Kibice Rakowa przyjadą autokarami na Ł3

Raków Częstochowa na wyjazdowym meczu z Legią we wrześniu 2024r. | fot. Michał Wyszyński / SKLW
Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

W niedzielę, 22 marca przy Ł3 rozegrane zostanie ligowe spotkanie Legii z Rakowem. Fani z Częstochowy przyjadą do stolicy autokarami, a za przejazd w obie strony wraz z biletem na mecz zapłacą 150 złotych. Dla fanów Rakowa będzie to trzeci wyjazdowy mecz w ciągu 10 dni - wcześniej udadzą się do Florencji oraz Zabrza.

REKLAMA

W ostatnich latach zdecydowanie najlepszą liczbę wyjazdową fani Rakowa zaliczyli w kwietniu 2023 roku, kiedy przyjechali na nasz stadion w 1700 osób. W ostatnim sezonie, na zakazie - dzięki uprzejmości legionistów - fani RKS-u pojawili się w 134 osoby. Z kolei w sezonie 2023/24 przyjechali na nasz stadion w 274 osoby.


 

Ostatnie liczby wyjazdowe Rakowa przy Ł3:
15.09.2024 - 134 (na zakazie/układzie) 
08.10.2023 - 274 
01.04.2023 - 1700 
25.09.2021 - 227 
17.07.2021 - 575 (Superpuchar)
01.09.2019 - 646


r

Raków Częstochowa na wyjazdowym meczu z Legią
fot. Kamil Marciniak / Legionisci.com


Raków Częstochowa na wyjazdowym meczu z Legią,Podróżnicy
fot. Kamil Marciniak / Legionisci.com


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (2)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Grill w lesie - 5 minut temu, *.33.138

Śmieszna ekipa. Poziom okręgówki generalnie pod każdym aspektem.

odpowiedz
Alan - 35 minut temu, *.centertel.pl

Szacun dla kibicow Rakowa ktorzy chyba jako jedyni w Polsce mieli w D zakazy covidowe i jezdzili wszędzie.

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.