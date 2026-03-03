Bez legionistów w najlepszej jedenastce 23. kolejki

W ramach 23. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa zremisowała z Jagiellonią Białystok 2-2. Po tej kolejce żaden z zawodników Legii nie został wybrany do najlepszej jedenastki.

Z Jagiellonii wyróżniony został natomiast Afimico Pululu.





Jedenastka 23. kolejki:

Ivan Brkić (Motor), Dimitrios Keramitsis (Pogoń), Arkadiusz Jędrych (GKS Katowice), Kike Hermoso (Arka), Mateusz Grzybek (Zagłębie), Ali Gholizadeh (Lech), Bartosz Nowak (GKS Katowice), Oskar Kubiak (Arka), Mbaye Ndiaye (Motor), Afimico Pululu (Jagiellonia), Jonatan Braut Brunes (Raków)







