - 06.03.2026 / 14:33, *.orange.pl

Opie...my frajerow w pasiakach az milo bedzie 😎

odpowiedz
Wycior - 06.03.2026 / 14:07, *.vectranet.pl

Wczoraj Radomiak podał nam tlen ogrywając Arkę. Teraz czas żebyśmy i my coś ugrali.

odpowiedz
Wolfik - 06.03.2026 / 22:43, *.mm.pl

@Wycior: jeśli nie pokonamy dołującej obecnie Crazy, to trzeba się pomału żegnać z ekstraklasa....

odpowiedz
SF - 06.03.2026 / 13:44, *.orange.pl

LEGIA 2-0 Cracovia ! "L" !!!

odpowiedz
Legia - 06.03.2026 / 11:03, *.31.17

Legia - Cracovia 3:2

odpowiedz
