L!VE: Legia 1-0 Cracovia (koniec)

Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Cracovia będzie można obejrzeć w TVP Sport, Canal+ Premium i Canal+ Sport 3. Początek spotkania o godz. 20:15.

Miki - 34 minuty temu, *.jmdi.pl Gdyby Chodyna zszedł w 75-80 to miałby naprawdę fajny mecz. odpowiedz

Miki - 35 minut temu, *.jmdi.pl Krasniqi wszedł na końcówkę i głupio stracił więcej piłek niż cała reszta składu razem wzięta (przez cały mecz) odpowiedz

Januszek - 48 minut temu, *.t-mobile.pl Zobaczcie odkad w skladzie nie ma polonisty wszolka , jedrzejczaka to zaczelismy wygruwc lub remisowac ..to sa monciwody ktorzy nigdy w tym klubie grac nie powinni razem z kacperkiem i kapustka odpowiedz

singspiel - 25 minut temu, *.4.198 @Januszek: sp.. bełkocie na swoje miejsce odpowiedz

Kaktus - 1 godzinę temu, *.orange.pl Rajović poza bramką gra tragicznie. Każda piłka do niego to piłka stracona... odpowiedz

Zmiany halo ttenerze!!Marek! - 1 godzinę temu, *.co.uk Zdejnij Marku swojego pupila i Nsame time now odpowiedz

Pusia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Oczy krwawią odpowiedz

DamianChicago - 1 godzinę temu, *.myvzw.com Zstąpił Duch Św. i odnowił oblicze naszego Rajovicia🙏⚽️🙏 … piękna oprawa! odpowiedz

komentatorzy często powtarzali że jedna sracovianka piła - 1 godzinę temu, *.vodafone-ip.de czy można ją w przerwie przebadać alkomatem? odpowiedz

Chudy Grubas - 1 godzinę temu, *.78.243 @komentatorzy często powtarzali że jedna sracovianka piła:

10/10🍞 odpowiedz

ed - 1 godzinę temu, *.centertel.pl taki szmaciarz strzela bramkę i mało nie zszedł na zawał odpowiedz

Dr Bomba - 1 godzinę temu, *.orange.pl Moja narzeczona twierdzi że MP pogadał z kobietami kopaczy i wymógł, że bez wyników nie ma seksu i chyba widzimy efekty. 👍 odpowiedz

Joker - 1 godzinę temu, *.play.pl Nie uwierzycie kto strzelił bramkę odpowiedz

Kibic Rembertów - 1 godzinę temu, *.lukman.pl Co do bramki Rajowica… raz do roku to i miotła strzeli… obym mylił się odpowiedz

rob bandit - 1 godzinę temu, *.com.pl Mileta...w końcu odpalił... FORZA LEGIA 🔴⚪️🟢⚫️ odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.play.pl Supergówniany mecz do tej pory! odpowiedz

Miki - 2 godziny temu, *.jmdi.pl Leszczyński ma unikalną okazję obserwowania z bliska jak gra Augustyniak. Nie każdemu jest to dane, warto było zrezygnować z pierwszego składu w Grodzisku.



Adamski już się nagrał.



Kovacik wyrabia techniki siedzenia.



Żewłakow na grzybach. odpowiedz

Trewor - 2 godziny temu, *.hosted-by-worldstream.net Hejka, ale wesoło na trybunie w koło. Cieszą się prezesi bo kasa im leci. odpowiedz

PLBBOY - 2 godziny temu, *.inetia.pl Jeżeli nie wygrają tego meczu, to spadamy z ligi. odpowiedz

Legionista - 2 godziny temu, *.net.pl Piękny widok Kspustka i Klich, Tarnovia jest wielka. odpowiedz

SEBO(L) - 2 godziny temu, *.play.pl Przed tygodniem Pan K.Urbański i Colak pokazali nic, a dziś w nagrodę pierwszy skład ?



