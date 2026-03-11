Oceny legionistów za mecz z Cracovią

Najwyższą notę za mecz z Cracovią przyznaliście Otto Hindrichowi i Patrykowi Kunowi. Występ ich występy oceniliście na 4,5 w skali 1-6. Z kolei najgorszą ocenę otrzymał Antonio Colak 2,5. W sumie oceniało 1130 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,4.
Hindrich - 4,47
Kun - 4,46
Pankov - 3,9
Piątkowski - 3,7
Biczachczjan - 3,6
Chodyna - 3,6
Augustyniak - 3,6
Elitim - 3,6
Rajović - 3,5
Jędrzejczyk - 3,2
Adamski - 3,2
Szymański - 3,2
Kapustka - 2,9
Urbański - 2,7
Krasniqi - 2,7
Čolak - 2,5