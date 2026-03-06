Legia przestała przegrywać. Czas wreszcie zacząć wygrywać

REKLAMA

Największy problem sezonu

Dwie twarze

Pojawia się więc kluczowe pytanie: czy nadchodzi moment, w którym zespół Marka Papszuna zacznie wreszcie wygrywać?Paradoks obecnych rozgrywek polega na tym, że Legia ani razu nie wygrała dwóch ligowych spotkań z rzędu. Najdłuższa seria bez porażki wynosiła cztery mecze – między 19 września a 28 września:Radomiak 1–4 LegiaRaków 1–1 LegiaLegia 0-0 JagielloniaLegia 1-0 PogońOd tamtej pory warszawski zespół regularnie przeplatał słabe występy z bardzo słabymi.Ostatni mecz z Jagiellonią był najlepszym przykładem dwóch oblicz Legii. W pierwszej połowie zdecydowanie dominowali gospodarze i Legia miała duże problemy w każdym aspekcie. Po przerwie obraz gry zmienił się jednak diametralnie. Zespół ze stolicy pokazał charakter, przycisnął rywala i stworzył kilka bardzo dobrych sytuacji. Przy lepszej skuteczności trzy punkty mogły pojechać do Warszawy.We wcześniejszych wiosennych meczach "Wojskowych" takżę dobre fragmenty przeplatały się ze słabszymi - tak było z Arką (2-2), GKS-em Katowice (1-1) czy Wisłą Płock (2-1).Mimo to wśród kibiców pojawia się coraz więcej optymizmu. W naszymponad, a jedynie około 15% przewiduje porażkę.









Wreszcie poprawa końcówek

Jednym z największych problemów jesienią były końcówki spotkań. Wtedy Legia traciła w nich najwięcej bramek – aż 9 w 18 ligowych meczach. Wiosną sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Tym razem to legioniści zadają ciosy w ostatnich minutach – 4 gole w 5 spotkaniach (dla porównania jesienią tylko w 6 w 18 meczach).



Problemy sprawiaj drugi kwadrans pierwszych połów, w którym w ostatnich pięciu kolejkach Legia straciła 4 bramki.









Stałe fragmenty – ofensywny progres

Widać także poprawę przy ofensywnych stałych fragmentach gry.



Bramki zdobyte wiosną po rozegraniu SFG: 4

Jesienią Legia zdobyła w ten sposób zaledwie 3 gole w 18 ligowych meczach.







Póki co nie udało się rozwiązać problemu z defensywnymi stałymi fragmentami gry, liczby pokazują, że nawet się on pogłębił.



Bramki stracone wiosną po rozegraniu SFG: 5

W całej rundzie jesiennej Legia straciła 6 takich bramek w 18 ligowych spotkaniach.





Wiosenna tabela nie rozpieszcza

Mimo lekkiej poprawy sytuacja w tabeli wciąż jest daleka od komfortowej. Drużyny z dolnej części tabeli punktują wiosną bardzo solidnie, przez w tym momencie płaskość tabeli okazuje się dla Legii problemem, a nie atutem, jak większość zakładała przed startem rundy.



Punkty zdobyte wiosną przez zespoły z miejsc 8-16 po 5 meczach:

GKS – 10 pkt.

Pogoń – 10 pkt.

Motor – 9 pkt.

Piast – 9 pkt. (6 meczów)

Lechia – 8 pkt.

Legia – 6 pkt.

Radomiak – 6 pkt.

Korona – 6 pkt.

Arka – 5 pkt.

Widzew – 4 pkt.

Bruk-Bet – 3 pkt.





Bukmacherzy wskazują faworyta

Faworytem niedzielnego spotkania są gospodarze. Kursy w Fortunie wynoszą:

Legia – 1.83

Cracovia – 4.20

Remis – 3.45





‌

‌





Wyniki ostatnich ligowych meczów Legii z Cracovią przy Łazienkowskiej 3:



17.02.2019 - Legia 0-2 Cracovia

20.04.2019 - Legia 1-0 Cracovia

29.02.2020 - Legia 2-1 Cracovia

11.07.2020 - Legia 2-0 Cracovia

09.10.2020 - Legia 0-0 (k. 4-5) Cracovia (SP)

18.04.2021 - Legia 0-0 Cracovia

21.05.2022 - Legia 3-0 Cracovia

12.02.2023 - Legia 2-2 Cracovia

17.12.2023 - Legia 2-0 Cracovia

23.11.2024 - Legia 3-2 Cracovia





Mecz 24. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa - Cracovia odbędzie się w niedzielę, 8 marca o godz. 20:15.