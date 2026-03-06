Zapowiedź meczu z Anwilem Włocławek

Po długiej przerwie na turniej finałowy Pucharu Polski oraz okienko reprezentacyjne, koszykarze Legii wracają do gry. W sobotę czeka nas bardzo trudne spotkanie - we Włocławku zmierzymy się z Anwilem. Włocławianie wspomnianą przerwę mieli nawet dłuższą, a miało to związek z faktem, że po pierwszej rundzie rozgrywek Orlen Basket Ligi nie załapali się do czołowej ósemki, co oczywiście było sporą niespodzianką dla włocławskiej publiczności.

Różnice punktowe w ligowej tabeli są jednak bardzo niewielkie i Anwil spokojnie może powalczyć o miejsce w najlepszej szóstce po sezonie zasadniczym. Obecnie włocławianie mają o dwie wygrane mniej od Legii. "Rottweilery" to zdecydowanie zespół własnego parkietu - w hali Mistrzów przegrali tylko dwa z dziewięciu rozegranych meczów. We Włocławku wygrały tylko: Arka (+10) oraz King (+2), a oba mecze miały miejsce w październiku zeszłego roku. Anwil nadspodziewanie szybko zakończył rywalizację w FIBA Europe Cup, gdzie dostał się po kwalifikacjach. Ostatecznie ekipa dowodzona jeszcze przez Grzegorza Kożana nie zdołała przebrnąć pierwszego etapu rozgrywek.





Wobec niesatysfakcjonujących wyników, w połowie grudnia doszło do zmiany pierwszego szkoleniowca. Wspomnianego Kożana zastąpił Ronen Ginzburg. Po ogłoszeniu nazwiska nowego trenera, Grzegorz Kożan jeszcze przez pewien czas prowadził drużynę z Włocławka (do końca ubiegłego roku), a następnie został mianowany asystentem szkoleniowca, który przez 10 lat prowadził reprezentację Czech, a w tym sezonie był trenerem ligowym w Japonii (Kawasaki Brave Thunders). Po zmianie trenera, Anwil może pochwalić się bilansem 5-3. W tym roku przegrali m.in. z Treflem (-9) i Kingiem (-10), a także pokonali Arkę (+15) oraz MKS Dąbrowa (+9).





Pod koniec stycznia Anwil rozwiązał kontrakt z Nijalem Pearsonem (śr. 8,5 pkt), z którego nie był zadowolony. W jego miejsce sprowadzono znanego już z występów na polskich parkietach Trevona Allena, który przed kilku laty grał w Polpharmie Starogard Gdański. W obecnych rozgrywkach był graczem Golden Eagle Ylli w Kosowie. Allen w trzech rozegranych meczach zdobywał średnio 10 pkt. w ciągu 19 min. na parkiecie. Jednym z najgłośniejszych przedsezonowych transferów było zakontraktowanie we Włocławku Anthony'ego Slaughtera, mającego za sobą występy w Hiszpanii, a także reprezentacji Polski. Zawodnik zdobywa śr. 10,8 pkt. na mecz, trafiając bardzo dobre 43,8% za 3, a także rozdaje 1,7 asysty. Rolę rozgrywającego płni Elvar Fridriksson, który w każdym z 20. meczów OBL zaczynał w pierwszej piątce. Islandczyk notuje śr. 12,2 pkt. oraz 6,3 as. na mecz.





Najlepszym strzelcem Anwilu jest Michał Michalak (śr. 14,3 pkt., 38,1% za 3, 4,4 zb.), który w przeszłości był królem strzelców naszej ligi grając w barwach Legii. Byłych graczy Legii we Włocławku jest zesztą więcej - grają tu także Michał Kołodziej (śr. 5 pkt., 12 min.) oraz mistrz Polski z Legią z poprzedniego sezonu - Mate Vucić (śr. 9,6 pkt., 8,1 zb.). Chorwacki środkowy stracił sporo obecnego sezonu, po kontuzji, której doznał w pierwszym meczu z Legią. Od paru tygodni zawodnik jest już w pełni sił i pokazuje swoje nietuzinkowe możliwości. Na pewno zatrzymanie Mate będzie ważne dla graczy strefy podkoszowej naszej drużyny. Tym bardziej, że legioniści zagrają bez kontuzjowanego Matthiasa Tassa. Estoński środkowy wrócił na parkiet na mecz z Treflem w Pucharze Polski, ale podczas meczu reprezentacji Estonii ze Szwecją podkręcił stopę i w najbliższych meczach ponownie nie będzie dostępny dla sztabu.





