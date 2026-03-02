Wyniki Bartnika na ME

W stolicy Armenii, Erywaniu, rozegrane zostały Mistrzostwa Europy w strzelectwie sportowym z 10 metrów. Zawodnik Legii, Tomasz Bartnik indywidualnie, w karabinie pneumatycznym, uplasował się na 37. pozycji z wynikiem 627.8 pkt. Legionista w poszczególnych seriach zdobył: 105.4, 103.9, 104.7, 104.8, 104.2 i 104.8 pkt.
Wyniki legionisty:
10m Karabin Mix: 15. Tomasz Bartnik 313.8 pkt., Maja Gawenda 315.5 pkt.
10m Karabin pneumatyczny: 37. Tomasz Bartnik 627.8 pkt.
10m Karabin pneumatyczny drużynowo: 13. Polska (Tomasz Bartnik 627.8 pkt., Maciej Ogórek 625.4, Maciej Kowalewicz 623.1)