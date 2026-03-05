Wyniki 1/4 finału Pucharu Polski. Porażki Lecha i Widzewa

Rozegrano mecze 1/4 finału Pucharu Polski. Z rozgrywkami pożegnał się Widzew Łódź, który przegrał po rzutach karnych z GKS-em Katowice. W półfinale nie zagra również Lech, który na własnym stadionie uległ Górnikowi Zabrze. 

Awans wywalczył natomiast Raków Częstochowa, ale nie obyło się bez problemów w spotkaniu z trzecioligową Avią Świdnik i do wyłonienia zwycięzcy konieczna była dogrywka. Ostatnim półfinalistą jest Zawisza Bydgoszcz. 


Losowanie par kolejnej rundy odbędzie się 6 marca. 


 



1/4 finału:
GKS Katowice 1-1, k. 4-2 Widzew Łódź
Zawisza Bydgoszcz 1-1, k. 5-4 Chojniczanka Chojnice
Lech Poznań 0-1 Górnik Zabrze
Avia Świdnik 1-2 pd. Raków Częstochowa 


Puchar Polski 2025/2026



tagi:
