Marek Kania 11. na MŚ w wieloboju sprinterskim

W Heerenveen rozegrane zostały mistrzostwa Świata w wieloboju sprinterskim, będące zakończeniem sezonu 2025/26 w łyżwiarstwie szybkim. Panczenista Legii Warszawa, Marek Kania zajął 11. miejsce w klasyfikacji generalnej.



REKLAMA

W czwartkowych startach Marek był 13. na 500m (34,87s) i 17. na 1000m (1:09.47 min.). W piątek legionista poprwił się na obu dystanstach i zajął 8. miejsce na 500m (34,77s) i 12. na 1000m (1:09.45 min.).





Wyniki 1. wyścigu na 500m:

1. Jenning De Boo (Holandia) 33,78s

2. Jordan Stolz (USA) 34,13s

3. Laurent Dubreuil (Kanada) 34,26s

4. Zhongyan Ning (Chiny) 34,36s

5. Damian Żurek 34,51s

(...)

13. Marek Kania 34,87s



Wyniki 1. wyścigu na 1000m:

1. Jenning De Boo (Holandia) 1:06.52 min.

2. Jordan Stolz (USA) 1:07.14 min.

3. Joep Wennemars (Holandia) 1:07.37 min.

4. Zhongyan Ning (Chiny) 1:07.61 min.

5. Laurent Dubreuil (Kanada) 1:08.35 min.

(...)

17. Marek Kania 1:09.47 min.



Wyniki 2. wyścigu na 500m:

1. Jenning De Boo (Holandia) 33,93s

2. Jordan Stolz (USA) 34,17s

3. Laurent Dubreuil (Kanada) 34,32s

4. Tatsuya Shinjama (Japonia) 34,53s

5. Bjørn Magnussen (Norwegia) 34,54s

(...)

8. Marek Kania 34,77s



Wyniki 2. biegu na 1000m:

1. Jordan Stolz (USA) 1:07.26 min.

2. Jenning De Boo (Holandia) 1:07.40 min.

3. Zhongyan Ning (Chiny) 1:07.88 min.

3. Joep Wennemars (Holandia) 1:07.88 min.

5. Sanghyeok Cho (Korea) 1:08.82 min.

(...)

12. Marek Kania 1:09.45 min.







Klasyfikacja generalna wieloboju sprinterskiego:

1. Jenning De Boo (Holandia) 134.670 pkt.

2. Jordan Stolz (USA) 135.500 pkt.

3. Zhongyan Ning (Chiny) 136.755 pkt.

4. Joep Wennemars (Holandia) 136.965 pkt.

5. Laurent Dubreuil (Kanada) 137.205 pkt.

6. Bjorn Magnussen (Norwegia) 138.215 pkt.

7. Marten Liiv (Estonia) 138.245 pkt.

8. Tatsuya Shinhama (Japonia) 138.470 pkt.

9. Kyung-Min Koo (Korea) 138.660 pkt.

10. Piotr Michalski 138.680 pkt.

11. Marek Kania 139.100 pkt.