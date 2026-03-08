Na żywo

L!VE: Legia 1-0 Cracovia (koniec)

fot. Kamil Marciniak / Legionisci.com
Redakcja

Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Cracovia będzie można obejrzeć w TVP Sport, Canal+ Premium i Canal+ Sport 3. Początek spotkania o godz. 20:15.

REKLAMA

Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI L!VE prosto ze stadionu.


 



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (42)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Miki - 34 minuty temu, *.jmdi.pl

Gdyby Chodyna zszedł w 75-80 to miałby naprawdę fajny mecz.

odpowiedz
Miki - 35 minut temu, *.jmdi.pl

Krasniqi wszedł na końcówkę i głupio stracił więcej piłek niż cała reszta składu razem wzięta (przez cały mecz)

odpowiedz
Januszek - 48 minut temu, *.t-mobile.pl

Zobaczcie odkad w skladzie nie ma polonisty wszolka , jedrzejczaka to zaczelismy wygruwc lub remisowac ..to sa monciwody ktorzy nigdy w tym klubie grac nie powinni razem z kacperkiem i kapustka

odpowiedz
singspiel - 25 minut temu, *.4.198

@Januszek: sp.. bełkocie na swoje miejsce

odpowiedz
Kaktus - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Rajović poza bramką gra tragicznie. Każda piłka do niego to piłka stracona...

odpowiedz
Zmiany halo ttenerze!!Marek! - 1 godzinę temu, *.co.uk

Zdejnij Marku swojego pupila i Nsame time now

odpowiedz
Pusia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

Oczy krwawią

odpowiedz
DamianChicago - 1 godzinę temu, *.myvzw.com

Zstąpił Duch Św. i odnowił oblicze naszego Rajovicia🙏⚽️🙏 … piękna oprawa!

odpowiedz
komentatorzy często powtarzali że jedna sracovianka piła - 1 godzinę temu, *.vodafone-ip.de

czy można ją w przerwie przebadać alkomatem?

odpowiedz
Chudy Grubas - 1 godzinę temu, *.78.243

@komentatorzy często powtarzali że jedna sracovianka piła:
10/10🍞

odpowiedz
ed - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

taki szmaciarz strzela bramkę i mało nie zszedł na zawał

odpowiedz
Dr Bomba - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Moja narzeczona twierdzi że MP pogadał z kobietami kopaczy i wymógł, że bez wyników nie ma seksu i chyba widzimy efekty. 👍

odpowiedz
Joker - 1 godzinę temu, *.play.pl

Nie uwierzycie kto strzelił bramkę

odpowiedz
Kibic Rembertów - 1 godzinę temu, *.lukman.pl

Co do bramki Rajowica… raz do roku to i miotła strzeli… obym mylił się

odpowiedz
rob bandit - 1 godzinę temu, *.com.pl

Mileta...w końcu odpalił... FORZA LEGIA 🔴⚪️🟢⚫️

odpowiedz
wtf - 1 godzinę temu, *.play.pl

Supergówniany mecz do tej pory!

odpowiedz
Miki - 2 godziny temu, *.jmdi.pl

Leszczyński ma unikalną okazję obserwowania z bliska jak gra Augustyniak. Nie każdemu jest to dane, warto było zrezygnować z pierwszego składu w Grodzisku.

Adamski już się nagrał.

Kovacik wyrabia techniki siedzenia.

Żewłakow na grzybach.

odpowiedz
Trewor - 2 godziny temu, *.hosted-by-worldstream.net

Hejka, ale wesoło na trybunie w koło. Cieszą się prezesi bo kasa im leci.

odpowiedz
PLBBOY - 2 godziny temu, *.inetia.pl

Jeżeli nie wygrają tego meczu, to spadamy z ligi.

odpowiedz
Legionista - 2 godziny temu, *.net.pl

Piękny widok Kspustka i Klich, Tarnovia jest wielka.

odpowiedz
SEBO(L) - 2 godziny temu, *.play.pl

Przed tygodniem Pan K.Urbański i Colak pokazali nic, a dziś w nagrodę pierwszy skład ?

