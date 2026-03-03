Występ 7 legionistek w debiucie kadry narodowej rugby XV

W niedzielę, 1 marca w Rudzie Śląskiej, rozegrane zostało pierwsze w historii spotkanie reprezentacji Polski kobiet w rugby 15-osobowym. Polki przegrały z Czeszkami 7-26 (7-12), a w barwach narodowych wystąpiło 7 zawodniczek Legii Warszawa: Izabella Czumer, Mariola Karczmarczyk, Astrid Mbolela Ilunga, Aleksandra Pietruszka, Natalia Szynawa, Małgorzata Świderek, Sylwia Pawlak.
01.03.2026, Burloch Arena, Ruda Ślaska: Polska 7-26 (7-12) Czechy
Punkty Polska: Dorota Krawczyk 5 (P), Aleksandra Sulisz 2 (pd).
Punkty Czechy: Petra Vacková 11 (P, 3pd), Klára Kútníková 5 (P), Kristýna Plevová 5 (P), Anežka Skalová 5 (P).
Polska: Małgorzata Tarasiewicz, Aleksandra Sulisz, Martyna Łaszcz, Małgorzata Świderek, Magdalena Korona, Kamila Stawicka, Klaudia Bartosik, Dorota Krawczyk, Dominika Reżka, Agata Kaczmarek, Wiktoria Horba, Monika Dutka, Anna Dobek, Natalia Szynawa, Karolina Krawczyk, Astrid Mbolela Ilunga, Izabella Czumer, Sylwia Pawlak, Julia Borys, Mariola Karczmarczyk, Aleksandra Pietruszka, Maria Gdaniec, Oliwia Polak, Żaneta Zych, Amelia Kaczmarczyk, Anna Sadowska, Jadwiga Kasprzak, Daria Wąchała, Natalia Gliwińska.
trenerzy: Paweł Grabski, Przemysław Filar, Dariusz Janik, Aleksander Oleszczuk, Tomasz Penkal.
Żółte kartki: Małgorzata Świderek (Polska); Lauren Imari Cookova, Anežka Skalová (Czechy).
Sędzia: Filip Kuniczkowski.