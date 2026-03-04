Trzy mistrzowskie tytuły juniorów Legii

Juniorzy koszykarskiej Legii Warszawa zdobyli w ostatnią niedzielę tytuł mistrza Polski juniorów (U-19). To trzeci tytuł w historii naszego klubu w rozgrywkach juniorskich, ale drugi w najwyższej kategorii juniorskiej. Ostatni sukces juniorów Legii, który miał miejsce w 1999 roku, osiągnięty został w kat. do lat 18, tzw. juniorów młodszych (w juniorach starszych w roku 1999 triumfował Trefl Puzle Gdynia). W juniorach starszych legioniści wygrali wcześniej tylko raz - w roku 1963, kiedy rywalizacja toczona była w kat. do lat 20.

REKLAMA

Wielu zawodników z obecnej kadry mistrzów Polski, grała w finałach MP U-19 także przed rokiem (w Gdyni), kiedy zespół prowadził Maciej Jankowski wraz z Miłoszem Wareckim. W tamtej drużynie występowali: Czapla, Dąbrowski, Niedziałkowski, Antoniuk, Redłowski, Jasiewicz, Antosik, Jankowski i Wojciechowski. Wtedy legioniści byli bardzo blisko strefy medalowej, ale po dwóch porażkach w fazie grupowej i pewnej wygranej ze Stalą Ostrów (+36), musieli czekać na wynik meczu Śląska z GTK. Jeśli wrocławianie (późniejsi srebrni medaliści) wygraliby z GTK Gliwice (czwarte miejsce w MP), nasz zespół znalazłby się w półfinałach. Ostatecznie wygrał klub z Górnego Śląska i Legia ostatecznie zagrała o piąte miejsce z Treflem, wygrywając 86:77.



W tym roku Legia w turnieju finałowym w Sopocie wygrała wszystkich 5 meczów. W grupie podopieczni Michała Spychały i Miłosza Wareckiego pokonali kolejno: GTK Gliwice (82:62), Trefl 1LO Sopot (99:87) oraz Basket Poznań (80:66). W półfinale legioniści wygrali ze Śląskiem Wrocław (82:71), z którym wcześniej mierzyli się dwukrotnie. Najpierw w półfinałach Młodzieżowego Pucharu Polski górą był Śląsk (85:72 dla wrocławian, 30 stycznia w hali na Bemowie), a następnie dwa tygodnie później (również w Sopocie), w meczu o brąz Młodzieżowego PP legioniści wygrali 87:68. W finale mistrzostw Polski do lat 19 koszykarze Profbud Legii Warszawa byli lepsi po raz drugi od gospodarzy, Trefla 1LO Sopot (91:78).



Dzięki czemu zdobyli tytuł mistrza Polski, a MVP turnieju wybrany został Błażej Czapla - rozgrywający, który w meczach U-19 na szczeblu centralnym w obecnym sezonie notował średnio 16,9 pkt. na mecz. Do najlepszej piątki turnieju wybrano podkoszowego, Dawida Niedziałkowskiego, który miał spory wpływ na grę naszej Legii - Niedziałkowski zdobywał średnio 16,6 pkt. na mecz. Biorąc pod uwagę sam turniej finałowy, Niedziałkowski był drugim najlepszym strzelcem, ze średnią 19,2 pkt. na mecz, a jednocześnie czwartym zbierającym (śr. 14 zb.). Bardzo ważną rolę odgrywał także Tytus Antoniuk, grający na pozycjach 2-3, który w finałach w Sopocie zdobywał 13,2 pkt. na mecz i trafiał za 3 ze skutecznością 42.9 procent. Antoniuk do Legii trafił przed dwoma laty ze Znicza Pruszków.



Mistrzowie Polski w roku 2026:

Błażej Czapla (19.12.2007, rozgrywający) - 10 meczów, 287:20 min., 169 pkt. (śr. 16.9), 87 as.

Dawid Niedziałkowski (01.06.2007, środkowy) - 10 meczów, 284:31 min., 166 pkt. (śr. 16.6), 139 zb.

Tytus Antoniuk (10.02.2008, rzucający) - 10 meczów, 228:16 min., 106 pkt. (śr. 10.6), 38 as.

Wojciech Jasiewicz (02.09.2007, skrzydłowy) - 10 meczów, 250:33 min., 105 pkt. (śr. 10.5), 42 zb., 17 prz., 13 bl.

Igor Jankowski (04.09.2008, rozgrywający/rzucający) - 10 meczów, 231:19 min., 80 pkt. (śr. 8.0), 20 as.

