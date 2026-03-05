Kibice Rakowa przyjadą autokarami na Ł3

W niedzielę, 22 marca przy Ł3 rozegrane zostanie ligowe spotkanie Legii z Rakowem. Fani z Częstochowy przyjadą do stolicy autokarami, a za przejazd w obie strony wraz z biletem na mecz zapłacą 150 złotych. Dla fanów Rakowa będzie to trzeci wyjazdowy mecz w ciągu 10 dni - wcześniej udadzą się do Florencji oraz Zabrza.
W ostatnich latach zdecydowanie najlepszą liczbę wyjazdową fani Rakowa zaliczyli w kwietniu 2023 roku, kiedy przyjechali na nasz stadion w 1700 osób. W ostatnim sezonie, na zakazie - dzięki uprzejmości legionistów - fani RKS-u pojawili się w 134 osoby. Z kolei w sezonie 2023/24 przyjechali na nasz stadion w 274 osoby.
Ostatnie liczby wyjazdowe Rakowa przy Ł3:
15.09.2024 - 134 (na zakazie/układzie)
08.10.2023 - 274
01.04.2023 - 1700
25.09.2021 - 227
17.07.2021 - 575 (Superpuchar)
01.09.2019 - 646
