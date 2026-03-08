Zwiad - Cracovia. Rozbudzone kibicowskie nadzieje

REKLAMA
Przed niedzielnym meczem przy Łazienkowskiej 3 rozmawiamy z Rafałem Nowakiem z portalu TerazPasy.pl.
Mecz z Legią
„Należy pamiętać, że mimo, iż przystępujemy do spotkania z Legią po czterech meczach bez zwycięstwa, to poprzednie siedem to seria bez porażki. Do rywalizacji w Warszawie przystępujemy raczej bez obaw, a z dużymi nadziejami, ponieważ zwycięstwo w tym meczu napędzi nasz zespół w walce o czołowe lokaty. Do tego w lidze Marek Papszun wygrał tylko jeden mecz na jedenaście rozegranych z Cracovią. Nie mam wątpliwości, że będziemy chcieli grać w piłkę i wykorzystamy sposobność do zaprezentowania się z jak najlepszej strony.”
Progres sportowy, nastroje i aspiracje
"Poprzedni sezon rozbudził kibicowskie nadzieje, szczególnie po udanej inauguracji rozgrywek. To właśnie ze względu na świetny start zajęcie szóstego miejsca na koniec sezonu, przez wielu kibiców uznane zostało za pewne rozczarowanie. Patrząc w szerszej perspektywie, drużyna wykonała kolejny krok i w wielu aspektach jesteśmy na fali wznoszącej Te sezon rozpoczęliśmy również dobrze, a co ciekawe średnia punktowa była niższa niż w tym samym czasie sezon wcześniej za trenera Kroczka. Jeszcze ciekawsze jest to, że po 23 kolejkach przed rokiem mieliśmy o pięć punktów więcej. W oficjalnych wypowiedziach płynących z klubu można było usłyszeć, że celem jest osiągnięcie miejsca w lidze przynajmniej o jedno oczko wyżej. Jednak aby dalej liczyć się w walce o te najwyższe lokaty, mecz z Legią jest jednym z tych spotkań, w których musimy wywalczyć komplet punktów.”
O Luce Elsnerze
„Szkoleniowiec Cracovii jest bardzo dobrze postrzegany przez środowisko kibicowskie. W mojej ocenie jest to człowiek mocno stąpający po ziemi, opisuje zdarzenia boiskowe zgodnie z rzeczywistością, nie koloryzuje i nie zniekształca faktów. Ja osobiście bardzo cenię sobie jego pracę oraz sposób w jaki opowiada o piłce, ponieważ niemal za każdym razem z jego słów jestem w stanie wyciągnąć dużo konkretów. Zawodnicy na każdym kroku podkreślają jego bogaty warsztat trenerski, intensywność oraz urozmaicenie zajęć. Cracovię prowadzi fachowiec i to daje nadzieję na sukces w szerszej perspektywie.”
DNA Cracovii - intensywność w pressingu, bezpośrednie ataki, a może wręcz przeciwnie?
„To jest bardzo ciekawy wątek. Elsner przychodząc do Cracovii nie zastał już Benjamina Källmana, a nowym napastnikiem był wtedy Filip Stojilković. Profil tych graczy był po wieloma względami zbliżony, a wcześniej sposób grania był dostosowany właśnie pod szybkiego napastnika, który dobrze pracował w wysokim pressingu i świetnie pasował do rozgrywania szybkich ataków. Wchodząc w takie uwarunkowania słoweński szkoleniowiec nie zmienił diametralnie stylu gry Cracovii, a można wręcz powiedzieć, że początek sezonu, przy pewnych modyfikacjach, to była kontynuacja myśli taktycznej Dawida Kroczka. Największą różnicą było to, że tym razem bramki strzelał Stojilković, a nie Källman. Trener rozpoczął proces zmiany, jednak modyfikacje wprowadzał stopniowo. Przez całą jesień graliśmy na trójkę obrońców, z wahadłowymi, a po wysoko odebranej piłce często celem zawodników było jak najszybsze przeniesienie ciężaru gry w okolice pola karnego przeciwnika. Wiele zmieniło pojawienie się Mateusza Klicha, który jest w stanie kontrolować tempo gry w środkowej strefie i od wiosny mamy do czynienia ze zdecydowaną zmianą taktyki. Trener mienił strukturę na czwórkę obrońców i Cracovia coraz częściej zdobywa przestrzeń w ataku pozycyjnym. Uważam, że ta zmiana przebiega całkiem płynnie i uznaję to za potwierdzenie jakości trenera. Na wiosnę próbujemy mieć więcej posiadania piłki, budujemy atak pozycyjny grając krótko od własnej bramki, a zasadnicza zmiana zaszła w bronieniu pola karnego. Cracovia gra inaczej niż na początku sezonu. Mam nadzieję, że zdążymy być skuteczni w tym nowym graniu zanim sezon wejdzie w decydującą fazę. Co ważne Luca Elsner ma pełne zaufanie zarządu, kibiców i drużyny.”
