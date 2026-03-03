Daria Jarocka wypożyczona do Legii

Daria Jarocka będzie występować w drużynie rugbistek Legii Warszawa przynajmniej do końca sezonu 2025/26. Legia zdołała przedłużyć wypożyczenie zawodniczki z Budowlanych Łódź.

Niespełna 21-letnia rugbistka pochodzi z Ukrainy, a w Polskiej Lidze Rugby 7 występuje od roku 2022. Jarocka należy do grona najbardziej perspektywicznych zawodniczek młodego pokolenia w naszej lidze. Daria występuje także w reprezentacji Ukrainy, z którą wywalczyła tytuł wicemistrzyni Europy w rugby plażowym. Ponadto angażuje się w sport młodzieżowy - jest trenerką grup dziecięcych, wspiera również budowę i rozwój reprezentacji Polski kobiet XV os.



Rugbistki Legii rundę wiosenną sezonu 2025/26 rozpoczną w kwietniu.