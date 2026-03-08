Rajović dał trzy punkty - skrót meczu Legia - Cracovia

Mileta Rajović zakończył strzelecką niemoc w Ekstraklasie, która trwała od końcówki września. Duński napastnik zapewnił Legii ważną wygraną z Cracovią. Poniżej możecie obejrzeć skrót tego spotkania.
z Otto w bramce sie utrzymamy. Jabysmy mieli bramkarza w klatce od poczatku sezonu nasza pozycja bylaby z gola inna. Wampir z Transylwanii na posterunku 0 porazek. jest jeszcze odporny na swiatlo dzienne... i umie lapac.