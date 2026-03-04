Obchody 195. rocznicy bitwy pod Olszynką Grochowską

fot. Grochów Patriotyczny
Grochów Patriotyczny
Kibice Legii wzięli udział w obchodach 195. rocznicy Bitwy o Olszynkę Grochowska, najkrwawszej i najważniejszej Bitwy Powstania Listopadowego nazywanej częstokroć "Polskimi Termopilami". Jak co roku w ostatni weekend lutego miały miejsce uroczystości rocznicowe zorganizowane przez Krąg Pamięci Narodowej pod pomnikiem Bitwy o Olszynkę Grochowską. 
W tym roku wyjątkowo wypadły one 1 marca, dzięki czemu połączyły się z Narodowym Dniem Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Po mszy w kościele przy pl. Szembeka na Grochowie zgromadzeni goście utworzyli pochód i przemaszerowali pod pomnik na Kawęczynie-Wygodzie. Umundurowane grupy, które wzięły udział w uroczystościach rocznicowych to: Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego (która oddala salwę honorową z broni palnej), żołnierze Wojskowej Akademii Technicznej, Rekonstruktorzy w mundurach z epoki oraz harcerki i harcerze ZHR z 20 WDH Odyseja i Oczeret (drużyny harcerskie z Grochowa więc 100% Legia).


 


Termin w tym roku kolidował z meczem wyjazdowym Legii wiec ze strony kibiców była skromna reprezentacja z Legijnego Rembertowa i Grochowa Patriotycznego, która złozyża wieniec w kształcie herbu Legii w imieniu Legionistów.


Bitwa pod Olszynką Grochowską rozegrała się 25 lutego 1831 roku. Poległo w niej około 7 tysięcy żołnierzy polskich i ponad 10 tysięcy żołnierzy rosyjskich.


Olszynka Grochowska rocznica obchody
fot. Grochów Patriotyczny

Olszynka Grochowska rocznica obchody
fot. Grochów Patriotyczny

Olszynka Grochowska rocznica obchody
fot. Grochów Patriotyczny

Olszynka Grochowska rocznica obchody
fot. Grochów Patriotyczny

Olszynka Grochowska rocznica obchody wieniec
fot. Grochów Patriotyczny

Olszynka Grochowska rocznica obchody
fot. Grochów Patriotyczny

Olszynka Grochowska rocznica obchody pomnik
fot. Grochów Patriotyczny

Olszynka Grochowska rocznica obchody pomnik wieniec
fot. Grochów Patriotyczny


