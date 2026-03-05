Piłka nożna kobiet

Wyniki legionistek w finałach MP U-15 w futsalu

2026-03-05 | Legia Ladies U15 | fot. Legia Ladies
Zespół Legia Soccer Schoors Ladied do lat 15 zakończył udział w finałach Młodzieżowych Mistrzostw Polski na fazie grupowej. Legionistki trafiły do bardzo trudnej grupy. W pierwszym meczu przegrały 0-5 z UKS-em SMS Łódź - późniejszymi wicemistrzyniami Polski. W drugim spotkaniu był remis 1-1 z UKKS-em Katowice. Porażki jedną bramką doznały z KS-em Uniwersytet Jagielloński. Legionistki zdobyły gola wyrównującego, który padł 0.1 sekundy po czasie i ostatecznie nie został uznany. Wyniki nie pozwoliły na awans do fazy pucharowej.

Legia Ladies U15
fot. Legia Ladies