Problem z napastnikiem
„Stojilković był mocno jednowymiarowym napastnikiem, który oczywiście na swojej płaszczyźnie prezentował bardzo dobry poziom. Był to jednak gracz, który potrzebował przestrzeni, aby się urwać obrońcom i pod wykorzystanie jego dominujących cech w dużej mierze dostosowany był nasz styl gry. Jego brak niejako przyspieszył zmianę sposobu grania, aktualnie na tej pozycji potrzebujemy napastnika, który potrafiłby wykańczać akcje mając mniej miejsca w polu karnym. Po odejściu Szwajcara pozyskaliśmy zawodników z potencjałem. Niestety mamy sporo pecha, ponieważ nasz nowy nabytek Wiktor Bogacz nabawił się kontuzji. Oprócz tego mamy wiecznie kontuzjowanego Gabriela Charpentier, a Zahiroleslam mimo że jest już jakiś czas w klubie, to wciąż jest zagadką. Dużą niewiadomą pozostaje też Jean Batoum, który według różnych statystyk jest podobnym profilem „dziewiątki” co Stojilković”. Mimo problemu na tej pozycji liczę na to, że będziemy w stanie dalej zdobywać bramki, bo przy dobrej obronie pola karnego (12 czystych kont) można wygrywać mecze nawet po 1-0.”
Postać Mateusza Klicha
„Na miano legendy pracują z reguły zawodnicy, którzy grają przez wiele lat w jednym klubie. W Polsce rzadko się zdarza, ponieważ najczęściej Ci, którzy zostają byli za słabi na transfer i nie za dużo się o nich mówi. Mimo to do takiego statusu Mateusz aspiruje, sam bardzo chciał wrócić do Krakowa po udanej zagranicznej przygodzie. Broni się piłkarsko, ponieważ Elsner nie ma sentymentów i jeżeli by tej jakości do zespołu nie wnosił to nie miałby skrupułów zostawić byłego gracza na Leeds na ławce. Z pewnością Mateusz Klich to jedna z kluczowych postaci tego zespołu i nadaje tempo grze całego zespołu.”
Zmiany właścicielskie
„W sierpniu ubiegłego roku Comarch ogłosił, że sprzedaje Cracovię i 80% akcji trafia do konsorcjum powiązanego z Arturem Platkiem, biznesmenem amerykańskiego pochodzenia. Taka decyzja wynikała z tego, że rodzina Filipiaków po śmierci ś.p prof. Janusza Filipiaka zdecydowała się oddać zarządzanie w ręce funduszu kapitałowego, który zdecydował się ograniczyć liczbę zewnętrznych spółek, a jedną z nich była właśnie Cracovia. Wejście w rolę właściciela Platek miał bardzo dyskretne, ponieważ nie zwołał konferencji prasowej, czy też nie przeprowadził zmian w Radzie Nadzorczej. Dopiero na początku tego roku zapadła decyzja o odwołaniu prezesa Mateusza Dróżdża. Jego miejsce zajęła Pani Elżbieta Filipiak, pozostająca mniejszościowym (20%) udziałowcem klubu. Jej rezygnacja z funkcji prezesa po 47 dniach była dużym zaskoczeniem. Pewien niepokój wzbudziło też jej oświadczenie, w którym uzasadniała swoją decyzję tym, że klub nie idzie w kierunku, jakiego ona by sobie życzyła. Ja osobiście nie wiem co o tym myśleć, jest jakiś element niepewności, ale na pewno na ten moment nie zagraża to w żaden sposób drużynie i myślę też, że zawodnicy i sztab są poza tym całym zamieszaniem. Przy okazji meczu z Piastem Artur Platek pojawił się w klubie, miał spotkanie z Panią Elżbietą, z Zarządem, ze sztabem i drużyną. Pozostaje mieć nadzieje na to, że ten człowiek poradzi sobie z poprowadzeniem klubu w dobrym kierunku. Kibice Cracovii będą się temu bardzo uważnie przyglądać, a po sezonie będzie okazja ocenić sytuację z perspektywy ruchów transferowych, zarówno przychodzących, jak i wychodzących oraz sytuacji finansowej i zarządczej”
O naszym rozmówcy
„Swoją medialną aktywność związaną z Cracovią realizuję na portalu TerazPasy.pl, a ta przygoda trwa już dwie dekady. Od około 10 lat swoje pomeczowe przemyślenia przedstawiam w cyklu felietonów pt.:”90SłówOmeczu(plus to co doliczy sędzia). Angażuję się również w dziedzinie hokeja. Wraz z grupą pasjonatów współredaguję stronę Wikipasy.pl, która jest największym kompendium wiedzy na temat historii najstarszego klubu sportowego w Polsce. Współtworzyłem też podcast o nazwie „PodKSCast”, który jest czasowo zawieszony, ponieważ jeden z jego autorów pracuje w oficjalnych mediach klubowych, a chcieliśmy zachowywać pewien dystans wobec spraw dotyczących klubu. Z Cracovią jestem związany od dziecka, mój pierwszy mecz to rok 1982 i spotkanie z Szombierkami Bytom w najwyższej klasie rozgrywkowej, który zakończył się remisem 0:0.”
Przewidywany skład Cracovii
Madejski - Perković, Wójcik, Henriksson, Šutalo - Al-Ammari, Klich, Sans, Praszelik, Hasić - Minczew