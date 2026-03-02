Marek Śledź odszedł z Legii

Z końcem lutego br. Marek Śledź zakończył pracę w roli Dyrektora Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa, którą wykonywał trzy i pół roku. Kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron. Nowy dyrektor zostanie przedstawiony najpóźniej do 15 marca.

REKLAMA

Marek Śledź zarządzał Akademią Legii jako dyrektor i trener główny od lipca 2022 roku. W ramach jego kompetencji był rozwój sportowy zawodników, wdrożenie metodologii treningów dla różnych grup wiekowych, dobór kadry trenerskiej, kwestie transferowe i rozwój organizacyjny struktur Akademii.









Wg Przeglądu Sportowego nowym dyrektorem ma zostać Bartłomiej Zalewski. To wieloletni pracownik Polskiego Związku Piłki Nożnej. Od 2013 roku prowadził młodzieżowe reprezentacje Polski od drużyny do kat 14 aż do drużyny do lat 19, był także odpowiedzialny za różne projekty szkoleniowe związku, jak choćby ostatnio za Talent Pro. W PZPN miał też udział w dziale indywidualnego rozwoju zawodników. Ma 47 lat.