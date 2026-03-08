Ucieczka ze strefy zagrożenia. Przełamanie Rajovicia!

Legia Warszawa ponownie zwycięska. Na swoim stadionie gracze Marka Papszuna pokonali Cracovię, dzięki czemu po raz pierwszy od 6 grudnia poprzedniego roku wydostali się ze strefy spadkowej Ekstraklasy. W niedzielę wygraną zagwarantował gospodarzom Mileta Rajović, który pod względem sportowym przechodził ostatnio ciężkie chwile.

REKLAMA

Pierwszy celny strzał na bramkę przeciwników zobaczyliśmy w 7. minucie gry. Wtedy to z dystansu mocno piłkę kopnął Wahan Biczachczjan i z problemami, ale skuteczną interwencję zanotował Sebastian Madejski. Legioniści od samego początku postawili na atak, starając się odsunąć przeciwników od własnego pola karnego. Z biegiem czasu gospodarze ponownie próbowali uderzeń z daleka. Bartosz Kapustka czy Rafał Augustyniak byli jednak skutecznie blokowani. W 23. minucie kontratak graczy Luki Elsnera sfinalizował Mauro Perković. Otto Hindrich był dobrze ustawiony i nie dał się zaskoczyć.













Chwilę później Marek Papszun musiał dokonać pierwszej wymuszonej zmiany. Kontuzjowanego Antonio Colaka na placu gry zastąpił Mileta Rajović, który tego dnia liczył na przełamanie swojej strzeleckiej niemocy. Za moment wprowadzenie Duńczyka w pełni się odpłaciło, bo to właśnie on otworzył wynik spotkania! Rajović bardzo dobrze odnalazł się w szesnastce krakowian, gdzie wykazał się największym sprytem i w ekwilibrystyczny sposób pokonał Madejskiego. Dla niego był to pierwszy gol od pięciu występów.





Od momentu objęcia prowadzenia Legia zaczęła wyglądać na murawie lepiej od swoich przeciwników. Wkrótce bliski podwyższenia rezultatu był Juergen Elitim, lecz z jego mierzonym strzałem poradził sobie bramkarz Cracovii, który końcówkami palców zdołał wybić piłkę poza linię końcową. W 43. minucie raz jeszcze bohaterem był golkiper gości. Tym razem uratował swój zespół, parując do boku mocne uderzenie zza pola karnego Biczachczjana. Do końca pierwszej połowy wynik nie uległ już zmianie. Do szatni piłkarze zeszli przy zasłużonym prowadzeniu "Wojskowych" po trafieniu Rajovicia.





fot. Kamil Marciniak / Legionisci.com





Kilka minut po zmianie stron dobre przejęcie piłki przez legionistów na połowie rywala. Ostatecznie Kacper Urbański dograł do Biczachczjana, a jego strzał w dobrej sytuacji przeleciał obok celu. Ormian powinien przynajmniej trafić w światło bramki, co na pewno sprawiłoby problemy Madejskiemu. Precyzji zabrakło również niebawem po drugiej stronie boiska. Kahveh Zahiroleslam wprawdzie znalazł sobie miejsce do oddania strzału, jednak był on zbyt słaby, aby sprawić kłopoty Hindrichowi.





Potem na boisku było bardzo spokojnie. Legia kontrolowała boiskowe wydarzenia, chociaż do pełnego opanowania brakowało strzelenia drugiego gola. Kwadrans przed końcem losy rywalizacji mógł rozstrzygnąć Ermal Krasniqi. Pomocnik wpadł w pole karne Cracovii, gdzie niestety został dogoniony przez jednego z obrońców i finalnie przegrał starcie z Madejskim.





Końcowe fragmenty spotkania to szarpane akcje z obydwu stron, Hindrich oraz Madejski nie mieli jednak wiele pracy, gdyż akcje toczyły się głównie w środkowej strefie boiska. Dla "Wojskowych" było to drugie domowe zwycięstwo z rzędu.

