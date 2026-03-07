W niedzielę mecz Legii z Dremanem

W niedzielę o 16:00 w hali OSiR Włochy przy ul. Gładkiej 18, futsaliści Legii zmierzą się z Dremanem Opole Komprachcice w walce o kolejne ligowe punkty. Legioniści walczą o awans do play-off i jak najlepszą pozycję przed decydującą fazą rozgrywek ekstraklasy. Zachęcamy do wspierania naszej drużyny!

Legia po 22. kolejkach ma na swoim koncie o 10 punktów więcej od ekipy z Opolszczyzny. W rundzie jesiennej legioniści wygrali w Opolu 4-1. Teraz również nasz zespół będzie faworytem. Bilety na to spotkanie kupować można TUTAJ w cenie 15 zł (ulgowe, dla osób w wieku 4-16 lat) i 25 zł (normalne). Dzieci do lat 3 będące pod opieką dorosłych oraz osoby z niepełnosprawnościami wchodzą na mecz za darmo.