W trakcie sezonu do Anwilu dołączył podkoszowy - Tyler Wahl, który zdobywa 11,4 pkt. i 7,1 zb. Zastąpił Justasa Furmanavičiusa, z którym rozwiązano umowę pod koniec listopada, parę tygodni po pierwszym meczu z Legią. Ważną postacią, grającą na pozycjach 3-4 jest Isaiah Mucius (śr. 11,3 pkt., 4,7 zb.). Zazwyczaj w wyjściowym składzie na trójce występuje Eric Lockett (śr. 11,9 pkt. i blisko 40% za 3). Skład uzupełniają Kacper Borowski, Dawid Słupiński i Bartosz Łazarski.





Legia ma ostatnio bardzo dobrą serię meczów z Anwilem. Legioniści wygrali 5 ostatnich meczów, a ostatniej porażki (po dogrywce) doznali na koniec listopada 2024 roku w hali na Bemowie. Bilans ostatnich potyczek z Anwilem to 12-1 na korzyść Legii. Przez długie lata hala Mistrzów była dla "Zielonych Kanonierów" nie do zdobycia. Aż w końcu w play-offach w sezonie 2021/22 legioniści zdołali przełamać tę serię i od tego czasu wygrali 7 kolejnych spotkań we Włocławku. Oczywiście chcielibyśmy, aby dobra passa została przedłużona w tę sobotę, co pozwoliłoby się nam umocnić w ligowej czołówce. Możemy być pewni, że identyczne plany na sobotę mają włocławianie, którzy ponadto będą mieli za sobą kilka tysięcy kibiców.





Spotkanie rozegrane zostanie w sobotę, 7 marca o 17:30 we włocławskiej Hali Mistrzów. Ta wypełni się do ostatniego miejsca - wszystkie wejściówki rozeszły się już dawno. Bezpośrednią transmisję spotkania będzie można obejrzeć w Polsacie Sport 2.





ANWIL WŁOCŁAWEK

Liczba wygranych/porażek: 11-9

Liczba wygranych/porażek u siebie: 7-2

Średnia liczba punktów: 89,5 / 85,8

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,3%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,7%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 54,9%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 70,5%

Skład: Elvar Fridriksson, Anthony Slaughter, Bartosz Łazarski (rozgrywający), Michał Michalak, Trevon Allen (rzucający), Isaiah Mucius, Kacper Borowski, Michał Kołodziej, Eric Lockett, Adam Modrzejewski (skrzydłowi), Mate Vucić, Dawid Słupiński, Tyler Wahl (środkowi)

trener: Ronen Ginzburg, as. Grzegorz Kożan, Marcin Woźniak





Najwięcej punktów: Michał Michalak 14.3, Elvar Fridriksson 12.2, Eric Lockett 11.9.





Przewidywana wyjściowa piątka: Elvar Fridriksson, Eric Lockett, Isaiah Mucius, Tyler Wahl, Mate Vucić.





Wyniki: GTK (d, 93:58), Arka (d, 98:108), MKS Dąbrowa (d, 89:78), King (d, 92:94), Legia (w, 80:75), Start (d, 90:81), Twarde Pierniki (w, 95:101), Czarni (d, 91:80), Stal (w, 104:89), Miasto Szkła (d, 99:93), Zastal (w, 91:82), Śląsk (w, 86:79), Dziki (d, 105:96), Górnik (d, 97:90), Trefl (w, 83:74), Górnik (w, 61:86), GTK (w, 87:86), Arka (w, 82:97), MKS (w, 85:94), King (w, 84:74).

FIBA Europe Cup: BC Bashkimi (w, 80:75), BC Bashkimi (d, 93:71), Basketball Lowen Brunszwik (w, 98:97), PAOK Saloniki (d, 93:94), BC Trepca (w, 87:97), Basketball Lowen Brunszwik (d, 84:65), PAOK Saloniki (w, 104:96), BC Trepca (d 96:78).





