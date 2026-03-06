Legia przestała przegrywać. Czas wreszcie zacząć wygrywać

Największy problem sezonuParadoks obecnych rozgrywek polega na tym, że Legia ani razu nie wygrała dwóch ligowych spotkań z rzędu. Najdłuższa seria bez porażki wynosiła cztery mecze – między 19 września a 28 września:
Radomiak 1–4 Legia
Raków 1–1 Legia
Legia 0-0 Jagiellonia
Legia 1-0 Pogoń
Od tamtej pory warszawski zespół regularnie przeplatał słabe występy z bardzo słabymi.
Dwie twarzeOstatni mecz z Jagiellonią był najlepszym przykładem dwóch oblicz Legii. W pierwszej połowie zdecydowanie dominowali gospodarze i Legia miała duże problemy w każdym aspekcie. Po przerwie obraz gry zmienił się jednak diametralnie. Zespół ze stolicy pokazał charakter, przycisnął rywala i stworzył kilka bardzo dobrych sytuacji. Przy lepszej skuteczności trzy punkty mogły pojechać do Warszawy.
We wcześniejszych wiosennych meczach "Wojskowych" takżę dobre fragmenty przeplatały się ze słabszymi - tak było z Arką (2-2), GKS-em Katowice (1-1) czy Wisłą Płock (2-1).
Mimo to wśród kibiców pojawia się coraz więcej optymizmu. W naszym ce(L)owniku ponad 75% głosujących typuje niedzielne zwycięstwo Legii, a jedynie około 15% przewiduje porażkę.
Wreszcie poprawa końcówek
Jednym z największych problemów jesienią były końcówki spotkań. Wtedy Legia traciła w nich najwięcej bramek – aż 9 w 18 ligowych meczach. Wiosną sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Tym razem to legioniści zadają ciosy w ostatnich minutach – 4 gole w 5 spotkaniach (dla porównania jesienią tylko w 6 w 18 meczach).
Problemy sprawiaj drugi kwadrans pierwszych połów, w którym w ostatnich pięciu kolejkach Legia straciła 4 bramki.
Stałe fragmenty – ofensywny progres
Widać także poprawę przy ofensywnych stałych fragmentach gry.
Bramki zdobyte wiosną po rozegraniu SFG: 4
Jesienią Legia zdobyła w ten sposób zaledwie 3 gole w 18 ligowych meczach.
Póki co nie udało się rozwiązać problemu z defensywnymi stałymi fragmentami gry, liczby pokazują, że nawet się on pogłębił.
Bramki stracone wiosną po rozegraniu SFG: 5
W całej rundzie jesiennej Legia straciła 6 takich bramek w 18 ligowych spotkaniach.
Wiosenna tabela nie rozpieszcza
Mimo lekkiej poprawy sytuacja w tabeli wciąż jest daleka od komfortowej. Drużyny z dolnej części tabeli punktują wiosną bardzo solidnie, przez w tym momencie płaskość tabeli okazuje się dla Legii problemem, a nie atutem, jak większość zakładała przed startem rundy.
Punkty zdobyte wiosną przez zespoły z miejsc 8-16 po 5 meczach:
GKS – 10 pkt.
Pogoń – 10 pkt.
Motor – 9 pkt.
Piast – 9 pkt. (6 meczów)
Lechia – 8 pkt.
Legia – 6 pkt.
Radomiak – 6 pkt.
Korona – 6 pkt.
Arka – 5 pkt.
Widzew – 4 pkt.
Bruk-Bet – 3 pkt.
Bukmacherzy wskazują faworyta
Faworytem niedzielnego spotkania są gospodarze. Kursy w Fortunie wynoszą:
Legia – 1.83
Cracovia – 4.20
Remis – 3.45
Wyniki ostatnich ligowych meczów Legii z Cracovią przy Łazienkowskiej 3:
17.02.2019 - Legia 0-2 Cracovia
20.04.2019 - Legia 1-0 Cracovia
29.02.2020 - Legia 2-1 Cracovia
11.07.2020 - Legia 2-0 Cracovia
09.10.2020 - Legia 0-0 (k. 4-5) Cracovia (SP)
18.04.2021 - Legia 0-0 Cracovia
21.05.2022 - Legia 3-0 Cracovia
12.02.2023 - Legia 2-2 Cracovia
17.12.2023 - Legia 2-0 Cracovia
23.11.2024 - Legia 3-2 Cracovia
Mecz 24. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa - Cracovia odbędzie się w niedzielę, 8 marca o godz. 20:15.
