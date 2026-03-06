Królewskie z Legią na kolejne 3 lata

Królewskie podpisało nową umowę sponsoringową z Legią Warszawa, która obowiązywać będzie przez 3 kolejne lata. Ogłoszenie przedłużenia 22-letniej współpracy zbiega się z celebracją 110-lecia Legii.

- Legia Warszawa od lat budzi ogromne emocje i jednoczy kibiców wokół wspólnej pasji. Cieszymy się, że możemy dalej być częścią tej społeczności i wspólnie tworzyć wyjątkową atmosferę meczów – mówi Łukasz Dąbrowski, brand manager marki Królewskie.



Królewskie wspiera Legię od 2004 roku, a nowa umowa obowiązywać będzie do roku 2029.