Młodzież: mecze weekendowe (7-8.03)

Juniorzy starsi pokonali 2-0 Polonię i utrzymali prowadzenie w CLJ U19. Identyczny wynik padł w meczu z Polonią w CLJ U17. Po dość zaciętym pojedynku liderująca w grupie I CLJ Legia U15 wygrała 2-1 na wyjeździe z Jagiellonią Białystok w pierwszym meczu ligowym wiosny. Legia U16 pokonała w sparingu 7-1 Drukarza, zaś Legia U14 wygrała 5-2 z Jagiellonią Białystok. Legia U13 i U12 rozegrały sparingi z AP Reissa.

REKLAMA

CLJ U19 (2007/8 i ml.): Legia Warszawa 2-0 (1-0) Polonia Warszawa

Gole:

1-0 10 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (dobitka strzału Stanisława Kubiaka)

2-0 83 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Jeremiah White IV)





Legia: Konrad Kassyanowicz - Maksymilian Dołowy, Bartosz Korżyński [09], Mateusz Lauryn - Jeremiah White, Franciszek Pollok, Filip Przybyłko, Stanisław Kubiak - Jan Gawarecki, Daniił Pyłypczuk [09] (75' Fabian Mazur [09]), Edouard von Brandt-Etchemendigaray [09](90' Alex Cetnar). Rezerwa: Marcel Laszczyk [10], Kajetan Brzeziński, Dawid Foks, Stanisław Kwiatkowski [10]

Trener: Patryk Seppelt-Górajewski, II trenerzy: Marcel Gawor, Julien Tadrowski i Dominik Ciarkowski





CLJ U17 (2009 i mł.): Polonia Warszawa 0-2(0-1) Legia Warszawa

Gole:

0-1 46 min. Hoang Nguyen (as. Oskar Krakowiak)

0-2 77 min. Franciszek Stępniewski (as. Wiktor Zugaj)





Strzały (15-90'): Polonia 9(5) - Legia 19(10)





Legia: Denys Stoliarenko - Igor Owczarczyk (77' Jan Rodak), Bartosz Jukowski, Oskar Putrzyński [10], Oskar Krakowiak - Xavier Dąbkowski [10](74' Adam Łukasiewicz [10]), Hoang Nguyen, Franciszek Stępniewski [10] - Igor Brzeziński (88' Oliwier Altewęgier [10]), Adrian Pućka [10](74' Dawid Mastalski), Tymoteusz Leśniak [10](61' Wiktor Zugaj). Rezerwa: Alex Malchrowicz [10], Marek Suchodół [10], Szymon Siekaniec [10]

Trener: Maciej Pietraszko, II trener: Kamil Kuprianowicz i Paweł Przybył





Ciekawe, szybkie i twarde spotkanie w CLJ U17. Dobry początek Legii nie dał jej jednak bramek, a potem kilkukrotnie groźnie odpowiedziała Polonia, Po przerwie Legia szbko otworzyła wynik, gdy po dograniu Oskara Krakowiaka z Lewej strony, precyzyjnem udertzeniem przy słupku popisał się Hoang Nguyen. Legia przeszła do ofensywy, ale i Polonia stworzyła dwie bardzo dobre sytuacje - w jednej z nich, piłkę z linii bramkowej nmusiał wybijać Oskar Putrzyński. Mimo wszystko przewaga Legii rosła i w 77. minucie zaowocowała podwyższeniem wyniku na 2-0, gdy po rajdzie dającego dziś dobrą zmianę Wiktora Zugaja, Franciszek Stępniewski nie dał szans golkiperowi "Czarnych Koszul". Gospodarze walczyli do końca, ale blok obronny Legii spisywał się bardzo dobrze do ostatniej minuty.





Sparing: Legia U16 7-1(4-1) Drukarz Warszawa U17

Gole:

0-1 10 min. Karol Chilarzewski

1-1 14 min. Aleks Rzepkowski (as. gracz testowany II)

2-1 24 min. Igor Lechecki (głową, as. Dawid Rodak z rzutu wolnego)

3-1 38 min. Jan Szybicki (karny na Aleksie Rzepkowskim)

4-1 43 min. Jan Szybicki (as. gracz testowany I)

5-1 62 min. gracz testowany II (as. Oliwier Altewęgier)

6-1 75 min. Oliwier Altewęgier (as. Tytus Mendakiewicz)

