Wyniki 1/4 finału Pucharu Polski. Porażki Lecha i Widzewa

Rozegrano mecze 1/4 finału Pucharu Polski. Z rozgrywkami pożegnał się Widzew Łódź, który przegrał po rzutach karnych z GKS-em Katowice. W półfinale nie zagra również Lech, który na własnym stadionie uległ Górnikowi Zabrze.
Awans wywalczył natomiast Raków Częstochowa, ale nie obyło się bez problemów w spotkaniu z trzecioligową Avią Świdnik i do wyłonienia zwycięzcy konieczna była dogrywka. Ostatnim półfinalistą jest Zawisza Bydgoszcz.
REKLAMA
Losowanie par kolejnej rundy odbędzie się 6 marca.
1/4 finału:
GKS Katowice 1-1, k. 4-2 Widzew Łódź
Zawisza Bydgoszcz 1-1, k. 5-4 Chojniczanka Chojnice
Lech Poznań 0-1 Górnik Zabrze
Avia Świdnik 1-2 pd. Raków Częstochowa