Rugby

Daria Jarocka wypożyczona do Legii

Daria Jarocka | fot. Bartosz Piątkowski
Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

Daria Jarocka będzie występować w drużynie rugbistek Legii Warszawa przynajmniej do końca sezonu 2025/26. Legia zdołała przedłużyć wypożyczenie zawodniczki z Budowlanych Łódź.

REKLAMA

Niespełna 21-letnia rugbistka pochodzi z Ukrainy, a w Polskiej Lidze Rugby 7 występuje od roku 2022. Jarocka należy do grona najbardziej perspektywicznych zawodniczek młodego pokolenia w naszej lidze. Daria występuje także w reprezentacji Ukrainy, z którą wywalczyła tytuł wicemistrzyni Europy w rugby plażowym. Ponadto angażuje się w sport młodzieżowy - jest trenerką grup dziecięcych, wspiera również budowę i rozwój reprezentacji Polski kobiet XV os.

Rugbistki Legii rundę wiosenną sezonu 2025/26 rozpoczną w kwietniu. 


Daria Yarotska
fot. Bartosz Piątkowski


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.