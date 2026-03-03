Trwa sprzedaż biletów na mecz z Cracovią

"Wojskowi" notują serię czterech spotkań bez przegranej, ale by odbić się od dna niezbędne są trzy punkty. Najbliższa okazja w niedzielę, 8 marca o godzinie 20:15, gdy Legia Warszawa zmierzy na własnym stadionie z Cracovią. Trwa sprzedaż biletów na to spotkanie. Zachęcamy do wspierania drużyny Marka Papszuna!

REKLAMA

KUP BILET NA MECZ LEGIA - CRACOVIA





Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele handlowe w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 10:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.







