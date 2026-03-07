24. kolejka Ekstraklasy. Zmiana lidera

Cztery spotkania zaplanowano na niedzielę. Najciekawiej zapowiadają się te pomiędzy Rakowem i Pogonią oraz Legią i Cracovią. Mimo dobrego wyniku osiągniętego w Białymstoku, stołeczny zespół nie wydostał się ze strefy spadkowej, bo punktowały także inne zespoły z dołu tabeli. Wygrana z Cracovią jest konieczna, by nie tracić dystansu do rywali.

Trwa 24. kolejka Ekstraklasy. W piątek Jagiellonia przegrała w Gdańsku aż 0-3. W sobotę Korona pokonała Bruk-Bet, a Zagłębie wygrało w Gliwicach i objęło prowadzenie w tabeli. Wieczorem Widzew zmierzy się z Lechem.

esa - 3 godziny temu, *.orange.pl Dziekujemy Jagiellonii za 1pkt. ale przegrac 3-0 zLechia to nie przystoi wiec to skutek meczu z "LEGIA" a to tak wyglada ze na "LEGIE" sie mobilizuje na maxsa i meczu ktory tak sie ulozyl jak ulozyl nie wygrywa to nastepny gladko sie przegrywa o czym swiadczy wynik ! Powodzenia "L" w jutrzejszym meczu walczac o tak potrzebne punkty grajac na swoim stadionie ! "LEGIA 3-1 Cracovia !!! odpowiedz

Dajan O(L)KUSZ - 9 godzin temu, *.inetia.pl Zaszaleje! 4-1 dla Legii z Cracovią! Adamski 2 x, Rajovic, Chodyna. odpowiedz

doni - 25 minut temu, *.play.pl @Dajan O(L)KUSZ: buahaha odpowiedz

Olo - 19 godzin temu, *.play.pl Nasi obstawiacze w komentarzach stawiają na wygraną Legii, więc już wiadomo, że Cracovia wygra... odpowiedz

Sylwek do - 21 godzin temu, *.orange.pl Zbieranina Widzewa dostanie lekki oklep z pyrami odpowiedz

Wolfik - 21 godzin temu, *.mm.pl Bardzo niedobry dla nas wynik meczu w Gdańsku. Dobrze, że Radom nie sfrajerzyl i Arkę ograł. Niestety spadają trzy ekipy a coś mi się wydaje, że łodzianie się przebudza.... odpowiedz

Łowca talentów - 10 godzin temu, *.centertel.pl @Wolfik:

Wcześniej czy później, ten skład Widzewa musi zagadać. Z naszego punktu widzenia, oby jak najpóźniej. A najchętniej w przyszłym sezonie, na drugim poziomie rozgrywek. odpowiedz

Wycior - 9 godzin temu, *.vectranet.pl @Wolfik: Też myślę, że zaczną grać, pewnie po przerwie na reprezentacje. Dlatego w 3 najbliższych meczach musimy zdobyć minimum 7 punktów. Wtedy w walkę o utrzymanie będzie uwikłane więcej niż 4 kluby. odpowiedz

Vuko Pinokio - 22 godziny temu, *.kompex.pl Mileta x3. odpowiedz

wukashi - 13 godzin temu, *.22.152 @Vuko Pinokio:

Ty zboczencu odpowiedz

Buk - 06.03.2026 / 15:58, *.12.141 Lechia - Jagiellonia - 2

Korona Kielce - Bruk-Bet Termalica Nieciecza - 1

Piast Gliwice - Zagłębie Lubin - x

Widzew Łódź - Lech Poznań - x

Motor Lublin - Górnik Zabrze - 2

Radomiak Radom - GKS Katowice - x

Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin -1

Legia Warszawa - Cracovia - 1

Wisła Płock - Arka Gdynia - 1 odpowiedz

Znawca - 06.03.2026 / 18:03, *.interkam.pl @Buk: Lechia 1X,Korona 1,Piast 1,Widzew 1X,Motor 1X,Radomiak 1,Raków X2,Legia prawdopodobnie X2,Płock X2. odpowiedz

Ka(L)i - 06.03.2026 / 14:33, *.orange.pl Opie...my frajerow w pasiakach az milo bedzie 😎 odpowiedz

Wycior - 06.03.2026 / 14:07, *.vectranet.pl Wczoraj Radomiak podał nam tlen ogrywając Arkę. Teraz czas żebyśmy i my coś ugrali. odpowiedz

Wolfik - 21 godzin temu, *.mm.pl @Wycior: jeśli nie pokonamy dołującej obecnie Crazy, to trzeba się pomału żegnać z ekstraklasa.... odpowiedz

SF - 06.03.2026 / 13:44, *.orange.pl LEGIA 2-0 Cracovia ! "L" !!! odpowiedz

Legia - 06.03.2026 / 11:03, *.31.17 Legia - Cracovia 3:2 odpowiedz