A tak ogólnie ciekawy plan - grać niskim składem na tych dragów z Cracovii. Zwłaszcza w obronie - najniższy Piła 184 cm, przy K.Urbańskim i Biczahczjanie i tak kawał chłopa. odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Wszystkim Panią wszystkiego najlepszego w dniu kobiet! Dużo zdrówka spokoju siły radości szczęścia pomyślności miłości i zwycięstw Legii Warszawa! Tylko zwycięstwo hej Legia Tylko zwycięstwo! odpowiedz

Legio - 2 godziny temu, *.play.pl Na nich po zwycięstwo odpowiedz

Hej Legio do boju - 2 godziny temu, *.centertel.pl Liczy sie tylko mistrzostwo Polski 😊 odpowiedz

Legion - 2 godziny temu, *.orange.pl My będziemy grać, a Cracovia strzelać...jak w całym sezonie eklapy odpowiedz

Sobal 74 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Vuko to powinien być trenerem zaraz po tym jak zwolnili fejo napewno by niebylo raki h problemów jakie są w tej chwili odpowiedz

Sobal 74 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Nareszcie trener chyba dojrzal do tego żeby rajovicia posadzić na ławie .myślę ze jest to optymalny sklad na chwilę obecną legii odpowiedz

Balcer - 2 godziny temu, *.orange.pl @Sobal 74: Trener może i tak, ale czy Colak udźwignie odpowiedz

Legionista - 3 godziny temu, *.orange.pl Czemu nie Adamski w ataku? Coś czuję że znowu będziemy bić głową w mur 😟😟 odpowiedz

Korek - 3 godziny temu, *.play.pl MR i KT na ławce rezerwowych, to b. dobry prognostyk przed tym meczem. Brawo trener! odpowiedz

Kaktus - 3 godziny temu, *.orange.pl Rajovicza nie ma... Jest szansa na bramki 🤣 odpowiedz

Balcer - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Kaktus: Cud, Rajovic wszedł, i strzelił bramke wuksem odpowiedz

Vader - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Legia 🤣 odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl Plan na dziś:



1) nie stracić za dużo goli do wejścia Nsame 💪

2) wpuścić Nsame 😍

3) wygrać mecz 😎 odpowiedz

Legionista - 2 godziny temu, *.orange.pl @Mateusz z Gór:

4) kontuzja Nsame

5) spadek z ekstraklapy odpowiedz

MonsteR (L) - 3 godziny temu, *.tpnet.pl ......................... Hindrich ..........................

Piątkowski ... Pankov ... Leszczyński ... Kun

............ Augustyniak ... Szymański ............

Chodyna ......... Biczachczjan ........ Krasniqi

.......................... Adamski .........................

❤️🤍💚

💪👍

🍺🍺🍻

😁 odpowiedz

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.174.42 Zajebisty skład. Nie co . Trener odleciał kolejny raz. odpowiedz

Dziwnie jakoś VUKO WYGLĄDA BARWAMI WIDZEWA NA SWEJ PIERSI - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Bez Komentarza....... odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.play.pl @Dziwnie jakoś VUKO WYGLĄDA BARWAMI WIDZEWA NA SWEJ PIERSI: Daj spokoj, to praca. Mioduski go zablokowal jak Zewlakow go chcial w tym sezonie to poszedl do Widzewa. Ma czyste sumienie. Chcial wrocic, ale Mioduski frajer wolal Iordanescu, no to ma... odpowiedz

Wawa - 3 godziny temu, *.play.pl @Dziwnie jakoś VUKO WYGLĄDA BARWAMI WIDZEWA NA SWEJ PIERSI: taka praca i tyle co tu komentować odpowiedz

e(L)o - 3 godziny temu, *.ksiezyc.pl @Dziwnie jakoś VUKO WYGLĄDA BARWAMI WIDZEWA NA SWEJ PIERSI: a co ma nosić skoro Legia go nie chciała? odpowiedz

e(L)o - 4 godziny temu, *.ksiezyc.pl Czekam na skład z rajoviciem 😎 odpowiedz