Julian Dąbrowski (31.08.2007, silny skrzydłowy/środkowy) - 7 meczów, 147:04 min., 72 pkt. (śr. 10.3), 39 zb.

Krzysztof Antosik (11.01.2007, rzucający/niski skrzydłowy) - 10 meczów, 233:11 min., 55 pkt. (śr. 5.5)

Wojciech Błoch (16.06.2008, silny skrzydłowy) - 10 meczów, 167:01 min., 46 pkt. (śr. 4.6)

Patryk Redłowski (17.06.2008, silny skrzydłowy/środkowy) - 5 meczów, 69:41 min., 21 pkt. (śr. 4.2)

Maciej Bołtuć (23.01.2009, silny skrzydłowy/środkowy) - 3 mecze, 19:43 min., 7 pkt. (śr. 2.3)

Wojciech Krzyszczak (25.04.2008, rozgrywający) - 8 meczów, 46:26 min., 4 pkt. (śr. 0.5)

Ignacy Jasiorowski (21.01.2008, rzucający/niski skrzydłowy) - 4 mecze, 7:38 min., 1 pkt. (śr. 0.3)

Marek Gregorczyk (19.08.2008, środkowy) - 5 meczów, 24:46 min., 1 pkt. (śr. 0.2)

Maciej Mikołajczyk (10.07.2008, rozgrywający)- 2 mecze, 2:31 min., 0 pkt.

Antoni Wojciechowski (16.07.2007, rzucający/niski skrzydłowy)

Wiktor Kucharczyk (10.02.2008, skrzydłowy)



trenerzy: Michał Spychała, as. Miłosz Warecki



Wyniki Legii w finałach MP (w Sopocie):

Legia Warszawa 82:62 GTK Gliwice

Legia Warszawa 99:87 Trefl 1LO Sopot

Legia Warszawa 80:66 Basket Poznań

1/2 finału: Legia Warszawa 82:71 Śląsk Wrocław

Finał: Legia Warszawa 91:78 Trefl 1LO Sopot



LEGIA MISTRZEM U-18 w 1999

Poprzedni tytuł mistrza Polski juniorów (z tym, że do lat 18 ; nie w najwyższej kat. wiekowej), legioniści zdobyli w roku 1999, kiedy drużyną dowodził Jacek Łączyński. Spora część tamtego zespołu dwa lata wcześniej wywalczyła w barwach Legii wicemistrzostwo Polski w kat. kadetów. Wtedy w finale turnieju finałowego w Jarosławiu Legia przegrała po dogrywce z Unią Tarnów różnicą jednego punktu. Tym razem legioniści zrewanżowali się z nawiązką.



W roku 1999 Legia przez rozgrywki regionalne przeszła jak burza, przegrywając jedynie ostatnie spotkanie - u siebie z Polonią. W półfinałach i finałach nasz zespół nie miał sobie równych. W finałowym meczu podopieczni Jacka Łączyńskiego pokonali gospodarzy finałów Unię Tarnów 66:42. W Tarnowie Legia wygrała wszystkie trzy spotkania fazy grupowej - różnicą minimum 10 punktów. W półfinale Instal Białystok sprawiał Legii problemy tylko do przerwy (+2), ale ostatecznie przegrał różnią 20 "oczek". W finale Unia nie nawiązała walki ze zdecydowanie najlepszą drużyną w kraju. Legia zwyciężyła 66:42 i udanie zrewanżowała się "Jaskółkom" za porażkę w Jarosławiu. Najlepszym zawodnikiem Legii w turnieju finałowym uznano Michała Polanowskiego. Trener wyróżniał przede wszystkim Marcina Grzeszczaka, jako najlepszego defensora drużyny.







fot. Archiwum

Mistrzowie Polski juniorów 1999:

Michał Polanowski 18 lat 202 cm wzrostu, 18,4 pkt (średnia z turnieju finałowego)

Maciej Adamski 18 194 14,4 pkt.

Robert Żuk 18 203 10,4 pkt.

Robert Trojanowski 18 179 9,2 pkt.

Marcin Grzeszczak 18 186 5,2 pkt.

Piotr Paprocki 17 182 4,8 pkt.

Marek Bardziński 18 182 3,0 pkt.

Ernest Białecki 17 189 2,6 pkt.

Grzegorz Siwiński 17 190 2,3 pkt.

Bartłomiej Błaszczyk 17 206 1,0 pkt.