Ostatnie mecze obu drużyn:

01.11.2025 Legia Warszawa 80:75 Anwil Włocławek

02.06.2025 Legia Warszawa 101:80 Anwil Włocławek (półfinał play-off)

29.05.2025 Anwil Włocławek 83:89 Legia Warszawa (półfinał play-off)

27.05.2025 Anwil Włocławek 76:78 Legia Warszawa (półfinał play-off)

29.03.2025 Anwil Włocławek 77:85 Legia Warszawa

30.11.2024 Legia Warszawa pd. 86:94 Anwil Włocławek

20.04.2024 Legia Warszawa 96:87 Anwil Włocławek

26.12.2023 Anwil Włocławek 74:76 Legia Warszawa

05.02.2023 Anwil Włocławek 91:97 Legia Warszawa

16.10.2022 Legia Warszawa 78:70 Anwil Włocławek

09.05.2022 Legia Warszawa 87:77 Anwil Włocławek (play-off)

06.05.2022 Anwil Włocławek 71:77 Legia Warszawa (play-off)

04.05.2022 Anwil Włocławek pd. 79:83 Legia Warszawa (play-off)

19.03.2022 Anwil Włocławek 94:81 Legia Warszawa

14.11.2021 Legia Warszawa 74:73 Anwil Włocławek

17.01.2021 Legia Warszawa 85:76 Anwil Włocławek

03.10.2020 Anwil Włocławek 86:78 Legia Warszawa

18.01.2020 Anwil Włocławek 105:79 Legia Warszawa

08.10.2019 Legia Warszawa 87:94 Anwil Włocławek

19.03.2019 Anwil Włocławek 89:75 Legia Warszawa

24.11.2018 Legia Warszawa 72:103 Anwil Włocławek

18.01.2018 Legia Warszawa 60:95 Anwil Włocławek

05.11.2017 Anwil Włocławek 107:66 Legia Warszawa





LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 15-13

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 8-7

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,0 / 79,0

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,3%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 30,2%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 56,7%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 74,8%





Skład: Andrzej Pluta, Dominic Brewton, Błażej Czapla (rozgrywający), Jayvon Graves, Maksymilian Wilczek, Wojciech Tomaszewski, Tytus Antoniuk (rzucający), Carl Ponsar, Michał Kolenda, Ojars Silins, Race Thompson, Krzysztof Antosik, Wojciech Błoch (skrzydłowi), Matthias Tass, Shane Hunter, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski





Najwięcej punktów: Race Thompson 14,3, Jayvon Graves 13,6, Andrzej Pluta 11,1.





Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Jayvon Graves, Michał Kolenda/Wojciech Tomaszewski, Ojars Silins, Race Thompson.





Wyniki: Trefl Sopot (d, 82:96), Start Lublin (d, 90:68), Rytas Wilno (w, 93:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 67:82), Promitheas Patras (d, 64:68), Czarni Słupsk (d, 87:76), MLP Academics Heidelberg (w, 67:74), Stal Ostrów (d, 98:89), Anwil Włocławek (d, 80:75), Promitheas Patras (w, 72:85), Zastal Zielona Góra (w, 71:88), Śląsk Wrocław (w, 98:84), Rytas Wilno (d, 77:79), Dziki Warszawa (d, 79:84), Trefl Sopot (d, 78:88), Górnik Wałbrzych (w, 81:79), MLP Academics Heidelberg (d, 83:88), GTK Gliwice (w, 81:89), Miasto Szkła Krosno (d, 82:68), Arka Gdynia (w, 106:73), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 84:63), King Szczecin (w, 83:81), Miasto Szkła Krosno (w, 87:94), Start Lublin (w, 52:84), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:81), Czarni Słupsk (w, 87:82), Stal Ostrów Wlkp. (w, 75:83), Trefl Sopot (w, 83:80).





Termin meczu: sobota, 7 marca 2026 roku, g. 17:30

Adres hali: Włocławek, Al. Chopina 8 (Hala Mistrzów)

Ceny biletów: wyprzedane

Pojemność hali: 3963 miejsca

Transmisja: Polsat Sport 2





Autor: Marcin Bodziachowski, fot. Marcin Bodziachowski