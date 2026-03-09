Wypożyczeni: Dostali "trójkę"

Jakub Adkonis | fot. Woytek / Legionisci.com
Fumen
To nie był udany weekend dla obu Pogoni występujących w I lidze, które zgodnie przegrały swoje mecze 0-3. Na wygraną nie mógł liczyć również Igor Strzałek i spółka w potyczce z Koroną Kielce. Ze zwycięstwa cieszyli się piłkarze Świtu Szczecin, ale bez Marcela Mendes-Dudzińskiego w bramce. Popisali się gracze Las Palmas wygrywając 4-0, ale Sergio Barcia pauzował za kartki.

Ekstraklasa

Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) - do 53. minuty w przegranym 1-2 meczu z Koroną Kielce


I liga

Pogoń Grodzisk Mazowiecki przegrała 0-3 z Chrobrym Głogów. Na boisko wybiegło czterech wypożyczonych legionistów, ale tylko Stanisław Gieroba rozegrał pełne zawody. Jakub Adkonis oraz Mateusz Szczepaniak opuścili boisko w 59. minucie a Oliwier Olewiński rozegrał 79. minut.


Pogoń Siedlce uległa 0-3 Puszczy Niepołomice. Bartosz Dembek rozegrał całe spotkanie, a Jakub Zbróg wszedł na boisko w 63. minucie.


Wojciech Banasik nie wszedł między słupki w Polonii Bytom, która przegrała 0-1 z Ruchem Chorzów.


II liga

Marcel Mendes-Dudziński (Świt Szczecin) obejrzał jak jego zespół wygrywa 1-0 z GKS Jastrzębie.


Hiszpania - LaLiga2

Sergio Barcia (Las Palmas) - nie grał w wygramy 4-0 meczu z Ceutą z powodu pauzy za żółte kartki. Kolejnym rywalem Las Palmas będzie Albacete (16 marca, godz. 20:30).



Zyrardow - 1 godzinę temu, *.125.44

Dembek do L od noeego sezonu!!!
Podobnie jak Oli i Szczepan

