L!VE: Legia 1-0 Cracovia (koniec)

Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Cracovia będzie można obejrzeć w TVP Sport, Canal+ Premium i Canal+ Sport 3. Początek spotkania o godz. 20:15.
Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI L!VE prosto ze stadionu.
Gdyby Chodyna zszedł w 75-80 to miałby naprawdę fajny mecz.
Krasniqi wszedł na końcówkę i głupio stracił więcej piłek niż cała reszta składu razem wzięta (przez cały mecz)
Zobaczcie odkad w skladzie nie ma polonisty wszolka , jedrzejczaka to zaczelismy wygruwc lub remisowac ..to sa monciwody ktorzy nigdy w tym klubie grac nie powinni razem z kacperkiem i kapustka
@Januszek: sp.. bełkocie na swoje miejsce
Rajović poza bramką gra tragicznie. Każda piłka do niego to piłka stracona...
Zdejnij Marku swojego pupila i Nsame time now
Oczy krwawią
Zstąpił Duch Św. i odnowił oblicze naszego Rajovicia🙏⚽️🙏 … piękna oprawa!
czy można ją w przerwie przebadać alkomatem?
@komentatorzy często powtarzali że jedna sracovianka piła:
10/10🍞
taki szmaciarz strzela bramkę i mało nie zszedł na zawał
Moja narzeczona twierdzi że MP pogadał z kobietami kopaczy i wymógł, że bez wyników nie ma seksu i chyba widzimy efekty. 👍
Nie uwierzycie kto strzelił bramkę
Co do bramki Rajowica… raz do roku to i miotła strzeli… obym mylił się
Mileta...w końcu odpalił... FORZA LEGIA 🔴⚪️🟢⚫️
Supergówniany mecz do tej pory!
Leszczyński ma unikalną okazję obserwowania z bliska jak gra Augustyniak. Nie każdemu jest to dane, warto było zrezygnować z pierwszego składu w Grodzisku.
Adamski już się nagrał.
Kovacik wyrabia techniki siedzenia.
Żewłakow na grzybach.
Hejka, ale wesoło na trybunie w koło. Cieszą się prezesi bo kasa im leci.
Jeżeli nie wygrają tego meczu, to spadamy z ligi.
Piękny widok Kspustka i Klich, Tarnovia jest wielka.
Przed tygodniem Pan K.Urbański i Colak pokazali nic, a dziś w nagrodę pierwszy skład ?
A tak ogólnie ciekawy plan - grać niskim składem na tych dragów z Cracovii. Zwłaszcza w obronie - najniższy Piła 184 cm, przy K.Urbańskim i Biczahczjanie i tak kawał chłopa.
Wszystkim Panią wszystkiego najlepszego w dniu kobiet! Dużo zdrówka spokoju siły radości szczęścia pomyślności miłości i zwycięstw Legii Warszawa! Tylko zwycięstwo hej Legia Tylko zwycięstwo!
Na nich po zwycięstwo
Liczy sie tylko mistrzostwo Polski 😊
My będziemy grać, a Cracovia strzelać...jak w całym sezonie eklapy
Vuko to powinien być trenerem zaraz po tym jak zwolnili fejo napewno by niebylo raki h problemów jakie są w tej chwili
Nareszcie trener chyba dojrzal do tego żeby rajovicia posadzić na ławie .myślę ze jest to optymalny sklad na chwilę obecną legii
@Sobal 74: Trener może i tak, ale czy Colak udźwignie
Czemu nie Adamski w ataku? Coś czuję że znowu będziemy bić głową w mur 😟😟
MR i KT na ławce rezerwowych, to b. dobry prognostyk przed tym meczem. Brawo trener!
Rajovicza nie ma... Jest szansa na bramki 🤣
@Kaktus: Cud, Rajovic wszedł, i strzelił bramke wuksem
Legia 🤣
Plan na dziś:
1) nie stracić za dużo goli do wejścia Nsame 💪
2) wpuścić Nsame 😍
3) wygrać mecz 😎
@Mateusz z Gór:
4) kontuzja Nsame
5) spadek z ekstraklapy
......................... Hindrich ..........................
Piątkowski ... Pankov ... Leszczyński ... Kun
............ Augustyniak ... Szymański ............
Chodyna ......... Biczachczjan ........ Krasniqi
.......................... Adamski .........................
❤️🤍💚
💪👍
🍺🍺🍻
😁
Zajebisty skład. Nie co . Trener odleciał kolejny raz.
Bez Komentarza.......
@Dziwnie jakoś VUKO WYGLĄDA BARWAMI WIDZEWA NA SWEJ PIERSI: Daj spokoj, to praca. Mioduski go zablokowal jak Zewlakow go chcial w tym sezonie to poszedl do Widzewa. Ma czyste sumienie. Chcial wrocic, ale Mioduski frajer wolal Iordanescu, no to ma...
@Dziwnie jakoś VUKO WYGLĄDA BARWAMI WIDZEWA NA SWEJ PIERSI: taka praca i tyle co tu komentować
@Dziwnie jakoś VUKO WYGLĄDA BARWAMI WIDZEWA NA SWEJ PIERSI: a co ma nosić skoro Legia go nie chciała?
Czekam na skład z rajoviciem 😎