Ostatnie wyniki hokeistów Legii

Najmłodsi hokeiści Legii mają za sobą kolejny turniej, który rozegrany został w Krynicy-Zdroju. Z kolei młodzicy dwukrotnie pokonali MKS Sokoły Toruń, a w poniedziałek po dogrywce przegrali z ŁKH Łódzkim Klubem Hokejowym. Dobre mecze rozegrali także nasi juniorzy i juniorzy młodsi. Poniżej zestawienie wszystkich spotkań hokeistów Legii z ostatniego weekendu.

REKLAMA

MINI HOKEJ

Kolejna, trzecia odsłona Karpatská Mládežnícka Hokejová Liga w ramach turnieju "Warrior Cup" w Krynicy-Zdroju za nami. Kontynuujemy podjętą na początku sezonu trudną, ale ekscytującą drogę rozwoju. Mierzymy się z bardzo wymagającymi rywalami, co w naszej ocenie zaprocentuje w przyszłości. Ciężka praca popłaca, doskonale o tym wiemy, z ogromną determinacją podchodząc do treningów. Dwa turniejowe zwycięstwa i osiem porażek sprawia, że olbrzymia pokora jest u zawodników widoczna. Podobnie jak świadomość tego, że przed nami sporo pracy do wykonania. Wyciągamy wnioski z kolejnych lekcji i budujemy swój hokejowy charakter. Cieszy, że drużyna stanowi dobrze bawiącą się grupę. Każdy zasługuje na pochwałę za zaangażowanie, walkę o każdy krążek. Widać także spory progres w motoryce zawodników, to jest także wynikiem motywacji do podnoszenia swoich umiejętności.



Wyniki w Krynicy-Zdroju - "Warrior Cup":

AH Legia 4-6 Penguins Bucharest

AH Legia 1-5 UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok

AH Legia 2-1 Sokil Kyiv

AH Legia 2-8 Galati Gladiators

AH Legia 4-3 Halycki Levy Lviv

AH Legia 1-12 HS Riga

AH Legia 1-2 Sokil Kyiv

AH Legia 3-15 AH Cracovia Canpack Kraków

AH Legia 1-9 Dukla Michalovce

AH Legia 4-6 Penguins Bucharest



MŁODZIK



AH Legia 2-0 MKS Sokoły Toruń

Bramki: Fedotov (as.Sukhopara), Sukhopara



Drużyna zagrała bardzo dobry mecz defensywnie. Od bramkarza, który był pewny swoich interwencji, przez obrońców, ze spokojem wyprowadzających akcje, po napastników, którzy długo trzymali się na krążku w strefie ataku. Pomimo „ciasnego” wyniku w grze zespołu było dużo opanowania i mocna wiara w zwycięstwo.



AH Legia 4-3 Sokoły Toruń

Bramki: Bialou (as.Sukhopara, Fedotov), Płóciniczak (as.Adamiak), Płóciniczak (as.Kowal, Fedotov), Sukhopara (as.Zdziechowska)



Pomimo otrzymania pierwszego ciosu, drużyna potrafiła szybko odpowiedzieć i narzucić własny styl gry. W drugiej tercji przeciwnik postawił cięższe warunki, jednak dobre interwencje naszej bramkarki i trzy gole zdobyte w krótkim odstępie czasu dały nam komfortowe prowadzenie 4:1. W ostatniej odsłonie pojawiło się wiele kar i chaosu, jednak nawet kontaktowy gol ze strony Torunia nie podłamał naszych zawodników, którzy zasłużenie sięgnęli po komplet punktów.



AH Legia pd. 4-5 ŁKH Łódzki Klub Hokejowy

Bramki: Szeferski (as.Stopchenko, Zdziechowska), Stopchenko (as.Sukhopara, Mączka), Stopchenko (as.Sukhopara, Szeferski), Sukhopara



To już trzeci mecz w ciągu czterech dni naszych 14 i 15-latków, lecz nie było widać po nich zmęczenia. Byliśmy stroną dominującą. Każda formacja potrafiła na długi okres zamykać przeciwnika w ich strefie. Obrońcy dobrze zamykali linię niebieską, z której następnie wrzucali krążki przed bramkę. Tam brakowało trochę sprytu i woli by dobić go do siatki. Musieliśmy namęczyć się na każdego zdobytego gola w przeciwieństwie do rywala, który łatwo i z niczego trzykrotnie niwelował nasze prowadzenie w meczu. Przegrywamy po dogrywce - kontrze przeciwnika sam na sam z bramkarzem. Zgarniamy jeden punkt, który szanujemy, choć było blisko by zdobyć pełną pulę.



JUNIOR MŁODSZY



AH Legia pd. 2-3 (1-1, 1-1, 0-0, d. 0-1) Naprzód Janów

Bramki: Antoni Troczyński, Bruno Woźniak



Drużyna juniora młodszego rozegrała swoje ostatnie spotkanie w tym sezonie. Mecz z pewnością podobał się kibicom, ponieważ obfitował w wiele groźnych akcji ze strony legionistów, a także twardych zagrań na bandach po obu stronach lodowiska. Zawodnicy grali bardzo ambitnie, dążąc do zwycięstwa przez całe spotkanie. Szkoda niewykorzystanych sytuacji w drugiej i trzeciej tercji, gdy po strzałach naszych zawidników krążek minimalnie mijał bramkę rywali. Mecz w regulaminowym czasie zakończył się wynikiem 2:2. Dogrywka rozgrywana w systemie 3 vs 3 zakończyła się strzeleniem zwycięskiego gola przez gości po naszej stracie krążka we własnej tercji.



JUNIOR



AH Legia 2-8 Podhale Nowy Targ

Bramki: Troczyński, Birulin



Skład: J.Opiłowski, S.Laskus, M.Huretski, O.Kućmierz, G.Kvashnin, A.Troczyński, B.Baj, S.Shchrerbatiuk, P.Podrażka, M.Birulin, D.Sydorov, Y.Shyshliuk, S.Chmielewski S.



AH Legia 1-7 GKS Katowice

Bramka: Bejnarowicz



Skład: J.Opiłowski, S.Stojek, S.Laskus, M.Huretski, O.Kućmierz, I.Malczyk, B.Baj, S.Shchrerbatiuk, P.Podrażka, M.Birulin, A.Bejnarowicz, M.Bohynik, M.Krawczyński, A.Jurek, Y.Shyshliuk, S.Chmielewski.



Wielkie brawa dla zawodników za walkę i serca zostawione na lodzie. Wyciągamy wnioski i wracamy do zajęć.

fot. Legia Hokej



fot. Legia Hokej



fot. Legia Hokej



fot. Legia Hokej



fot. Legia Hokej



fot. Legia Hokej



fot. Legia Hokej



fot. Legia Hokej