Paweł Cegłowski 18 188 0,5 pkt.



trener: Jacek Łączyński



Wyniki Legii w turnieju finałowym w Tarnowie:

Legia 71:55 (39:29) MKS Wrocław

Legia 63:53 (30:25) Zastal Zielona Góra

Legia 70:55 (32:28) PKK Warta Szczecin



Półfinał: Legia 84:64 (36:34) Instal Białystok

Finał: Legia 66:42 (30:22) Azoty Unia Tarnów







fot. Archiwum własne



PIERWSZY TYTUŁ W 1963

Pierwszy tytuł mistrza Polski juniorów koszykarze Legii wywalczyli w roku 1963. Podopieczni Stefana Majera nie mieli sobie równych w kraju, poprawiając wynik z roku poprzedniego, kiedy w turnieju finałowym, osłabieni brakiem Bogusława Piltza musieli zadowolić się wicemistrzostwem. W kolejnych latach, kilku zawodników z mistrzowskiej ekipy, regularnie występowało w pierwszym zespole Legii. Legioniści do rozgrywek ogólnopolskich awansowali jako najlepszy zespół na Mazowszu - nie mieli sobie równych i z 14. meczów wygrali 13. (bilans małych punktów 1081:737), zapewniając sobie 5 punktów przewagi nad drugim w tabeli KKS-em Zniczem Pruszków.



Trzon drużyny stanowili wychowankowie uruchomionej w 1960 roku "Szkółki Koszykarzy Legii", z której wywodzili się Piltz, Gorostiza, Tybinkowski oraz Kubanek. Turniej półfinałowy rozegrany został w hali Legii, gdzie legioniści najpierw rozgromili OKS Olsztyn różnicą 64 punktów, a następnie bez większych problemów pokonali Społem Łódź 16. punktami.



Turniej finałowy również rozegrano w hali Legii przy ulicy 29 Listopada, z której koszystała nasza sekcja aż do początku lat 90-tych. W dniach 29-31 marca legioniści rozegrali trzy spotkania, za każdym razem pewnie pokonując rywali. Każde ze spotkań kończyło się wygraną warszawiaków różnicą przynajmniej 17 punktów, więc można powiedzieć, że Legia zdominowała rywalizację o krajowy tytuł i zdobyła po raz pierwszy w historii to jakże cenne trofeum.



Najlepszymi strzelcami naszej drużyny byli późniejsi czołowi gracze pierwszej drużyny - Włodzimierz Trams oraz Bogusław Piltz. Trams w turnieju finałowym zdobył łącznie 77 punktów, zaś Piltz dołożył 35 "oczek". Największą niespodzianką była ostatnia lokata wrocławskiego Śląska, w którego składzie występował m.in. Ryszard Białowąs, wieloletni zawodnik pierwszego zespołu WKS-u.



Półfinały mistrzostw Polski juniorów (w Warszawie):

Legia Warszawa 103:39 (48:19) OKS Olsztyn

Legia Warszawa 67:51 (29:17) SKS Społem Łódź



Punkty dla Legii: Bogusław Piltz 67, Włodzimierz Trams 35, Ryszard Kubanek 27, Eliasz Gorostiza 18, Andrzej Olejnik 10, Tolak 8, Wojciech Bulski 6, Marek Borewicz 6, Tomasz Wronecki 3.





fot. Archiwum

Legia Warszawa 76:43 (37:20) MKS ChorzówLegia Warszawa 82:62 (37:26) Spójnia GdańskLegia Warszawa 70:53 (36:22) Śląsk WrocławSpójnia Gdańsk 63:60 MKS ChorzówSpójnia Gdańsk 84:60 Śląsk WrocławMKS Chorzów 72:66 Śląsk WrocławPunkty dla Legii: Włodzimierz Trams 77, Bogusław Piltz 35, Andrzej Olejnik 33, Andrzej Tybinkowski 30, Eliasz Gorostiza 22, Ryszard Kubanek 17, Tomasz Wronecki 8, Tolak 4.1. Legia Warszawa 6 pkt. 228-1582. Spójnia Gdańsk 5 209-2023. MKS Chorzów 4 175-2054. Śląsk Wrocław 3 179-226Piotr Borewicz, Marek Borewicz, Wojciech Bulski, Eliasz Gorostiza, Ryszard Kubanek, Andrzej Olejnik, Andrzej Tybinkowski, Bogusław Piltz, Andrzej Skwirowski, Tolak, Włodzimierz Trams, Waraszkiewicz, Tomasz Wronecki.trener: Stefan Majer