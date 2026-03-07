Gdzie obejrzeć mecz Legia Warszawa - Cracovia?

REKLAMA

Niedzielny mecz Legia Warszawa - Cracovia najlepiej obejrzeć z trybun stadionu przy Łazienkowskiej 3 - cały czas trwa sprzedaż biletów. Natomiast bezpośrednią transmisję z tego spotkania będzie można zobaczyć w TVP Sport, Canal+ Premium i Canal+ Sport 3. Początek spotkania o godz. 20:15.

Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI L!VE prosto ze stadionu, a także na wszystkie materiały pomeczowe.



