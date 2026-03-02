Oficjalnie

Marek Śledź odszedł z Legii

Marek Śledź | fot. Woytek / Legionisci.com
źródło: Legia Warszawa / Przegląd Sportowy

Z końcem lutego br. Marek Śledź zakończył pracę w roli Dyrektora Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa, którą wykonywał trzy i pół roku. Kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron. Nowy dyrektor zostanie przedstawiony najpóźniej do 15 marca.

REKLAMA

Marek Śledź zarządzał Akademią Legii jako dyrektor i trener główny od lipca 2022 roku. W ramach jego kompetencji był rozwój sportowy zawodników, wdrożenie metodologii treningów dla różnych grup wiekowych, dobór kadry trenerskiej, kwestie transferowe i rozwój organizacyjny struktur Akademii.


 

Wg Przeglądu Sportowego nowym dyrektorem ma zostać Bartłomiej Zalewski. To wieloletni pracownik Polskiego Związku Piłki Nożnej. Od 2013 roku prowadził młodzieżowe reprezentacje Polski od drużyny do kat 14 aż do drużyny do lat 19, był także odpowiedzialny za różne projekty szkoleniowe związku, jak choćby ostatnio za Talent Pro. W PZPN miał też udział w dziale indywidualnego rozwoju zawodników. Ma 47 lat.



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (2)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Łukasz - 3 minuty temu, *.orange.pl

Pozbywamy się człowieka z planem na akademię. Szkoda, bo zaczęło to dobrze funkcjonować. Myślę że jeszcze zatęsknimy ale czas pokaże. Powodzenia panie Marku!

odpowiedz
Mateusz - 20 minut temu, *.247.233

Cytując klasyka: Gdzie wam śledzie lepiej będzie?

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.