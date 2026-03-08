Ce(L)ownik: 2-0 dla Legii

Przed meczem Legia Warszawa - Cracovia, który odbędzie się w niedziela, 8 marca o godz. 20:15 na stadionie przy Łazienkowskiej 3, oddaliście 1198 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik".

76% osób uważa, że wygra Legia Warszawa. 9% z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, a 15% typuje zwycięstwo Cracovii.

Najczęściej typowanym wynikiem jest 2-0 (21,7% głosów).
Kolejne w zestawieniu są:
1-0 - 17,2%
2-1 - 16,6%
3-0 - 8,4%
3-1 - 7,2%


Średnia liczba bramek, jaką strzeli Legia Warszawa to 1,78 a Cracovia 0,6.

Dziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!


celownik Cracovia

Komentarze (1)

Znawca - 39 minut temu, *.interkam.pl

Z kibicowską wiarą liczę na 1-0,lub 2-1,nie ważne jak,ale trzeba to przepchnąć.💪

