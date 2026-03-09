Tenis

Ostatnie wyniki tenisistów Legii

2026-03-09 | Agata Konarska (z lewej) na podium OTK seniorek w Bytomiu w deblu | fot. Izabela Świerżewska
W ostatnich dniach tenisiści Legii kończyli na podium turnieje ogólnopolskie. Agata Konarska zwyciężyła w grze podwójnej w OTK seniorek w Bytomiu, a drugie miejsce w deblu na tym samym turnieju zajęła Wiktoria Berson. Radosław Krzyczkowski zwyciężył w deblu w OTK do lat 16 w Toruniu, a Franciszek Smulewicz na tym samym turnieju zajął 3. miejsce w singlu.

Lena Zadrożna zajęła drugie miejsce w singlu i deblu podczas turnieju OTK do lat 14 w Chrzanowie. Leon Pawłowski w kat. pomarańczowej zajął drugie miejsce w turniejach w Kielcach i Radomiu, Natalia Szcześniak była trzecia w grze podwójnej w WTK Sporteum, a na tym samym turnieju Nela Żyżyńska zajęła drugie miejsce w singlu.


Agata Konarska
fot. Izabela Świerżewska
Radosław Krzyczkowski
fot. Izabela Świerżewska
Lena Zadrożna
fot. Izabela Świerżewska
Franciszek Smulewicz
fot. Izabela Świerżewska
Wiktoria Berson
fot. Izabela Świerżewska
Leon Pawłowski
fot. Izabela Świerżewska
Leon Pawłowski
fot. Izabela Świerżewska
Natalia Szcześniak
fot. Izabela Świerżewska
Nela Żyżyńska
fot. Izabela Świerżewska


