Obchody 195. rocznicy bitwy pod Olszynką Grochowską

W tym roku wyjątkowo wypadły one 1 marca, dzięki czemu połączyły się z Narodowym Dniem Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Po mszy w kościele przy pl. Szembeka na Grochowie zgromadzeni goście utworzyli pochód i przemaszerowali pod pomnik na Kawęczynie-Wygodzie. Umundurowane grupy, które wzięły udział w uroczystościach rocznicowych to: Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego (która oddala salwę honorową z broni palnej), żołnierze Wojskowej Akademii Technicznej, Rekonstruktorzy w mundurach z epoki oraz harcerki i harcerze ZHR z 20 WDH Odyseja i Oczeret (drużyny harcerskie z Grochowa więc 100% Legia).













Termin w tym roku kolidował z meczem wyjazdowym Legii wiec ze strony kibiców była skromna reprezentacja z Legijnego Rembertowa i Grochowa Patriotycznego, która złozyża wieniec w kształcie herbu Legii w imieniu Legionistów.





Bitwa pod Olszynką Grochowską rozegrała się 25 lutego 1831 roku. Poległo w niej około 7 tysięcy żołnierzy polskich i ponad 10 tysięcy żołnierzy rosyjskich.

fot. Grochów Patriotyczny

