Legia przestała przegrywać. Czas wreszcie zacząć wygrywać

fot. Woytek / Legionisci.com
Woytek
źródło: Legionisci.com
W ostatnich tygodniach w grze Legii zaczęły pojawiać się symptomy poprawy. Legioniści wreszcie przestali przegrywać – licznik wskazuje już cztery mecze bez porażki. Problem w tym, że aż trzy z nich zakończyły się remisami, przez co w tabeli wciąż trudno mówić o realnym odbiciu.
Pojawia się więc kluczowe pytanie: czy nadchodzi moment, w którym zespół Marka Papszuna zacznie wreszcie wygrywać?

Największy problem sezonu

Paradoks obecnych rozgrywek polega na tym, że Legia ani razu nie wygrała dwóch ligowych spotkań z rzędu. Najdłuższa seria bez porażki wynosiła cztery mecze – między 19 września a 28 września:
Radomiak 1–4 Legia
Raków 1–1 Legia
Legia 0-0 Jagiellonia
Legia 1-0 Pogoń

Od tamtej pory warszawski zespół regularnie przeplatał słabe występy z bardzo słabymi.

Dwie twarze

Ostatni mecz z Jagiellonią był najlepszym przykładem dwóch oblicz Legii. W pierwszej połowie zdecydowanie dominowali gospodarze i Legia miała duże problemy w każdym aspekcie. Po przerwie obraz gry zmienił się jednak diametralnie. Zespół ze stolicy pokazał charakter, przycisnął rywala i stworzył kilka bardzo dobrych sytuacji. Przy lepszej skuteczności trzy punkty mogły pojechać do Warszawy.

We wcześniejszych wiosennych meczach "Wojskowych" takżę dobre fragmenty przeplatały się ze słabszymi - tak było z Arką (2-2), GKS-em Katowice (1-1) czy Wisłą Płock (2-1).

Mimo to wśród kibiców pojawia się coraz więcej optymizmu. W naszym ce(L)owniku ponad 75% głosujących typuje niedzielne zwycięstwo Legii, a jedynie około 15% przewiduje porażkę.


celownik Cracovia


Wreszcie poprawa końcówek

Jednym z największych problemów jesienią były końcówki spotkań. Wtedy Legia traciła w nich najwięcej bramek – aż 9 w 18 ligowych meczach. Wiosną sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Tym razem to legioniści zadają ciosy w ostatnich minutach – 4 gole w 5 spotkaniach (dla porównania jesienią tylko w 6 w 18 meczach).

Problemy sprawiaj drugi kwadrans pierwszych połów, w którym w ostatnich pięciu kolejkach Legia straciła 4 bramki.

statystyki gole wiosna infografika

Stałe fragmenty – ofensywny progres

Widać także poprawę przy ofensywnych stałych fragmentach gry.

Bramki zdobyte wiosną po rozegraniu SFG: 4
Jesienią Legia zdobyła w ten sposób zaledwie 3 gole w 18 ligowych meczach.


Póki co nie udało się rozwiązać problemu z defensywnymi stałymi fragmentami gry, liczby pokazują, że nawet się on pogłębił. 


Bramki stracone wiosną po rozegraniu SFG: 5
W całej rundzie jesiennej Legia straciła 6 takich bramek w 18 ligowych spotkaniach.

Wiosenna tabela nie rozpieszcza

Mimo lekkiej poprawy sytuacja w tabeli wciąż jest daleka od komfortowej. Drużyny z dolnej części tabeli punktują wiosną bardzo solidnie, przez w tym momencie płaskość tabeli okazuje się dla Legii problemem, a nie atutem, jak większość zakładała przed startem rundy.

Punkty zdobyte wiosną przez zespoły z miejsc 8-16 po 5 meczach:
GKS – 10 pkt.
Pogoń – 10 pkt.
Motor – 9 pkt.
Piast – 9 pkt. (6 meczów)
Lechia – 8 pkt.
Legia – 6 pkt.
Radomiak – 6 pkt.
Korona – 6 pkt.
Arka – 5 pkt.
Widzew – 4 pkt.
Bruk-Bet – 3 pkt.

Bukmacherzy wskazują faworyta

Faworytem niedzielnego spotkania są gospodarze. Kursy w Fortunie wynoszą:
Legia – 1.83
Cracovia – 4.20
Remis – 3.45


Wyniki ostatnich ligowych meczów Legii z Cracovią przy Łazienkowskiej 3:

17.02.2019  - Legia 0-2 Cracovia
20.04.2019 - Legia 1-0 Cracovia
29.02.2020 - Legia 2-1 Cracovia
11.07.2020 - Legia 2-0 Cracovia
09.10.2020 - Legia 0-0 (k. 4-5) Cracovia (SP)
18.04.2021 - Legia 0-0 Cracovia
21.05.2022 - Legia 3-0 Cracovia
12.02.2023 - Legia 2-2 Cracovia
17.12.2023 - Legia 2-0 Cracovia
23.11.2024 - Legia 3-2 Cracovia


Mecz 24. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa - Cracovia odbędzie się w niedzielę, 8 marca o godz. 20:15. 

W artykule umieściliśmy linki afiliacyjne naszego partnera. Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.


tagi:
Komentarze (6)

optimista - 24 minuty temu, *.199.66

I liga czeka !

odpowiedz
Miki - 31 minut temu, *.t-mobile.pl

Sezon 2019/20 daje ciekawe precedensy punktowe. W I lidze spadła Olimpia Grudziądz mając 40 punktów a w II lidze czwarta od końca Stal Stalowa Wola miała 46 punktów.

odpowiedz
Alan - 38 minut temu, *.t-mobile.pl

Zaczniemy

Już dawno byśmy to zaczęli robic gdyby nastąpiły pewne zmiany w pewnym miejscu ktore dopiero od niedawna nastąpiły i nie przegrywamy dzięki temu......

Pisałem o tym Ja i wielu wielu innych kibicow .

odpowiedz
SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.play.pl

Ten mecz, właściwie przynajmniej 3 z najbliższych czterech trzeba wygrać OBOWIĄZKOWO! W przeciwnym razie nie ma co myśleć o utrzymaniu. Może dojść do sytuacji, że Vuko razem z Widzewem nas zepchnie do l ligi.

Pięknych rozgrywek doczekaliśmy na 110 - lecie klubu 👏

Panowie Augustyniak i Kapustka czas pokazać... Wy już wiecie co.

odpowiedz
ZP - 39 minut temu, *.orange.pl

@SEBO(L): Następny z pseudo kibiców Legii który pisze o utrzymaniu. Mamy tylko 9 punktów straty do pucharów i to jest temat do pisania a nie bredzenie o utrzymaniu. Legia zostaje w ekstraklasie czy Ci się to podoba czy nie, więc przestań zanudzać.
Tylko Legia!!! W tym sezonie walka o puchary w przyszłym Mistrzostwo Polski. 💪💪💪

odpowiedz
Martinez76 - 10 minut temu, *.orange.pl

@ZP: Człowieku, zejdź na ziemię. Jakie puchary? Rajovicem?! 😡

odpowiedz