Ekstraklasa 2025/2026

24. kolejka

#LEGCRA

21083 Warszawa, Polska

Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego

8.03.2026

20:15 Legia Warszawa Cracovia 1-0 31' Rajović (1-0)

89 Otto Hindrich 91 Kamil Piątkowski 8 Rafał Augustyniak 12 Radovan Pankov 11 Kacper Chodyna 67 Bartosz Kapustka 58' 22 Juergen Elitim 79' 23 Patryk Kun 21 Wahan Biczachczjan 58' 14 Antonio Čolak 24' 82 K. Kacper Urbański 58' 1 Kacper Tobiasz 13 Arkadiusz Reca 9 Rafał Adamski 58' 18 Jean-Pierre Nsame 29 Mileta Rajović 24' 44 Damian Szymański 58' 53 W. Wojciech Urbański 55 Artur Jędrzejczyk 79' 74 Jan Leszczyński 77 Ermal Krasniqi 58' 99 Samuel Kováčik Sebastian Madejski 13 Oskar Wójcik 66 46' Gustav Henriksson 4 83' Brahim Traore 61 Dominik Piła 79 Mateusz Klich 43 59' Amir Al-Ammari 6 Mauro Perković 39 58' Martin Minczew 17 Mateusz Praszelik 7 73' Kahveh Zahiroleslam 18 Henrich Ravas 27 Kamil Glik 15 Mateusz Tabisz 19 59' Beno Selan 5 58' Pau Sans 11 Maxime Dominguez 23 46' Boško Šutalo 21 73' Dijon Kameri 70 83' Ajdin Hasić 14 Karol Knap 20 Jean Batoum 29 Trener: Marek Papszun

Asystent trenera: Artur Węska

Kierownik drużyny: Paweł Feliciak

Lekarz: Marcin Tusiński

Fizjoterapeuta: Bartosz Kot

Trener: Luka Elsner

Asystent trenera: Dejan Kopasić

Kierownik drużyny: Michał Nawrot

Fizjoterapeuta: Maciej Szkodny

Sędziowie

Główny: Patryk Gryckiewicz (Polska)

Asystent: Marcin Boniek (Polska)

Asystent: Bartosz Kaszyński (Polska)

Techniczny: Piotr Pazdecki (Polska)

VAR: Piotr Lasyk (Polska)

AVAR: Mateusz Piszczelok (Polska)

Pogoda:

Temperatura: 9°C

Wilgotność: 46%



Średnia wieku Legii Warszawa:

Podstawowa jedenastka: 27.27 lat

Podstawowa + zmiennicy: 27.81 lat

Cała kadra meczowa: 26.68 lat



Średnia wzrostu Legii Warszawa:

Podstawowa jedenastka: 180.4 cm

Podstawowa + zmiennicy: 183.1 cm

Cała kadra meczowa: 183.6 cm

Podstawowa jedenastka:Podstawowa + zmiennicy:Cała kadra meczowa:Podstawowa jedenastka:Podstawowa + zmiennicy:Cała kadra meczowa:

REKLAMA REKLAMA

Oceń legionistów za mecz Legia - Cracovia

Hindrich 1 2 3 4 5 6 Piątkowski 1 2 3 4 5 6 Augustyniak 1 2 3 4 5 6 Pankov 1 2 3 4 5 6 Chodyna 1 2 3 4 5 6 Kapustka 1 2 3 4 5 6 Elitim 1 2 3 4 5 6 Kun 1 2 3 4 5 6 Biczachczjan 1 2 3 4 5 6 Čolak 1 2 3 4 5 6 K. Urbański 1 2 3 4 5 6 Rajović 1 2 3 4 5 6 Szymański 1 2 3 4 5 6 Adamski 1 2 3 4 5 6 Krasniqi 1 2 3 4 5 6 Jędrzejczyk 1 2 3 4 5 6 Wyślij oceny