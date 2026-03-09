Ostatnie wyniki tenisistów Legii

W ostatnich dniach tenisiści Legii kończyli na podium turnieje ogólnopolskie. Agata Konarska zwyciężyła w grze podwójnej w OTK seniorek w Bytomiu, a drugie miejsce w deblu na tym samym turnieju zajęła Wiktoria Berson. Radosław Krzyczkowski zwyciężył w deblu w OTK do lat 16 w Toruniu, a Franciszek Smulewicz na tym samym turnieju zajął 3. miejsce w singlu.

Lena Zadrożna zajęła drugie miejsce w singlu i deblu podczas turnieju OTK do lat 14 w Chrzanowie. Leon Pawłowski w kat. pomarańczowej zajął drugie miejsce w turniejach w Kielcach i Radomiu, Natalia Szcześniak była trzecia w grze podwójnej w WTK Sporteum, a na tym samym turnieju Nela Żyżyńska zajęła drugie miejsce w singlu.