Wyniki legionistek w finałach MP U-15 w futsalu

Zespół Legia Soccer Schoors Ladied do lat 15 zakończył udział w finałach Młodzieżowych Mistrzostw Polski na fazie grupowej. Legionistki trafiły do bardzo trudnej grupy. W pierwszym meczu przegrały 0-5 z UKS-em SMS Łódź - późniejszymi wicemistrzyniami Polski. W drugim spotkaniu był remis 1-1 z UKKS-em Katowice. Porażki jedną bramką doznały z KS-em Uniwersytet Jagielloński. Legionistki zdobyły gola wyrównującego, który padł 0.1 sekundy po czasie i ostatecznie nie został uznany. Wyniki nie pozwoliły na awans do fazy pucharowej.