A tak ogólnie ciekawy plan - grać niskim składem na tych dragów z Cracovii. Zwłaszcza w obronie - najniższy Piła 184 cm, przy K.Urbańskim i Biczahczjanie i tak kawał chłopa.

odpowiedz
Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl

Wszystkim Panią wszystkiego najlepszego w dniu kobiet! Dużo zdrówka spokoju siły radości szczęścia pomyślności miłości i zwycięstw Legii Warszawa! Tylko zwycięstwo hej Legia Tylko zwycięstwo!

odpowiedz
Legio - 2 godziny temu, *.play.pl

Na nich po zwycięstwo

odpowiedz
Hej Legio do boju - 2 godziny temu, *.centertel.pl

Liczy sie tylko mistrzostwo Polski 😊

odpowiedz
Legion - 2 godziny temu, *.orange.pl

My będziemy grać, a Cracovia strzelać...jak w całym sezonie eklapy

odpowiedz
Sobal 74 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl

Vuko to powinien być trenerem zaraz po tym jak zwolnili fejo napewno by niebylo raki h problemów jakie są w tej chwili

odpowiedz
Sobal 74 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl

Nareszcie trener chyba dojrzal do tego żeby rajovicia posadzić na ławie .myślę ze jest to optymalny sklad na chwilę obecną legii

odpowiedz
Balcer - 2 godziny temu, *.orange.pl

@Sobal 74: Trener może i tak, ale czy Colak udźwignie

odpowiedz
Legionista - 3 godziny temu, *.orange.pl

Czemu nie Adamski w ataku? Coś czuję że znowu będziemy bić głową w mur 😟😟

odpowiedz
Korek - 3 godziny temu, *.play.pl

MR i KT na ławce rezerwowych, to b. dobry prognostyk przed tym meczem. Brawo trener!

odpowiedz
Kaktus - 3 godziny temu, *.orange.pl

Rajovicza nie ma... Jest szansa na bramki 🤣

odpowiedz
Balcer - 1 godzinę temu, *.orange.pl

@Kaktus: Cud, Rajovic wszedł, i strzelił bramke wuksem

odpowiedz
Vader - 3 godziny temu, *.tpnet.pl

Legia 🤣

odpowiedz
Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl

Plan na dziś:

1) nie stracić za dużo goli do wejścia Nsame 💪
2) wpuścić Nsame 😍
3) wygrać mecz 😎

odpowiedz
Legionista - 2 godziny temu, *.orange.pl

@Mateusz z Gór:
4) kontuzja Nsame
5) spadek z ekstraklapy

odpowiedz
MonsteR (L) - 3 godziny temu, *.tpnet.pl

......................... Hindrich ..........................
Piątkowski ... Pankov ... Leszczyński ... Kun
............ Augustyniak ... Szymański ............
Chodyna ......... Biczachczjan ........ Krasniqi
.......................... Adamski .........................
❤️🤍💚
💪👍
🍺🍺🍻
😁

odpowiedz
majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.174.42

Zajebisty skład. Nie co . Trener odleciał kolejny raz.

odpowiedz
Dziwnie jakoś VUKO WYGLĄDA BARWAMI WIDZEWA NA SWEJ PIERSI - 3 godziny temu, *.play-internet.pl

Bez Komentarza.......

odpowiedz
L - 3 godziny temu, *.play.pl

@Dziwnie jakoś VUKO WYGLĄDA BARWAMI WIDZEWA NA SWEJ PIERSI: Daj spokoj, to praca. Mioduski go zablokowal jak Zewlakow go chcial w tym sezonie to poszedl do Widzewa. Ma czyste sumienie. Chcial wrocic, ale Mioduski frajer wolal Iordanescu, no to ma...

odpowiedz
Wawa - 3 godziny temu, *.play.pl

@Dziwnie jakoś VUKO WYGLĄDA BARWAMI WIDZEWA NA SWEJ PIERSI: taka praca i tyle co tu komentować

odpowiedz
e(L)o - 3 godziny temu, *.ksiezyc.pl

@Dziwnie jakoś VUKO WYGLĄDA BARWAMI WIDZEWA NA SWEJ PIERSI: a co ma nosić skoro Legia go nie chciała?

odpowiedz
e(L)o - 4 godziny temu, *.ksiezyc.pl

Czekam na skład z rajoviciem 😎

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.