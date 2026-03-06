Przed nami 24. kolejka Ekstraklasy. W piątek odbędzie się tylko jeden mecz, ale zapowiadający się bardzo ciekawie. Lechia podejmie na własnym stadionie aktualnego lidera, Jagiellonię.

W sobotę Korona zagra z Bruk-Betem, Piast z Zagłębiem, a Widzew z Lechem. 4 spotkania zaplanowano na niedzielę. Najciekawiej zapowiadają się te pomiędzy Rakowem i Pogonią oraz Legią i Cracovią. Mimo dobrego wyniku osiągniętego w Białymstoku, stołeczny zespół nie wydostał się ze strefy spadkowej, bo punktowały także inne zespoły z dołu tabeli. Wygrana z Cracovią jest konieczna, by nie tracić dystansu do rywali.









24. kolejka:

Piątek, 06.03.

godz. 20:30 Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok (C+ Sport 3)





Sobota, 07.03.

godz. 14:45 Korona Kielce - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (C+ Sport 3)

godz. 17:30 Piast Gliwice - Zagłębie Lubin (C+ Sport 3)

godz. 20:15 Widzew Łódź - Lech Poznań (C+ Sport 3)





Niedziela, 08.03.

godz. 12:15 Motor Lublin - Górnik Zabrze (C+ Sport 3)

godz. 14:45 Radomiak Radom - GKS Katowice (C+ Sport 3)

godz. 17:30 Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin (C+ Sport 3)

godz. 20:15 Legia Warszawa - Cracovia (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)





Poniedziałek, 09.03.

godz. 19:00 Wisła Płock - Arka Gdynia (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)





