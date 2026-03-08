Legia 1-0 Cracovia

Ucieczka ze strefy zagrożenia. Przełamanie Rajovicia!

fot. Kamil Marciniak / Legionisci.com
Wiśnia
Legia Warszawa ponownie zwycięska. Na swoim stadionie gracze Marka Papszuna pokonali Cracovię, dzięki czemu po raz pierwszy od 6 grudnia poprzedniego roku wydostali się ze strefy spadkowej Ekstraklasy. W niedzielę wygraną zagwarantował gospodarzom Mileta Rajović, który pod względem sportowym przechodził ostatnio ciężkie chwile.

Pierwszy celny strzał na bramkę przeciwników zobaczyliśmy w 7. minucie gry. Wtedy to z dystansu mocno piłkę kopnął Wahan Biczachczjan i z problemami, ale skuteczną interwencję zanotował Sebastian Madejski. Legioniści od samego początku postawili na atak, starając się odsunąć przeciwników od własnego pola karnego. Z biegiem czasu gospodarze ponownie próbowali uderzeń z daleka. Bartosz Kapustka czy Rafał Augustyniak byli jednak skutecznie blokowani. W 23. minucie kontratak graczy Luki Elsnera sfinalizował Mauro Perković. Otto Hindrich był dobrze ustawiony i nie dał się zaskoczyć.


 


Chwilę później Marek Papszun musiał dokonać pierwszej wymuszonej zmiany. Kontuzjowanego Antonio Colaka na placu gry zastąpił Mileta Rajović, który tego dnia liczył na przełamanie swojej strzeleckiej niemocy. Za moment wprowadzenie Duńczyka w pełni się odpłaciło, bo to właśnie on otworzył wynik spotkania! Rajović bardzo dobrze odnalazł się w szesnastce krakowian, gdzie wykazał się największym sprytem i w ekwilibrystyczny sposób pokonał Madejskiego. Dla niego był to pierwszy gol od pięciu występów.


Od momentu objęcia prowadzenia Legia zaczęła wyglądać na murawie lepiej od swoich przeciwników. Wkrótce bliski podwyższenia rezultatu był Juergen Elitim, lecz z jego mierzonym strzałem poradził sobie bramkarz Cracovii, który końcówkami palców zdołał wybić piłkę poza linię końcową. W 43. minucie raz jeszcze bohaterem był golkiper gości. Tym razem uratował swój zespół, parując do boku mocne uderzenie zza pola karnego Biczachczjana. Do końca pierwszej połowy wynik nie uległ już zmianie. Do szatni piłkarze zeszli przy zasłużonym prowadzeniu "Wojskowych" po trafieniu Rajovicia.


Legia Warszawa - Cracovia Mileta Rajović gol radość,mecz-1603
fot. Kamil Marciniak / Legionisci.com


Kilka minut po zmianie stron dobre przejęcie piłki przez legionistów na połowie rywala. Ostatecznie Kacper Urbański dograł do Biczachczjana, a jego strzał w dobrej sytuacji przeleciał obok celu. Ormian powinien przynajmniej trafić w światło bramki, co na pewno sprawiłoby problemy Madejskiemu. Precyzji zabrakło również niebawem po drugiej stronie boiska. Kahveh Zahiroleslam wprawdzie znalazł sobie miejsce do oddania strzału, jednak był on zbyt słaby, aby sprawić kłopoty Hindrichowi.


Potem na boisku było bardzo spokojnie. Legia kontrolowała boiskowe wydarzenia, chociaż do pełnego opanowania brakowało strzelenia drugiego gola. Kwadrans przed końcem losy rywalizacji mógł rozstrzygnąć Ermal Krasniqi. Pomocnik wpadł w pole karne Cracovii, gdzie niestety został dogoniony przez jednego z obrońców i finalnie przegrał starcie z Madejskim.


Końcowe fragmenty spotkania to szarpane akcje z obydwu stron, Hindrich oraz Madejski nie mieli jednak wiele pracy, gdyż akcje toczyły się głównie w środkowej strefie boiska. Dla "Wojskowych" było to drugie domowe zwycięstwo z rzędu.

