Trwa sprzedaż biletów na mecz z Cracovią

"Wojskowi" notują serię czterech spotkań bez przegranej, ale by odbić się od dna niezbędne są trzy punkty.  Najbliższa okazja w niedzielę, 8 marca o godzinie 20:15, gdy Legia Warszawa zmierzy na własnym stadionie z Cracovią. Trwa sprzedaż biletów na to spotkanie. Zachęcamy do wspierania drużyny Marka Papszuna!

KUP BILET NA MECZ LEGIA - CRACOVIA 


Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele handlowe w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 10:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.


 


cennik bilety Cracovia



Sebek - 36 minut temu, *.t-mobile.pl

Tylko zwycięstwo

Pawełek - 54 minuty temu, *.vectranet.pl

Będę!

Koneser polskiej piłki klubowej - 1 godzinę temu, *.plus.pl

Ch... wam w d... nożownicy się będzie nieść!

