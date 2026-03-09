CLJ: Legia kończy sezon na 11. miejscu

Drużyna Legii Warszawa do lat 17 zajęła 11. miejsce w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów w sezonie 2025/26. Legioniści w ostatni weekend rozegrali dwa ostatnie spotkania tych rozgrywek, przegrywając w piątek z Akademią Młodych Dzików Ochota, a w niedzielę z Akademią Koszykówki Komorów.
Nasz zespół prowadzony przez Kamila Czosnowskiego, wygrał jedno z dwunastu rozegranych spotkań. Możemy być jednak pewni, że dla chłopaków z tego rocznika było to ważne doświadczenie, które zaprocentuje w przyszłości.
06.03.2026, OSiR Bemowo: Akademia Młodych Dzików Ochota 91:61 (16:16, 20:13, 27:17, 28:15) Profbud Legia Warszawa
Dziki: Piotr Gałązka 20 (4), Michał Jasiński 15 (2), Ivan Makarevich 12, Rafał Mystkowski 11, Delano Velis Deniel 9 (1), Franciszek Sieczka 7, Mateusz Murawski 6, Maciej Skowronek 4, Wojciech Zając 3, Mateusz Niewęgłowski 3, Michał Jałocha 1, Franciszek Krzemiński 0.
trener: Aleksander Kajka, as. Jan Jastrzębski
Legia: Maksymilian Adamczyk 15 (1), Maksymilian O. Emmanuel 11, Maciej Bołtuć 10, Jakub Gołas 7 (1), Adam Cegiełka 6, Michał Todorski 5, Szymon Pyra 5 (1), Bartosz Trukawka 2, Michał Paciorek 0, Piotr Błoch 0, Piotr Sawicki 0, Filip Bella 0.
trener: Kamil Czosnowski
Sędziowie: Łukasz Dzierzkowski, Aleksandra Proc ; Komisarz: Marek Jeziorowski
08.03.2026, OSiR Bemowo: Profbud Legia Warszawa 66:83 (17:20, 10:18, 21:25, 18:20) Akademia Koszykówki Komorów
Legia: Michał Todowski 16, Maciej Bołtuć 14, Maksymilian O. Emmanuel 12, Piotr Sawicki 10, Szymon Pyra 7, Jakub Gołas 3 (1), Wiktor Frużyński 2, Adam Cegiełka 2, Maksymilian Adamczyk 0, Michał Paciorek 0, Tobiasz Fedor 0, Filip Bella 0.
trener: Kamil Czosnowski
Komorów: Mikołaj Jarkiewicz 17 (1), Maciej Korbus 14 (3), Wojciech Borek 12, Michał Soprych 10 (2), Justice Nwachukwu 10 (1), Wojciech Kowalczyk 8, Maksymilian Dobaczewski 8 (1), Wiktor Kołtun 2, Tymoteusz Dudkowski 2, Szymon Gębal 0, Deniz Oner -.
trener: Grzegorz Tomaszewski
Sędziowie: Patryk Goławski, Aleksandra Proc ; Komisarz: Marek Jeziorowski
Tabela końcowa:
1. Basket Poznań 9-2
2. Śląsk Wrocław 8-3
3. WKK Wrocław 8-3
4. Akademia Młodych Dzików Ochota 8-3
5. SKM Zastal Zielona Góra 7-4
6. Akademia Koszykówki Komorów 6-5
7. Trefl 1LO Sopot 6-5
8. Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 6-5
9. SMS PZKosz Władysławowo 5-6
10. Astoria Bydgoszcz 1-10
11. Profbud Legia Warszawa 1-10
12. Spójnia ZS 2 Stargard 1-10