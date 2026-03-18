1. turniej Amp futbol Ekstraklasy w Warszawie

W dniach 28-29 marca w Warszawie odbędzie się 1. turniej Amp futbol ekstraklasy w sezonie 2026. Gospodarzem będzie Legia Warszawa, która w ubiegłym roku zajęła 4. miejsce.

W sobotę legioniści zagrają z Wisłą Kraków i Zawiszą Bydgoszcz, natomiast w niedzielę zmierzą się z Wartą Poznań.









Harmonogram turnieju:





Sobota, 28.03.

godz. 9:30 Warta Poznań - Stal Rzeszów

godz. 10:45 Zawisza Bydgoszcz - Śląsk Wrocław

godz. 12:00 Legia Warszawa - Wisła Kraków

godz. 15:00 Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała - Śląsk Wrocław

godz. 16:15 Legia Warszawa - Zawisza Bydgoszcz



Niedziela 29.03.

godz. 9:00 Śląsk Wrocław - Stal Rzeszów

godz. 10:15 Wisła Kraków - Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała

godz. 11:30 Legia Warszawa - Warta Poznań

godz. 13:00 Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała - Stal Rzeszów

godz. 14:15 Wisła Kraków - Zawisza Bydgoszcz





📅 28–29 marca 2026📍 ul. Kołowa 24🎟️ Wstęp wolny





Terminarz turniejów:

28-29.03. Warszawa

30-31.05. Poznań

27-28.06. Kraków

22-23.08. Wrocław

12-13.09. Rzeszów

26-27.09. Bydgoszcz