Ekstraklasa 2025/2026
24. kolejka
#LEGCRA
21083
Warszawa, Polska
Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego
8.03.2026
20:15
Legia Warszawa
Cracovia
Legia Warszawa
1-0
Cracovia
31' Rajović
(1-0)
89 Otto Hindrich
91 Kamil Piątkowski
8 Rafał Augustyniak
12 Radovan Pankov
11 Kacper Chodyna
67 Bartosz Kapustka 58'
22 Juergen Elitim 79'
23 Patryk Kun
21 Wahan Biczachczjan 58'
14 Antonio Čolak 24'
82 K. Kacper Urbański 58'
1 Kacper Tobiasz
13 Arkadiusz Reca
9 Rafał Adamski 58'
18 Jean-Pierre Nsame
29 Mileta Rajović 24'
44 Damian Szymański 58'
53 W. Wojciech Urbański
55 Artur Jędrzejczyk 79'
74 Jan Leszczyński
77 Ermal Krasniqi 58'
99 Samuel Kováčik
Sebastian Madejski 13
Oskar Wójcik 66
46' Gustav Henriksson 4
83' Brahim Traore 61
Dominik Piła 79
Mateusz Klich 43
59' Amir Al-Ammari 6
Mauro Perković 39
58' Martin Minczew 17
Mateusz Praszelik 7
73' Kahveh Zahiroleslam 18
Henrich Ravas 27
Kamil Glik 15
Mateusz Tabisz 19
59' Beno Selan 5
58' Pau Sans 11
Maxime Dominguez 23
46' Boško Šutalo 21
73' Dijon Kameri 70
83' Ajdin Hasić 14
Karol Knap 20
Jean Batoum 29
Trener: Marek Papszun
Asystent trenera: Artur Węska
Kierownik drużyny: Paweł Feliciak
Lekarz: Marcin Tusiński
Fizjoterapeuta: Bartosz Kot
Trener: Luka Elsner
Asystent trenera: Dejan Kopasić
Kierownik drużyny: Michał Nawrot
Fizjoterapeuta: Maciej Szkodny
Sędziowie
Główny: Patryk Gryckiewicz (Polska)
Asystent: Marcin Boniek (Polska)
Asystent: Bartosz Kaszyński (Polska)
Techniczny: Piotr Pazdecki (Polska)
VAR: Piotr Lasyk (Polska)
AVAR: Mateusz Piszczelok (Polska)
Pogoda:
Temperatura: 9°C
Wilgotność: 46%

Średnia wieku Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 27.27 lat
Podstawowa + zmiennicy: 27.81 lat
Cała kadra meczowa: 26.68 lat

Średnia wzrostu Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 180.4 cm
Podstawowa + zmiennicy: 183.1 cm
Cała kadra meczowa: 183.6 cm

tagi:
Komentarze (8)

SEBO(L) - 23 minuty temu, *.play.pl

Myślę, że trochę trzeba zmienić nastawienie do Rajovicia. Wszyscy piszą i mówią o nim "drewno", "kołek" itp. .

A powinno się go docenić. I nazywać tak, żeby kojarzyło się jednoznacznie w świecie piłkarskim, przy okazji doceniając jego umiejętności piłkarskie.

O to Mileta "PELE" RAJOVIČ.

Pomyłka.

O to MILETA "PELLET" RAJOVIČ!!

odpowiedz
Dariusz - 26 minut temu, *.play-internet.pl

Typowy mecz na remis, ale my mieliśmy więcej szczęścia. W ostatnich meczach nasza gra zmieniła się o tyle, że nie tracimy głupich goli.

odpowiedz
Grzegorz - 26 minut temu, *.play.pl

ciezko sie to oglada

odpowiedz
Chudy Grubas - 26 minut temu, *.78.243

Kunik powinien zmienić ksywkę na Kuninio, zagrał bardzo dobry mecz. Natomiast dalej uważam że Rajovic mimo że się przełamał jest piłkarzem bezużytecznym. On piłkarskie IQ ma na wysokości brodzika.

odpowiedz
robert szenfeld - 29 minut temu, *.t-mobile.pl

wymęczone ale jest ! Bramkarz pewny i na miejscu .. no i Kun jeden z lepszych na boisku. Może się jakoś wygrzebiemy ..

odpowiedz
Miki - 29 minut temu, *.jmdi.pl

Rajovic co prawda poza golem grał do d...y ale gola strzelił a Krasniqi grał straszliwie psując wszystko co mógł.

I Mileta nie będzie najgorszym piłkarzem meczu.

odpowiedz
mietowy - 30 minut temu, *.play.pl

3 pkt to najwazniejsze

odpowiedz
Oro - 31 minut temu, *.orange.pl

Jak to fajnie grać z bramkarzem.

odpowiedz
© 1999-2026 Legionisci.com