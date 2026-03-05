Legia Futsal poznała rywala w 1/2 finału PP

W czwartek w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej odbyło się losowanie par półfinałowych rozgrywek o Puchar Polski w futsalu mężczyzn.
Na tym etapie rywalem Legii Warszawa będzie Rekord Bielsko-Biała. Mecze półfinałowe rozgrywane są na zasadzie mecz i rewanż. Pierwsze spotkania odbędą się 18.03., natomiast rewanże zaplanowane zostały na 25.03.
W wyniku losowania wyłoniono również gospodarza pierwszego meczu finałowego. Gospodarzem zostanie zwycięzca pierwszego meczu półfinałowego: Legia Warszawa – Rekord Bielsko-Biała.