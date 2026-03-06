Królewskie z Legią na kolejne 3 lata

fot. Piotr Galas / Legionisci.com
Królewskie podpisało nową umowę sponsoringową z Legią Warszawa, która obowiązywać będzie przez 3 kolejne lata. Ogłoszenie przedłużenia 22-letniej współpracy zbiega się z celebracją 110-lecia Legii. 

- Legia Warszawa od lat budzi ogromne emocje i jednoczy kibiców wokół wspólnej pasji. Cieszymy się, że możemy dalej być częścią tej społeczności i wspólnie tworzyć wyjątkową atmosferę meczów – mówi Łukasz Dąbrowski, brand manager marki Królewskie. 

Królewskie wspiera Legię od 2004 roku, a nowa umowa obowiązywać będzie do roku 2029.



Komentarze (5)

Chudy Grubas - 31 minut temu, *.play-internet.pl

Szkoda że nie potrafią ogarnąć jakiegoś trochę lepszego smakowo piwka, nawet na rynek lokalny. Królewskie smakowo to jest jedno z gorszych smakowo piw, już nawet jakieś dyskontowe produkty lepiej wchodzą.
W sumie trochę to kicha że klub z taką renomą nie jest w stanie dogadać się z browarem aby nie kojarzył się z takim syfemem.

odpowiedz
Singspiel - 14 minut temu, *.plus.pl

@Chudy Grubas: przeciez to żywiec. Poza nazwą to piwo nie ma nic z królewskim

odpowiedz
Orzysz - 36 minut temu, *.centertel.pl

🙂

odpowiedz
dudek - 48 minut temu, *.play.pl

kiedy w koncu poprawia ten browar bo ciezko sie to pije

odpowiedz
Wycior - 52 minuty temu, *.vectranet.pl

Na 100 lecie było mistrzostwo i Liga Mistrzów. Na 110 lecie Pudel przygotował nam podobne emocje…

odpowiedz
