24. kolejka Ekstraklasy. Porażka Jagiellonii

Cztery spotkania zaplanowano na niedzielę. Najciekawiej zapowiadają się te pomiędzy Rakowem i Pogonią oraz Legią i Cracovią. Mimo dobrego wyniku osiągniętego w Białymstoku, stołeczny zespół nie wydostał się ze strefy spadkowej, bo punktowały także inne zespoły z dołu tabeli. Wygrana z Cracovią jest konieczna, by nie tracić dystansu do rywali.

Ruszyła 24. kolejka Ekstraklasy. W piątek Jagiellonia przegrała w Gdańsku aż 0-3. W sobotę Korona zagra z Bruk-Betem, Piast z Zagłębiem, a Widzew z Lechem.

Olo - 7 godzin temu, *.play.pl Nasi obstawiacze w komentarzach stawiają na wygraną Legii, więc już wiadomo, że Cracovia wygra... odpowiedz

Sylwek do - 8 godzin temu, *.orange.pl Zbieranina Widzewa dostanie lekki oklep z pyrami odpowiedz

Wolfik - 9 godzin temu, *.mm.pl Bardzo niedobry dla nas wynik meczu w Gdańsku. Dobrze, że Radom nie sfrajerzyl i Arkę ograł. Niestety spadają trzy ekipy a coś mi się wydaje, że łodzianie się przebudza.... odpowiedz

Vuko Pinokio - 9 godzin temu, *.kompex.pl Mileta x3. odpowiedz

wukashi - 45 minut temu, *.22.152 @Vuko Pinokio:

Ty zboczencu odpowiedz

Buk - 16 godzin temu, *.12.141 Lechia - Jagiellonia - 2

Korona Kielce - Bruk-Bet Termalica Nieciecza - 1

Piast Gliwice - Zagłębie Lubin - x

Widzew Łódź - Lech Poznań - x

Motor Lublin - Górnik Zabrze - 2

Radomiak Radom - GKS Katowice - x

Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin -1

Legia Warszawa - Cracovia - 1

Wisła Płock - Arka Gdynia - 1 odpowiedz

Znawca - 13 godzin temu, *.interkam.pl @Buk: Lechia 1X,Korona 1,Piast 1,Widzew 1X,Motor 1X,Radomiak 1,Raków X2,Legia prawdopodobnie X2,Płock X2. odpowiedz

Ka(L)i - 17 godzin temu, *.orange.pl Opie...my frajerow w pasiakach az milo bedzie 😎 odpowiedz

Wycior - 17 godzin temu, *.vectranet.pl Wczoraj Radomiak podał nam tlen ogrywając Arkę. Teraz czas żebyśmy i my coś ugrali. odpowiedz

Wolfik - 9 godzin temu, *.mm.pl @Wycior: jeśli nie pokonamy dołującej obecnie Crazy, to trzeba się pomału żegnać z ekstraklasa.... odpowiedz

SF - 18 godzin temu, *.orange.pl LEGIA 2-0 Cracovia ! "L" !!! odpowiedz

Legia - 20 godzin temu, *.31.17 Legia - Cracovia 3:2 odpowiedz

