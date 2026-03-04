Łyżwiarstwo

Marek Kania kończy sezon na MŚ w Holandii

Marek Kania
Bodziach
Panczenista Legii Warszawa, Marek Kania, który w lutym startował na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich we Włoszech, w najbliższych dniach wystartuje na Mistrzostwach Świata w wieloboju sprinterskim, w łyżwiarstwie szybkim w holenderskim Heerenveen.

Dla legionisty będzie to ostatni start na łyżwach w sezonie 2025/26. Marka czekają starty na 500 i 1000 metrów. Rozpocznie w czwartek, 5 marca o 19:36 wyścigiem na 500m. Dwie godziny później zaplanowano pierwszy wyścig na 1000m. W piątek, w dokładnie tych samych godzinach, odbędą się drugie przejazdy na 500 i 1000 metrów. Rywalizacja zostanie zakończona w sobotę, kiedy o 13:37 odbędzie się ostatni wyścig na 500 metrów - sprint drużynowy.

W ostatnich latach najlepszy wynik Marka Kani na MŚ w wieloboju sprinterskim to drugie miejsce w pierwszym biegu na 500 metrów z 2024 roku z Inzell (czas 34,56s). W klasyfikacji łącznej legionista zajął wtedy 11. miejsce.

Wszystkie starty z Heerenveen będą transmitowane na żywo w sportowych kanałach Polsatu.