7-1 86 min. gracz testowany II (as. Bartosz Przybyłko)





Strzały (celne): Legia 26(15) - Drukarz 2(1)





Legia: Nikodem Gimiński (46' Błażej Ślazyk) - Olivier Pruszyński (60’ Tytus Mendakiewicz), Mikołaj Maćkowiak (46’ Bartosz Przybyłko), Igor Lechecki, Jarosław Kuc - gracz testowany I, Dawid Rodak, Aleksander Badowski - gracz testowany II, Jan Szybicki (55’ Artur Szmyt), Aleks Rzepkowski (46’ Oliwier Altewegier)

Trener: Maciej Gadowski, II trenerzy: Szymon Matyjasek i Łukasz Turzyniecki





CLJ U15 (2011 i mł.): Jagiellonia Białystok 1-2(1-2) Legia Warszawa

Gole:

0-1 8 min. Szymon Traczykowski (as. Filip Reszka)

0-2 18 min. Filip Reszka (as. Kacper Kwiatkowski)

1-2 40 min. Adrian Pietraszko





Legia: Jan Nowicki - Aleks Szybalski, Szymon Piegat, Cyprian Lipiński (Kpt), Aleksander Dąbrowski - Jan Kaczorowski, Filip Reszka (80' Antoni Kośmider), Kajetan Zaliwski (62' Wojciech Kuś Ż) - Szymon Traczykowski [12] Ż(78' Mikołaj Ćwikilewicz), Michał Kucała (60' Fryderyk Paprocki), Kacper Kwiatkowski (47' Marcin Kośmiński). Rezerwa: Gabriel Magdziak (br), Stanislaw Maisiuk, Jakub Kruk [12]

Trener Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki, Tomasz Ligudziński





Sparing U14 (2012 i mł.): Legia Warszawa 5-2 Jagiellonia Białystok

Gole:

Nikodem Staroń x2

gracz testowany x2

Bartłomiej Cząstka





Legia: Julian Onyszko, Adam Dobrowolski - Krzysztof Opanowski, Antoni Strąk, Oskar Matusiewicz, Aleksander Kocot, Filip Jasiński, Klaudiusz Półtorak, Aleksander Rybka, Nikodem Staroń, Bartłomiej Cząstka, gracz testowany, Ignacy Silski, Oskar Marzec, Adam Smoła, Karol Grzyb, Natan Turniak, Mateusz Krzyczmonik, Michał Har, Karol Szczepek

Trener: Wojcech Marczyk, II trener: Adrian Wojtysiak i Maciej Kokosza





Sparing: Legia U13 - AP Reissa 2013





Strzały (20-80'): Legia 18 (11) - AP Reissa 1(1)





Legia: Antoni Kulpiński, Szymon Płoński, Konstanty Leonkiewicz, gracz testowany, Michael Oyedele, Konstantsin Yushkavets [14], Maksymilian Pająk, Oliwier Siuda, Aleksander Cwyl, Szymon Chodkowski, Piotr Nowotka, Adam Rymszo, gracze testowani.

Trener: Sebastian Kowalski, II trener: Jakub Drzewiecki





Legia U13 zmierzyła się z poznańską AP Reissa 2013. Spotkanie było od pierwszych minut całkiem ciekawe, choć legionistom trudno było zrazu stworzyć dogodne sytuacje. Ale też w obronie nasi gracz prezentowali się całkiem pewnie. Po niemal pozbawionej okazji strzeleckich dla obu stron 1 połowie, po przerwie legioniści przeszli wyraźnie do ofensywy i na różne sposoby próbowali zdobyć gola. Goście z kolei najwyraźniej opadli z sił, zwłaszcza w końcówce.





Sparing: Legia U12 - AP Reissa 2014





Dosyć ciekawe, zacięte spotkanie. Legionistom tego dnia nie szło najlepiej tworzenie i wykańczanie sytuacji bramkowych. Obie drużyny miały momenty inicjatywy, ale żadna nie wzięła na dłużej meczu pod kontrolę.





Legia: Stanisław Czajka, Kacper Tryc, Bronisław Partyka, Julian Kusak, Stafan Wang, Mark Danyliuk, Tymoteusz Obierak [15], Jan Golański, Alex Nowak, Ksawery Lewandowski [15], Jan Woźniak [15], Jan Kordek

Trener: Szymon Lesiakowski, II trener: Bartłomiej Frączek