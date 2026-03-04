Młynarski 9. na MP U-15

Krystian Młynarski z Legia Fight Club zajął 9. miejsce w mistrzostwach Polski do lat 15 w zapasach stylu klasycznym, kat. -52kg. Zawody rozegrane zostały w Żukowie.
I runda: Krystian Młynarski 5-0 Bruno Szmelcerz (ZUKS Siła)
II runda: Krystian Młynarskii 5-0 Krystian Rac (MKS Cement-Gryf)
III runda: Krystian Młynarski 1-3 Hubert Czerwionka (Akademia Młodego Sportowca Wrestling Morena)
IV runda: Krystian Młynarski 4-0 Oliwier Waśniewski (MLKS Sokół)
V runda: Krystian Młynarski 0-5 Dawid Jarosz (RCSZ Olimpijczyk)