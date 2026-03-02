18 kwietnia walka Wrzoska z Vojcakiem na Torwarze

18 kwietnia podczas 117. gali KSW na warszawskim Torwarze, w klatce znów zobaczymy Arkadiusza Wrzoska. Legionista zmierzy się ze Słowakiem, Stefanem Vojcakiem.

REKLAMA

Arek w ostatnim pojedynku pokonał przez nokaut Szymona Bajora w styczniu tego roku. Stefan Vojcak może się pochwalić bilansem 9-2 w MMA. W KSW występuje od 2023 roku, a w ostatniej walce przegrał z Philem De Friesem. Osiem z dziewięciu zwycięskich walk, kończył przed czasem. Bilety na galę KSW na Torwarze kupować można TUTAJ.





Zwycięzca walki, która odbędzie się w kwietniu na Torwarze, prawdopodobnie będzie mógł liczyć na rewanż z Philem De Friesem - o pas mistrzowski.







