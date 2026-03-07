24. kolejka Ekstraklasy. Zmiana lidera

Mishka
Trwa 24. kolejka Ekstraklasy. W piątek Jagiellonia przegrała w Gdańsku aż 0-3.  W sobotę Korona pokonała Bruk-Bet, a Zagłębie wygrało w Gliwicach i objęło prowadzenie w tabeli. Wieczorem Widzew zmierzy się z Lechem.

Cztery spotkania zaplanowano na niedzielę. Najciekawiej zapowiadają się te pomiędzy Rakowem i Pogonią oraz Legią i Cracovią. Mimo dobrego wyniku osiągniętego w Białymstoku, stołeczny zespół nie wydostał się ze strefy spadkowej, bo punktowały także inne zespoły z dołu tabeli. Wygrana z Cracovią jest konieczna, by nie tracić dystansu do rywali. 


 


24. kolejka:

Lechia Gdańsk 3-0 Jagiellonia Białystok

Korona Kielce 2-1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Piast Gliwice 1-3 Zagłębie Lubin
godz. 20:15 Widzew Łódź - Lech Poznań (C+ Sport 3)


Niedziela, 08.03.

godz. 12:15 Motor Lublin - Górnik Zabrze (C+ Sport 3)
godz. 14:45 Radomiak Radom - GKS Katowice (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin (C+ Sport 3)
godz. 20:15 Legia Warszawa - Cracovia (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)


Poniedziałek, 09.03.

godz. 19:00 Wisła Płock - Arka Gdynia  (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)


Komentarze (17)

esa - 3 godziny temu, *.orange.pl

Dziekujemy Jagiellonii za 1pkt. ale przegrac 3-0 zLechia to nie przystoi wiec to skutek meczu z "LEGIA" a to tak wyglada ze na "LEGIE" sie mobilizuje na maxsa i meczu ktory tak sie ulozyl jak ulozyl nie wygrywa to nastepny gladko sie przegrywa o czym swiadczy wynik ! Powodzenia "L" w jutrzejszym meczu walczac o tak potrzebne punkty grajac na swoim stadionie ! "LEGIA 3-1 Cracovia !!!

Dajan O(L)KUSZ - 9 godzin temu, *.inetia.pl

Zaszaleje! 4-1 dla Legii z Cracovią! Adamski 2 x, Rajovic, Chodyna.

doni - 25 minut temu, *.play.pl

@Dajan O(L)KUSZ: buahaha

Olo - 19 godzin temu, *.play.pl

Nasi obstawiacze w komentarzach stawiają na wygraną Legii, więc już wiadomo, że Cracovia wygra...

Sylwek do - 21 godzin temu, *.orange.pl

Zbieranina Widzewa dostanie lekki oklep z pyrami

Wolfik - 21 godzin temu, *.mm.pl

Bardzo niedobry dla nas wynik meczu w Gdańsku. Dobrze, że Radom nie sfrajerzyl i Arkę ograł. Niestety spadają trzy ekipy a coś mi się wydaje, że łodzianie się przebudza....

Łowca talentów - 10 godzin temu, *.centertel.pl

@Wolfik:
Wcześniej czy później, ten skład Widzewa musi zagadać. Z naszego punktu widzenia, oby jak najpóźniej. A najchętniej w przyszłym sezonie, na drugim poziomie rozgrywek.

Wycior - 9 godzin temu, *.vectranet.pl

@Wolfik: Też myślę, że zaczną grać, pewnie po przerwie na reprezentacje. Dlatego w 3 najbliższych meczach musimy zdobyć minimum 7 punktów. Wtedy w walkę o utrzymanie będzie uwikłane więcej niż 4 kluby.

Vuko Pinokio - 22 godziny temu, *.kompex.pl

Mileta x3.

wukashi - 13 godzin temu, *.22.152

@Vuko Pinokio:
Ty zboczencu

Buk - 06.03.2026 / 15:58, *.12.141

Lechia - Jagiellonia - 2
Korona Kielce - Bruk-Bet Termalica Nieciecza - 1
Piast Gliwice - Zagłębie Lubin - x
Widzew Łódź - Lech Poznań - x
Motor Lublin - Górnik Zabrze - 2
Radomiak Radom - GKS Katowice - x
Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin -1
Legia Warszawa - Cracovia - 1
Wisła Płock - Arka Gdynia - 1

Znawca - 06.03.2026 / 18:03, *.interkam.pl

@Buk: Lechia 1X,Korona 1,Piast 1,Widzew 1X,Motor 1X,Radomiak 1,Raków X2,Legia prawdopodobnie X2,Płock X2.

Ka(L)i - 06.03.2026 / 14:33, *.orange.pl

Opie...my frajerow w pasiakach az milo bedzie 😎

Wycior - 06.03.2026 / 14:07, *.vectranet.pl

Wczoraj Radomiak podał nam tlen ogrywając Arkę. Teraz czas żebyśmy i my coś ugrali.

Wolfik - 21 godzin temu, *.mm.pl

@Wycior: jeśli nie pokonamy dołującej obecnie Crazy, to trzeba się pomału żegnać z ekstraklasa....

SF - 06.03.2026 / 13:44, *.orange.pl

LEGIA 2-0 Cracovia ! "L" !!!

Legia - 06.03.2026 / 11:03, *.31.17

Legia - Cracovia 3:2

