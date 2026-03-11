Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Cracovią

Otto Hindrich | fot. Maciek Gronau
Woytek
Najwyższą notę za mecz z Cracovią przyznaliście Otto Hindrichowi i Patrykowi Kunowi. Występ ich występy oceniliście na 4,5 w skali 1-6.  Z kolei najgorszą ocenę otrzymał Antonio Colak 2,5. W sumie oceniało 1130 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,4.

Hindrich - 4,47
Kun - 4,46
Pankov - 3,9
Piątkowski - 3,7
Biczachczjan - 3,6
Chodyna - 3,6
Augustyniak - 3,6
Elitim - 3,6
Rajović - 3,5
Jędrzejczyk - 3,2
Adamski - 3,2
Szymański - 3,2
Kapustka - 2,9
Urbański - 2,7
Krasniqi - 2,7
Čolak - 2,5


 


oceny Cracovia


LEGIOMETR - sentyment kibiców
Jak oceniasz pracę Marka Papszuna na stanowisku trenera Legii?

Zapisywanie głosu...

Uwaga: Poniższe dane są zamrożone na dzień publikacji (11.03.2026). Aby zobaczyć najnowsze wyniki, odwiedź aktualny Legiometr.

KATASTROFA SŁABO NEUTRALNIE DOBRZE REWELACJA 0 100
--
WCZYTYWANIE...
--
-- oś czasu --

Rozkład głosów w czasie

Podsumowanie

Dzisiejszy sentyment
--
Średnia z wybranego okresu
--
Najlepszy dzień
--
--
Najgorszy dzień
--
--

tagi:
