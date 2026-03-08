Chodyna: W mojej głowie nie było tematu odejścia z Legii

Kacper Chodyna | fot. Woytek / Legionisci.com
- Wszyscy są zadowoleni, bo w końcu wydostaliśmy się ze strefy spadkowej. Nie było nam łatwo z niej wyjść. Myślę, że teraz wszystko będzie szło do przodu - powiedział po zwycięstwie z Cracovią wahadłowy Legii Warszawa, Kacper Chodyna.

- Dobrze czuję się obecnie na boisku i nowej pozycji. Przede wszystkim łapie kolejne minuty, dzięki czemu moja pewność siebie wzrasta. 


- Wcześniej za dużo nie grałem, więc ciężko było, żebym złapał jakąś formę. Trening nigdy nie zastąpi meczu. Dziś rozegrałem kolejne spotkanie w pierwszym składzie, więc naturalnie pewność siebie i z piłką przy nodze idzie do góry.


 


- Były w tym sezonie takie momenty, gdy niepotrzebnie traciliśmy bramki w końcówce meczu. Dziś kontrolowaliśmy spotkanie w pełni. Mimo że Cracovia miała piłkę, to nie wynikało z tego za dużo, nie wykreowała sobie stuprocentowych sytuacji. Mieliśmy dziś dużą kontrolę nad meczem.


- Na pozycji wahadłowego jest znacznie więcej zadań defensywnych. W dzisiejszym meczu również było widać, że trzeba trochę więcej zażądać z tyłu. Nie przeszkadza mi to i nie ukrywam, że podoba mi się ta pozycja. Nie mam z nią żadnego problemu.


- Jak wiele znaczyło przełamanie dla Milety Rajovicia? Myślę, że zobaczycie to na kulisach meczu. Każdy z naszej drużyny mu kibicuje. Widzimy, że się stara na treningach, zdobywa na nich gole z dużo cięższych pozycji. Wszyscy się cieszymy z tej bramki i mamy nadzieje, że jego forma pójdzie do góry.


Odnośnie plotek o odejściu z Legii

- W mojej głowie nie było tematu odejścia z Legii. Przed pierwszym meczem rundy z Koroną Kielce złapałem uraz i przez to nie było mnie w kadrze meczowej. Miałem być brany pod uwagę, być może bym również zagrał. Tematu pożegnania z Legią jednak nie było. Chcę tu grać i pokazać się z jak najlepszej strony.


Komentarze (5)

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Siwy - 1 godzinę temu, *.02.net

Kun dziś najlepszy na boisku.Nawet nie ma co tęsknić za Vinagre. Gorzej że nie mamy zmiennika😎

odpowiedz
majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.174.42

I to był błąd patafianie.

odpowiedz
Hmmm - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

@majusL@legionista.com: odezwał się idiota 😂

odpowiedz
Wycior - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

@majusL@legionista.com: Rozumiem, że po meczu jesteś wypity, ale zachowaj prawo do milczenia…

odpowiedz
Beton - 45 minut temu, *.play.pl

@majusL@legionista.com: Ten facio nie ma nawet za grosz pokory a ci co po jednym meczu traktują go jak zbawienie to chyba są ślepi. Dziś ostatnie dziesięć minut to dramat co on grał błąd za błędem. Faul na minutę przed końcem był tak durny jak jego wypowiedź. I on tu opowisda farmazony, że żeśmy pod pod koniec meczów tracili niepotrzebne bramki. Co za osioł

odpowiedz
